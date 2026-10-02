'선수 보호 우선' 이민성 감독 "마지막까지 체크", '금메달 우선' 이기혁 "결승전 출전, 큰 문제 없다!"

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[나고야=스포츠조선 박찬준 기자]"결승전 출전에는 큰 문제가 없을거로 생각한다."

'와일드카드' 이기혁(강원)의 강한 의지였다. 대한민국은 3일 오후 7시30분 일본 나고야의 도요타 스타디움에서 일본과 2026년 아이치-나고야 아시안게임 남자 축구 결승전을 치른다.

한국은 4강에서 중국에 2대1 역전승을 거뒀다. 선제골을 내줬지만, 이영준(그라스호퍼)과 배준호(스토크시티)가 연속골을 넣었다. 일본은 우즈베키스탄과의 4강전에서 120분 연장 혈투 끝에 1대1로 비긴 후 승부차기에서 9-8로 승리했다. 아시아 '투톱'답게 한국과 일본은 3개 대회 연속 결승 무대에서 맞닥뜨린다.

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한국은 전력과 체력적으로 우위에 있다. 그러나 금메달을 향한 압박감과 홈팀의 열정적인 응원은 부담될 수밖에 없다. 와일드카드 이기혁과 양현준의 출전 여부가 불투명한 것도 악재다.

특히 이기혁은 갑작스러운 염증 통증으로 지난 중국전에 뛰지 못했다. 이기혁은 중원의 핵이다. 결승전에 나서지 못할 경우, 대표팀에 큰 타격일 수 밖에 없다. 이기혁은 결승전 출전을 확신했다. 그는 2일 대한축구협회를 통해 "부상 부위는 부기가 있었는데, 회복에 전념하면 결승전 출전에는 큰 문제가 없을 거로 생각한다"고 밝혔다.

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이날 도요타 스타디움에서 열린 기자회견에서 이민성 감독은 "오늘까지 이기혁의 몸 상태를 정확하게 체크해보고 출전시킬지 말지 결정해야 할 것 같다"고 전한 바 있다.

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이기혁은 "4강전에 함께 하지 못해서 팀에 미안한 마음이 있었는데, 선수들이 한마음으로 응원하고 같이 뛰었기에 좋은 결과를 내서 결승까지 올라간 것 같다"면서 "뜻깊고 기쁜 일"이라고 말했다.

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이어 "저뿐 아니라 팀원들 모두 금메달이 얼마나 좋은 일이고 중요한지 알기에 합심해서 금메달을 따는 것만 생각하고 있다"면서 "저부터 경기장에서 솔선수범하고 간절함을 잘 보여준다면 선수들이 잘 따라올 거라고 믿는다. 다 같이 강하게 마음먹고 준비하겠다"고 강조했다.

이기혁은 일본에 대해선 "워낙 좋은 팀이고, 지난 아시안게임에서도 결승에서 만났기에 우리를 이기고자 많이 노력할 것"이라고 경계를 표했다. 그는 마지막으로 "우리도 지지 않고 강하게 나가고 열심히 뛰어야 한다. 그런 마음을 모두 되새기면서 일본보다 더 나은 조직력과 경기력, 그리고 결과까지 가져올 수 있게 하겠다"고 각오를 다졌다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com