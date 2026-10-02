한국 축구에 제대로 쓴맛 봤다, 중국 12년만 노메달 충격에 분노 여론 활활, "中 역사상 최악의 감독. 저 '사기꾼' 당장 잘라라"[아시안게임]

Soccer Football - Asian Games - Aichi-Nagoya 2026 - Women's Bronze Medal Match - China v South Korea - Shizuoka Stadium Ecopa, Fukuroi, Japan - October 2, 2026 South Korea's Soyun Ji celebrates after the match REUTERS/Chalinee Thirasupa

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[스포츠조선 윤진만 기자]한국 축구에 호되게 당한 중국 축구 대표팀이 거센 비판에 직면했다.

호주 출신 안테 밀리치치 감독이 이끄는 중국 여자 축구대표팀은 2일 일본 시즈오카 스타디움 에코파에서 열린 대한민국 신상우호와의 2026년 아이치-나고야 아시안게임 여자 축구 동메달결정전에서 0대1로 패하며 메달 획득에 실패했다.

이로써 중국은 2014년 인천대회에서 준결승 진출에 실패한 이후 12년만에 노메달로 대회를 끝마쳤다. 아시안게임 통산 3회 우승 기록을 보유한 중국 여자 축구는 지난 두 대회에선 각각 은메달과 동메달을 목에 걸었다. 반면 한국은 2018년 자카르타-팔렘방대회 동메달 이후 8년만에 메달 획득에 성공하며 일본에서 태극기를 펄럭였다.

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2015년 8월 동아시안컵 패배 이후 11년만에 한국에 발목 잡힌 중국, 자국 여론이 좋을 리 만무했다. 유명 언론인 마더싱은 소셜미디어를 통해 밀리치치 감독을 향해 격한 분노를 쏟아냈다. 그는 "잉글랜드에 0대8로 대패한 것부터 이번 아시안게임 노메달까지, 중국 여자 대표팀 역사상 최악의 감독이자 '사기꾼'인 그가 이젠 물러나야 할 때가 아닌가? 단순히 떠나는 것만으론 부족하다. 책임을 물어야 한다. 도대체 누가 이런 형편없는 감독을 데려온 것인가?"라고 강한 어조로 비판했다.

Soccer Football - Asian Games - Aichi-Nagoya 2026 - Women's Bronze Medal Match - China v South Korea - Shizuoka Stadium Ecopa, Fukuroi, Japan - October 2, 2026 China's Rui Zhang in action with South Korea's Selgi Jang REUTERS/Chalinee Thirasupa

Soccer Football - Asian Games - Aichi-Nagoya 2026 - Women's Bronze Medal Match - China v South Korea - Shizuoka Stadium Ecopa, Fukuroi, Japan - October 2, 2026 South Korea's Jinyoung Noh celebrates scoring their first goal with teammates REUTERS/Chalinee Thirasupa

"0대8 패배 이후 중국축구협회는 감독 경질 절차에 돌입했었다. 그런데 왜 이 '사기꾼'을 내보내지 않았던 것인가? 왜 중국 여자 대표팀이 계속해서 추락하여 이런 비참한 지경에 이르도록 방치한 건가? 누군가는 나서서 책임을 져야 한다"라고 목소리를 높였다.

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유명 해설가 한차오성은 중국 여자 대표팀에 대대적인 개편이 필요하다고 주장했다. "아시안게임에서 세 번째로 메달 획득에 실패한 것은 직시해야 할 결과이자 신호다. 이제 아시안게임 일정이 마무리된 만큼, 대표팀이 검토하고 개선해야 할 세부 사항이 산적했다"라고 강조했다.

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언론인 딩쉬 또한 "우즈베키스탄을 상대로 사상 첫 무승부를 기록했고, 베트남을 상대로도 90분 내에 승리하지 못한 것은 이번이 처음이었다. 경기력 또한 형편없었다. 이런 잇따른 굴욕적인 성적을 마주하고도 밀리치치 감독이 계속 팀을 이끌 면목이 있을지 의문"이라고 했다. 뉴즈밍 기자도 지금이 감독을 교체할 적기라고 강조했다. 호주 국가대표팀 공격수 출신인 밀리치치 감독은 지난 2024년 5월 중국 여자팀 지휘봉을 잡았다.

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중국은 경기 시작 4분만에 노진영에게 선제실점하며 끌려갔다. 한국의 프리킥 상황에서 튕겨 나온 공을 중국 수비가 제대로 걷어내지 못했다. 이를 최유리가 문전을 향해 헤더로 다시 밀어줬고, 노진영이 이를 재차 헤더로 밀어넣었다.

중국은 왕솽의 슈팅이 골대에 맞고 나오는 등 득점 불운 속 결국 무득점 0대1 패배를 맛봤다. 비신사적인 플레이, 거친 반칙도 결과를 바꾸지 못했다. 한편, 일본과 북한의 금메달 결정전은 같은 경기장에서 오후 7시30분에 열린다.

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윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com