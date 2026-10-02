[베네수엘라전 현장라인업]'천당과 지옥' 오간 모레노호, 이강인-김민수 新 날개 조합 뜬다! 손흥민-오현규 투톱 유지+황인범 선발 복귀

24일 수원월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 에콰도르의 친선 경기. 후반전 팀의 두 번째 골을 성공시킨 손흥민. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.24/

28일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우루과이의 친선 경기. 손흥민, 이강인이 돌파를 시도하고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.28/

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[울산=스포츠조선 윤진만 기자]대한민국 통산 A매치 최다골 기록에 도전하는 캡틴 손흥민(LA FC)이 베네수엘라 격파 특명을 받았다. 2006년생 신성 김민수(레인저스)도 깜짝 선발 출전한다.

로베르트 모레노 감독이 이끄는 대한민국 축구 A대표팀은 2일 오후 8시 울산 문수축구경기장에서 열리는 베네수엘라와의 A매치 친선경기에 기존 4-4-2 포메이션을 유지하고 최정예 멤버를 기용했다. 지난 우루과이전과 비교해 다섯자리를 바꿨다.

손흥민과 오현규(베식타시)가 그대로 투톱을 일궈 상대 골문을 정조준한다. 손흥민은 에콰도르전(3대0 승)과 우루과이전에서 연속골을 넣었다. A매치 58골로 '차붐' 차범근 전 감독과 대표팀 최다골 타이를 이뤘다. 이날 59호골 기록시 단독 1위로 올라선다. 손흥민은 득점 여부와 별개로 이날 한국 남자 선수 최초 A매치 150경기 출전 이정표를 세웠다.

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28일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우루과이의 친선 경기. 김민수가 돌파를 시도하고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.28/

'천재 플레이메이커' 이강인(아틀레티코 마드리드)이 우측 윙어를 맡고, 김민수가 반대쪽 날개를 담당한다. 2000년대생인 이강인과 김민수가 태극마크를 달고 대표팀에서 선발로 호흡을 맞추는 건 이번이 처음이다. 김민수는 지난 두 경기에서 교체로 톡톡 튀는 활약을 펼치며 '선발의 자격'을 입증했다. 부상을 털고 복귀한 '중원사령관' 황인범(포르투)은 수비형 미드필더 박진섭(저장)과 함께 중원을 맡는다. 공수 밸런스 유지에 포커스를 맞춘 흔적이 뚜렷하다.

우루과이에 3실점하며 무너진 수비진은 한 자리 빼고 그대로 유지된다. 설영우(아우크스부르크) 김민재(바이에른 뮌헨)와 이한범(클럽 브뤼헤) 조현택(울산)이 포백을 꾸린다. 골키퍼도 바뀌었다. 지난 우루과이전에 불안한 모습을 보인 NO.1 김승규(FC도쿄)를 대신해 송범근(전북)이 골문을 지킨다. 김승규는 이태석(아우스트리아 빈)과 함께 엔트리 제외됐다.

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김태현(가시마) 김태현(전북) 이재성(마인츠) 황희찬(샬케) 이동경(울산) 최준(서울) 오세훈(시미즈) 송민규(나시오날) 조현우(울산) 구성윤(서울) 김봉수(대전) 김건희(인천) 조위제(전북) 정승원(서울) 박태준(김천)은 교체명단에 이름을 올렸다.

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모레노 감독은 우루과이전에서 개인 실수보단 팀 실수가 많았다며 준비 기간에 실수를 교정하는데 집중했다고 말했다. "우리의 철학, 정체성을 돌아보는 데 시간을 할애했다"고도 했다. 또, "오현규는 공격수이자 첫번째 수비수다. 11명이 모두 같이 수비를 하고, 같이 공격을 해야 한다"라며 원팀 정신을 강조했다고도 설명했다.

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FIFA 랭킹 32위인 한국은 47위인 남미팀 베네수엘라와 2014년 9월 한 차례 A매치를 치러 당시 이동국(2골) 이명주의 골로 3대1 승리했다. 베네수엘라는 일본 원정에서 1대2로 패한 뒤 한국 원정길에 올랐다.

울산=윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

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스포츠조선DB