'전술천재' 스페인 감독이라더니...세 경기 연속 손흥민-오현규 투톱 유지, 답답했던 공격진 해답 찾았을까

28일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우루과이의 친선 경기. 모레노 감독이 생각에 잠겨 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.28/

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[스포츠조선 이현석 기자]다시 한번 손흥민과 오현규를 투톱 카드로 꺼내든 모레노 감독이다.

대한민국 축구 A대표팀은 2일 오후 8시 울산 문수축구경기장에서 베네수엘라와 9~10월 A매치 세 번째 경기를 펼친다.

대승과 대패를 오가며 경기력도 천장과 지옥을 오갔다. 우루과이전은 확실한 실망이었기에 베네수엘라전 활약이 중요할 수밖에 없었다. 2경기 연속 전반 경기력이 부진했던 점을 고려하면 전술 혹은 선발 베스트11 구성에 큰 변화가 기대될 수밖에 없었다.

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축구 국가대표팀 오픈트레이닝이 22일 충남 천안시 코리아풋볼파크에서 열렸다. 이강인, 황인범이 회복 훈련을 하고 있다. 천안=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.22/

하지만 로베르트 모레노 임시감독은 큰 변화를 주지 않았다. 천명했던 4-4-2 포메이션을 유지하고 최정예 멤버를 기용하는 것으로 변화를 갈음했다. 손흥민 오현규가 투톱, 중원은 이강인 황인범 박진섭 김민수가 구성한다. 포백은 설영우 김민재 이한범 조현택이 자리한다. 골키퍼는 송범근이 장갑을 낀다. 김승규 이태석이 엔트리 제외됐다.

우루과이전 대패 이후 베네수엘라전을 준비한 모레노 감독은 경기를 앞두고 "실수라고 하면 개인적인 실수보다는 팀의 실수가 더 많았다"며 "이런 경기 결과는 용납할 수 없는, 받아들이기 힘든 결과다. 반복되지 않도록 준비하는 게 중요하다"고 강조했다. 변화의 폭은 크지 않았다. 수비진은 에콰도르전과 동일, 중원은 부상에서 돌아온 황인범, 그간 교체로 활약한 김민수가 포함됐다.

28일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우루과이의 친선 경기. 4-1로 패한 대한민국 이강인, 손흥민이 아쉬워하고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.28/

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눈여겨 볼 부분은 바로 최전방이다. 모레노 감독은 다시 한번 투톱에 손흥민과 오현규를 꺼내들었다. 손흥민과 오현규는 두 경기에서 득점은 터트렸으나, 경기 영향력이 아쉬웠다. 선수 문제도 있었지만, 투톱에서의 동선과 역할 등 전술적인 부분도 아쉬운 부분이 컸다. 더욱이 이강인의 부담을 덜어줄 수 있는 유형의 공격수들이 아니기에 이강인이 공격과 수비 모두 200% 뛰어야 하는 역효과도 있었다.

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하지만 그럼에도 모레노는 다시 한번 손흥민-오현규 카드를 꺼내들었다. 약 8일 동안의 일정 동안 3경기를 모두 선발로 나서는 두 선수가 이번 베네수엘라전에서는 확실하게 역할을 나눠 영향력을 선보일 수 있을지도 주목할 부분이다.

28일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우루과이의 친선 경기. 김민수가 주심 판정에 어필하고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.28/

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선발에서 변화로서 기대해볼 요소는 역시 황인범과 김민수다. 황인범은 몸 상태를 회복하며 마침내 모레노호 첫 경기를 소화한다. 중원에서의 영향력, 경기 조율 등을 고려하면 빠질 수 없는 자원이다. 김민수는 교체로서 활약한 시간을 선발 출전으로 보상받았다. 우루과이전에서 후반 출전 이후 가장 날카로웠던 선수도 김민수였다. 김민수가 선발로서 어떤 모습을 보여줄지도 기대를 모을 전망이다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com