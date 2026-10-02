"베네수엘라가 브라질이야? 이강인이 수비수야?" 4-4-2 고집한 모레노 축구, 또또또 전반 졸전…가까스로 0-0 마무리[전반 리뷰]

2일 울산 문수월드컵경기장에서 열린 대한민국과 베네수엘라의 평가전. 모레노 감독이 그라운드를 바라보고 있다. 울산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.02/

2일 울산 문수월드컵경기장에서 열린 대한민국과 베네수엘라의 평가전. 거친 수비를 펼친 이강인이 경고를 받고 있다. 울산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.02/

2일 울산 문수월드컵경기장에서 열린 대한민국과 베네수엘라의 평가전. 카세레스의 프리킥을 수비하는 이강인 손흥민 황인범의 모습. 울산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.02/

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[울산=스포츠조선 윤진만 기자]또, 또, 또 '전반 삭제'다. 플랜 A가 작동을 멈췄다. 모레노식 4-4-2로는 FIFA 랭킹 47위를 상대하기도 버거워 보인다.

대한민국 축구 A대표팀은 2일 오후 8시 울산 문수축구경기장에서 열린 베네수엘라와의 A매치 친선경기에서 전반을 득점 없이 0-0 동점으로 마쳤다. 졸전이다. 한국은 지난 우루과이전(1대4 패) 대참사에도 똑같은 4-4-2 포메이션을 들고 나와 우루과이보다 한 수 아래 팀인 베네수엘라에 호되게 당하고 있다. 압박하지 않는 투톱은 상대가 후방 빌드업을 하는 데 무한한 여유를 주고, 수비 뒷공간을 노린 베네수엘라의 패스는 꾸준히 한국 수비진을 위협하고 있다. 중원은 '삭제'됐다. 11명이 똑같이 공격하지도, 수비하지도 않는다. '따로 국밥'에 가깝다.

우측 윙어 이강인은 아무런 존재감도 뽐내지 못한 채 수비에만 가담하고 있다. 키패스는 없고, 크로스도 '제로'다. 지난 우루과이전 때와 똑같다. 이강인의 폼이 문제일까. 거의 모든 선수의 특색이 사라졌다는 점에선 전술 문제로 봐야 할 거다. 상대에게 더 많은 찬스를 내준 상황에서 무실점으로 끝마친 건 다행이라고 할 수 있다. 점유율 43-57(%), 슈팅수 1-3으로 밀렸다. 한국은 모레노 감독 체제에서 치른 A매치 3경기에서 모두 전반을 무득점으로 마친 뒤 후반 전술 수정 끝에 반등했다. 모레노 축구의 한계가 느껴지는 베네수엘라전 전반전이었다.

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모레노 감독은 참패를 당한 우루과이전과 비교해 선발 다섯자리를 바꿨다. 손흥민 오현규 투톱은 유지됐지만, 미드필더진은 이강인 박진섭 황인범 김민수로 바뀌었다. 2006년생 신성 김민수는 국가대표팀 선발 데뷔전을 치렀고, 황인범은 부상을 털고 복귀했다. 설영우 이한범 김민재 조현택이 포백을 꾸렸고, 수문장은 김승규 대신 송범근으로 바뀌었다. 베네수엘라는 케빈 켈시, 헤수스 하미레스, 글레이케르 멘도사, 양헬 에레라, 크리스티안 카세레스, 델빈 알폰소, 루이스 발보, 테오 킨테로, 나우엘 페라레시,.욘 아람부루, 호세 콘트레라스로 선발진을 꾸렸다.

2일 울산 문수월드컵경기장에서 열린 대한민국과 베네수엘라의 평가전. 손흥민이 돌파를 시도하고 있다. 울산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.02/

2일 울산 문수월드컵경기장에서 열린 대한민국과 베네수엘라의 평가전. 경기에 나선 김민수와 손흥민의 모습. 울산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.02/

전반 초반 손흥민의 움직임이 돋보였다. 손흥민은 좌측, 우측, 후방을 가리지 않고 활발한 움직임으로 공격을 주도했다. 6분, 손흥민은 상대 진영 우측 뒷공간을 파고든 후 골문 앞 오현규를 향해 크로스를 찔렀지만, 상대 수비수가 걷어냈다. 반짝인 것도 잠시, 한국의 4-4-2는 작동을 멈췄다. 상대의 수비 뒷공간 침투 전략에 팀 전체가 흔들렸다. 위험 지역에서 거듭해서 반칙으로 프리킥을 내줬다. 11분, 카세레스의 오른발 무회전 프리킥은 송범근이 안정적으로 막아냈다. 22분, 멘도사가 골문 좌측 하단을 노리고 찬 프리킥은 골대를 살짝 벗어났다.

한국은 답을 찾지 못했다. 황인범이 돌아왔지만, 중원 싸움엔 여전히 어려움을 겪었다. 후방에서 풀어나오는 것 자체에 어려움을 겪었다. 최전방을 향한 무의미한 롱패스만 반복됐다. 김민수는 의욕적으로 개인 돌파로 활로를 모색했지만, 번번이 막혔다. 답답한 경기를 이어가던 한국은 전반 막바지에야 기세를 몰아 결정적인 찬스를 잡았다. 45분, 설영우의 우측 크로스를 반대편 골대 앞에서 조현택이 왼발 발리슛으로 연결했지만 수비수 몸에 맞고 굴절돼 골대를 벗어났다. 이어진 코너킥 상황에서 오현규가 골문 앞에서 높게 솟구친 공을 슈팅으로 연결해 골망을 흔들었지만, 슈팅 전 골키퍼를 향한 반칙이 선언되며 무효 처리됐다. 전반은 0-0 동점으로 끝났다.

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울산=윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com