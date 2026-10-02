공격만 해도 모자른데...수비하고, 카드 받고, 고립되고, 파울 당하고 '이강인 수난시대'

2일 울산 문수월드컵경기장에서 열린 대한민국과 베네수엘라의 평가전. 이강인이 멘도사의 돌파를 저지하고 있다. 울산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.02/

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[스포츠조선 이현석 기자]공격에만 집중해도 모자를 에이스에게 주어진 역할이 너무 많다. 정작 도와줄 전술은 부족하다.

대한민국 축구 A대표팀은 2일 울산 문수축구경기장에서 베네수엘라와 9~10월 A매치 세 번째 경기를 펼치고 있다. 전반을 0-0으로 마쳤다.

로베르트 모레노 임시감독은 4-4-2 포메이션을 유지하고 최정예 멤버를 기용했다. 손흥민(LA FC) 오현규(베식타시)가 투톱, 중원은 이강인(아틀레티코 마드리드) 황인범(포르투) 박진섭(저장) 김민수(레인저스)가 구성했다. 포백은 설영우(아우크스부르크) 김민재(바이에른 뮌헨) 이한범(클럽 브뤼허) 조현택(울산)이 자리했다. 골키퍼는 송범근(전북)이 장갑을 꼈다. 김민수와 황인범이 모레노 감독 선임 후 첫 선발 출전을 했다.

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2일 울산 문수월드컵경기장에서 열린 대한민국과 베네수엘라의 평가전. 거친 수비를 펼친 이강인이 경고를 받고 있다. 울산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.02/

역시 핵심은 이강인일 수밖에 없다. 이강인은 앞서 우루과이전부터 아쉬움이 컸다. 모레노 감독은 이강인의 선발 기용과 함께 활용법에 대한 물음에 '최적'이라는 중요한 단어를 꼽았다. 그는 "이강인에게 제가 기대하는 것은 소속팀에서 보여주고 있는 최고의 모습을 대표팀에서 그대로 보여주는 것이다. 이강인은 소속팀에서 좋은 모습 보여주고, 스페인에서 뛰어난 활약을 하고 있다. 최고의 모습을 보여주는 위치와 다른 곳에 배치하는 건 경솔하고 무모하다고 생각한다"고 했다.

하지만 경기 내에서 이강인은 전혀 최적화가 된 상태가 아니었다. 이강인은 측면에 머무르는 시간이 많았고, 공격보다 상대 거센 압박을 버텨내며 수비에 치중해야 하는 상황까지 나왔다. 이강인의 활용법이 좀처럼 드러나지 않았다. 상대가 체력이 떨어진 후반에 이강인의 날카로움으로 만회골이 터지기도 했지만, 전적으로 개인 능력이었다. 더욱이 중앙에서 활약하는 모습도 찾아보기는 어려웠다.

2일 울산 문수월드컵경기장에서 열린 대한민국과 베네수엘라의 평가전. 카세레스의 프리킥을 수비하는 이강인 손흥민 황인범의 모습. 울산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.02/

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베네수엘라전도 다른 모습은 없었다. 이강인은 오른쪽에 고립되어 공을 잡는 빈도가 크게 적었다. 공격에서 활약할 에너지는 오히려 상대 압박으로 인해 수비에 투자해야 했다. 전반 37분에는 카드까지 받았다. 상대 집중 견제와 파울에 쓰러지는 상황 속, 이강인이 혼자서 활로를 찾기도 역부족이었다. 더욱이 이강인이 공을 잡았을 때 선수들의 움직임도 정적이었기에, 상대에 어떤 위협도 가하지 못했다. 본질적으로 이강인의 활용법을 찾지 못한 모습이 전반 45분 내내 이어졌다.

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어떤 감독, 전술에서도 자신의 기량만큼은 확실히 선보였던 이강인이 힘을 쓰지 못하고 있다. 에이스인 이강인이 모레노 체제에서 가장 고생길을 걷게 될 줄은 누구도 몰랐다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com