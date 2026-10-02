'대충격' 무엇이 김민재를 화나게 했나, 축구화까지 던졌다...벤치 앉아서 눈 '질끈'→모레노와 거친 대화 폭발, 당연했던 선수의 답답함

사진=중계화면 캡처

2일 울산 문수월드컵경기장에서 열린 대한민국과 베네수엘라의 평가전. 교체아웃된 김민재가 모레노 감독과 이야기를 하고 있다. 울산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.02/

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[스포츠조선 이현석 기자]김민재가 폭발했다. 강한 언쟁을 벌이는 모습이 포착됐다.

대한민국 축구 A대표팀은 2일 울산 문수축구경기장에서 베네수엘라와 9~10월 A매치 세 번째 경기에서 0대0으로 비겼다.

반전이 필요했다. 새롭게 한국의 지휘봉을 잡은 로베르트 모레노 임시감독은 두 번째 경기에서 우루과이에 1대4 대패라는 성적표를 받아들었다. 임기 연장과 한국 축구의 반등을 위해선 베네수엘라를 확실히 잡아주는 모습이 적실했으나, 기대 이하의 결과를 피하지 못했다.

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포메이션은 다시 4-4-2였다. 선수 구성도 큰 폭의 변화는 없었다. 투톱과 포백은 거의 비슷했다. 손흥민, 오현규가 투톱, 수비진은 설영우 김민재 이한범 조현택이 자리했다.

사진=중계화면 캡처

하지만 경기는 여전히 기대 이하였다. 전반 내내 밀렸던 한국은 기대했던 후반 반전조차 없었다. 득점 없이 80분을 넘게 보내며 도리어 실점 위기만 자초했다. 팬들의 답답함만 커지는 경기 내용이었다.

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이런 상황을 단번에 보여준 반응이 바로 김민재의 교체 장면이었다. 김민재는 이날 경기 후반 35분 교체됐다. 벤치로 들어가는 과정에서 김민재는 모레노에게 날 선 반응을 보였다. 이윽고 모레노 옆으로 다가온 김민재는 열띤 언쟁을 벌였다. 입을 가려 정확히 내용을 파악하기는 어려우나, 그라운드를 가리키는 김민재의 손동작과 대화의 분위기를 고려하면 불만임은 분명했다.

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2일 울산 문수월드컵경기장에서 열린 대한민국과 베네수엘라의 평가전. 김민재가 패스를 시도하고 있다. 울산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.02/

김민재는 앞서 우루과이전에서도 비슷한 느낌의 장면이 나왔다. 김민재는 우루과이전 당시 후반 시작과 동시에 교체되었다. 3실점 여파에 따른 선택으로 보였다. 0-4로 끌려가던 후반 32분쯤, 중계 카메라는 한국 벤치의 반응을 담기 위해 카메라를 벤치쪽으로 비췄다. 김민재는 두 눈을 감아버렸다. 경기 중 벤치에 앉은 선수에게서 쉽게 볼 수 있는 모습은 아니다. 답답함의 표현임은 분명했다. 직전 경기 그렇게 화를 삼켰던 김민재는 이번 경기에선 교체 직후 강한 의견 어필로 방향을 바꿨다. 김민재는 벤치에 앉은 후에도 분노한 표정과 함께 축구화를 벗어 던졌다.

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선수로서 답답할 수밖에 없다. 김민재는 한국 대표팀의 핵심이자, 바이에른 뮌헨의 수비수다. 기량으로서는 의심이 없다. 이런 선수에게 과도한 수비 부담, 더욱이 좀처럼 상대를 저지하지 못하는 수비 전술에서 보내는 시간은 고통일 수밖에 없다. 답답한 전술, 올라오지 않는 경기력, 선수들도 실망할 수 있는 환경을 반전시키는 것도 감독의 과제다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com