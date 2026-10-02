'분노의 축구화 투척' 김민재, 끝내 작심 발언 "개인이 빛나기보다는 하나로 뛰어야 결과 챙길 수 있다"

사진=중계화면 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]김민재의 일갈이 터져나왔다. 개인보다 팀으로서 뛰어야 하다는 목소리, 축구화를 던지며 성을 냈던 한국 축구 수비 에이스의 성토였다.

대한민국 축구 A대표팀은 2일 울산 문수축구경기장에서 베네수엘라와 9~10월 A매치 세 번째 경기에서 0대0으로 비겼다.

반전은 없었다. 새롭게 한국의 지휘봉을 잡은 로베르트 모레노 임시감독은 두 번째 경기에서 우루과이에 1대4 대패라는 성적표를 받아들었다. 임기 연장과 한국 축구의 반등을 위해선 베네수엘라를 확실히 잡아주는 모습이 적실했으나, 기대 이하의 결과를 피하지 못했다.

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2일 울산 문수월드컵경기장에서 열린 대한민국과 베네수엘라의 평가전. 모레노 감독이 김민재와 이야기를 하고 있다. 울산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.02/

경기력은 처참했다. 전반 내내 밀렸던 한국은 기대했던 후반 반전조차 없었다. 득점 없이 80분을 넘게 보내며 도리어 실점 위기만 자초했다. 팬들의 답답함만 커지는 경기 내용이었다.

이를 대변했던 몸짓이 김민재에게서 나왔다. 우루과이전 당시 교체 후 눈을 감아버렸던 김민재, 이날은 참지 않았다. 후반 35분 교체 이후 모레노 감독과 분노의 토론을 했다. 김민재는 벤치에 앉은 후에도 분노한 표정과 함께 축구화를 벗어 던졌다.

2일 울산 문수월드컵경기장에서 열린 대한민국과 베네수엘라의 평가전. 김민재가 패스를 시도하고 있다. 울산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.02/

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경기 후 방송 인터뷰에 나선 김민재는 분노와 답답함을 숨기지 않았다. 그는 방송 인터뷰를 통해 "반전이 필요한 경기였는데, 결과를 가져오지 못했다. 많은 부분이 개선되어야 한다"고 했다.

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수비에 대한 물음에 경기력에 대한 불만이 터져나왔다. 김민재는 "포백 이야기를 할 것이 아니라, 다같이 싸워주고 경합하는 부분이 잘 안 된다. 수비수들이 불쌍하다. 전체적으로 다같이 싸우는 느낌이 아니었다. 7대0으로 이겨도 기분이 좋지 않았을 것 같다"고 지적했다.

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가장 중요한 목소리가 마지막에 나왔다. 원팀이 되지 못한 팀 상황을 대변하는 목소리였다. 그는 "팀이 하나로 뭉치는 것이 가장 중요하다. 개인이 빛나기보다는 팀 전체가 하나로 뛰어야 결과를 챙길 수 있다. 팀 수준을 올릴 수 있는 방법은 다같이 머리 처박고 열심히 하는 것 뿐이다"며 팀에 대한 개선의 목소리를 냈다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com