[울산 현장인터뷰]"이강인 약발인 오른발로 볼이 가게끔 유도했다" 결국 전술 싸움에서 베네수엘라에 완패…비스카론도 "좋은 경기 하고도 한국 못 이겨 아쉬워"

2일 울산 문수월드컵경기장에서 열린 대한민국과 베네수엘라의 평가전. 이강인이 슛팅을 ?摠 후 아쉬워하고 있다. 울산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.02/

2일 울산 문수월드컵경기장에서 열린 대한민국과 베네수엘라의 평가전. 베네수엘라 비스카론도 감독이 그라운드를 바라보고 있다. 울산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.02/

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[울산=스포츠조선 윤진만 기자]모레노호를 '참교육'한 베네수엘라 축구대표팀의 오스왈도 비스카론도 감독이 무승부에 그친 것에 대한 아쉬움을 토로했다.

비스카론도 감독은 2일 울산 문수축구경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과의 A매치 친선경기를 0대0 무승부로 마치고 "좋은 경기를 하고도 이기지 못했다"라며 아쉬움을 숨기지 않았다. 이날 FIFA 랭킹 48위 베네수엘라는 32위 한국 원정에서 슈팅수 12-7로 앞서며 경기를 주도했지만, 결정력 부족과 골대 불운 등으로 골문을 열지 못했다.

비스카론도 감독은 "어려운 경기가 될 것으로 예상했다. 경기 초반부터 강한 압박을 주문했다. 우리가 승점 3점을 따기 위해 이곳에 왔다는 걸 증명하기 위해 선수들에게 일대일 상황이나 경합 상황에서 강하게 할 것을 주문했다. 우리가 통제할 수 있는 부분에 집중하자고 했다. 정신력도 강조했다"며 "문전 앞 결정력, 세밀함이 떨어지는 부분이 있었지만, 우리 팀이 발전했다는 걸 확인했다. 경기력적으로 팀이 좋아졌다고 느꼈다"라고 소감을 말했다.

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베네수엘라는 직전 일본전에서 극장골을 헌납하며 1대2로 무릎 꿇었다. 비스카론도 감독은 "일본전에선 애매한 판정 때문에 좋은 경기를 하고도 이기지 못했다. 오늘도 좋은 경기를 했지만 승리까지 이어지지 못했다. 하지만 이번 아시아 2연전을 통해 상당히 긍정적인 면을 봤다"라고 말했다.

2일 울산 문수월드컵경기장에서 열린 대한민국과 베네수엘라의 평가전. 손흥민이 카르모나와 공을 다투고 있다. 울산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.02/

2일 울산 문수월드컵경기장에서 열린 대한민국과 베네수엘라의 평가전. 설영우가 비스카론도 감독과 이야기를 하고 있다. 울산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.02/

베네수엘라는 한국 에이스인 플레이메이커 이강인을 90분 내내 꽁꽁 묶었다. 이에 대해 "일본이나 한국 모두 팀적으로 우수하다. 어떻게 팀적으로 잘 수비해야하는지에 초점을 맞췄다"며 "이강인의 경우 아틀레티코 마드리드에서도 오른쪽 윙으로 출전했을 때 공을 밖에서 안으로 접고들어와 자신의 주발인 왼발로 플레이를 하는 부분을 익히 잘 알고 있었다. 그래서 수비를 할 때 최대한 밖으로 밀어내고, 약발인 오른발로 볼이 갈 수 있게 유도했다"라고 말했다.

울산=윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

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