"대반전" 대한민국 덕분에 웃는다! '역대 최악의 대회' 日 굴욕→최대 규모 4만명 예상…일본, 한국과의 축구 결승전 흥행에 '환호'

이영준 동점골, 같이 환호하는 배준호 (오사카=연합뉴스) 김성민 기자 = 30일 일본 오사카 나가이 스타디움에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 준결승 대한민국과 중국의 경기. 동점골을 넣은 한국 이영준이 세리머니를 하자 배준호가 환호하고 있다. 2026.9.30 ksm7976@yna.co.kr(끝)

이영준 동점골, 환호하는 배준호 (오사카=연합뉴스) 김성민 기자 = 30일 일본 오사카 나가이 스타디움에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 준결승 대한민국과 중국의 경기. 동점골을 넣은 한국 이영준이 세리머니를 하자 배준호가 환호하고 있다. 2026.9.30 ksm7976@yna.co.kr(끝)

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김가을 기자]일본이 대한민국 덕분에 웃는다.

이민성 감독이 이끄는 대한민국 23세 이하(U-23) 대표팀은 3일 오후 7시30분 일본 나고야의 도요타 스타디움에서 일본과 2026년 아이치-나고야 아시안게임 남자 축구 결승전을 치른다.

이번 대회의 피날레다. 관심이 폭발한다. 일본 언론 '닛칸스포츠'는 2일 '남자 축구 한-일 결승전에 3만 6000장 이상의 티켓이 발권된 것으로 확인됐다. 토요일에 열리는 한-일전이라 많은 팬과 서포터즈가 찾아올 것으로 보인다. 당일 급히 몰려든 관객까지 포함해 이번 대회 최대 규모인 4만 명에 가까운 관객 동원이 될 것으로 예상된다'고 보도했다.

Advertisement

배준호 '골 넣고 달려' (오사카=연합뉴스) 김성민 기자 = 30일 일본 오사카 나가이 스타디움에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 준결승 대한민국과 중국의 경기. 후반전 역전골을 넣은 한국 배준호가 세리머니를 하고 있다. 2026.9.30 ksm7976@yna.co.kr(끝)

이번 대회는 시작도 전부터 각종 문제로 논란을 야기했다. 선수단 숙소, 배차, 관중 등 문제가 줄줄이 이어졌다. 4일 예정된 폐막식도 벌써 구설에 올랐다. 일본 언론 '마이니치신문'은 '폐회식에 자원봉사자 무료 초청 문제를 둘러싸고 대회 조직위원회가 어처구니 없는 대응을 하고 있다. 자원봉사자들에게 최근 폐막식 무료 초대 메일이 전달됐다. 하지만 조직위 홍보 담당자는 1일 기자회견에서 해당 사안이 아직 검토 중이며, 승인되지 않았다고 발언했다. 이에 자원봉사자들이 당황하고 있다'고 보도했다. 연이은 논란에 현지에서도 '역대 최악의 대회', '전수 조사가 필요하다' 등의 의견이 이어지고 있다. 최고의 흥행 카드는 역시 남자 축구 한-일전이다. 앞서 열린 여자 축구 한-일전도 관중 998명에 불과해 논란을 야기했다.

승리 다짐하는 이민성 감독 (오사카=연합뉴스) 김성민 기자 = 30일 일본 오사카 나가이 스타디움에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 준결승 대한민국과 중국의 경기. 한국 이민성 감독이 경기장에 입장해 있다. 2026.9.30 ksm7976@yna.co.kr(끝)

한편, 한국은 마지막까지 일본의 '텃세'에 피해를 입고 있다. 이민성호는 마지막 경기를 앞두고 도요타시 스포츠파크를 훈련장으로 배정받았다. 하지만 잔디 상태가 최악이었다. 훈련장 변경을 요청했으나 받아들여지지 않았다.

Advertisement

이 감독은 경기 전 공식 기자회견에서 "원정에서 벌어지는 상황이다. 대회 시작부터 문제들이 발생해왔지만, 그것도 우리가 밟고 일어서야 하는 부분이다. 개의치 않고 거기 맞게 준비해서 최선을 다하겠다. 이 한 경기를 위해서 1년 반 정도 시간을 보냈는데, 선수들과 다 같이 한 팀이 돼서 우리가 목표로 하는 금메달을 딸 수 있도록 최선을 다하겠다"며 "(결승전에) 일본 팬들이 많을 것으로 예상하지만, 선수들이 평정심을 갖고 우리만의 플레이를 하는 것이 중요하다. 이 대회만 보고 달려왔기에 마무리를 잘하고 싶다"고 각오를 다졌다.

Advertisement

김가을 기자 epi17@sportschosun.com