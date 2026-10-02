황당! 28년 만에 아시안게임 4강 올린 감독에게 할 소리? 中축구팬들 "안토니오 감독 나가라!" 충격 주장 ...中언론 '감독은 구세주 아냐, 안토니오 잔류해야'

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[스포츠조선 박찬준 기자]한국전 패배 후폭풍이 거세다.

대한민국은 30일 오후 3시 일본 오사카 나가이스타디움에서 열린 중국과의 2026년 아이치-나고야 아시안게임 남자 축구 준결승에서 후반 배준호(스토크시티)의 결승골로 2대1 역전승을 거두며 결승에 선착했다. 전반 23분 왕위둥(저장)에게 선제실점하며 리드를 빼앗긴 한국은 33분 이영준(그라스호퍼)의 동점골로 전반을 1-1 동점으로 마쳤다. 지루한 공방전이 지속되던 후반 37분 배준호의 역전골로 극적인 승리를 거머쥐었다. '에이스' 엄지성(스완지시티)는 2골을 모두 도왔다. 한국은 오후 7시30분 같은 경기장에서 열리는 우즈베키스탄-일본전 승자와 다음달 3일 오후 7시30분 도요타스타디움에서 금메달을 다툰다. 2014년 인천대회, 2018년 자카르타-팔렘방대회, 2022년 항저우대회에서 우승한 한국 축구는 아시안게임 4연패이자 통산 4번째 우승을 노린다.

28년 만에 아시안게임 4강 진출에 성공한 중국은 이번 대회에 많은 기대를 걸었다. 이번에야말로 '공한증'을 넘을 기회로 여겼다. 그도 그럴 것이, 중국은 U-23(23세 이하) 아시안컵에서 준우승을 차지했고, 한국은 4위에 머물렀다. 이민성 감독이 이 대회 부진으로 경질 위기까지 몰렸다. 이후에도 승승장구한 중국은 아시안게임에서도 좋은 모습을 보여줬다. 송카이 중국축구협회장이 직접 오사카를 방문했고, 많은 중국 팬이 평일 낮에도 경기장을 찾았다. 중국 기자들은 아예 응원 모드로 나섰다. 경기 장면마다 뜨거운 박수를 보냈다.

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그럼에도 결과는 패배였다. 하지만 내용에서는 크게 밀리지 않았다. 점유율에서는 오히려 55대45로 앞섰고, 슈팅수에서도 7대8로 대등했다. 한국 상대로 아시안게임에서 무려 40년만에 필드골을 넣은 것도 큰 성과였다. 중국에서는 동점골을 얻을 수 있는 페널티킥 기회가 주어지지 않은 것에 대해 분노하는 분위기지만, 그 안에 차분하게 내용을 분석하기도 했다. 소후닷컴에 따르면, 마덕싱 기자는 "이번 경기에 진 건 아쉽지만, 예전처럼 좌절감을 느끼지는 않았다. 한국에는 해외 선수가 9명이나 있었지만, 내가 보기엔 그들이 얼마나 더 강했는지 잘 모르겠다"고 했다.

중국 전문가들은 이번 경기에 대해 "중국이 한국에 비해 기술이나 전술에서 큰 차이가 없었다"며 "분명 희망을 볼 수 있었다"고 했다. 안토니오 푸체 중국 감독 역시 "유럽리그에서 뛰는 선수가 9명이나 있는 팀에 져서 아쉽다. 하지만 팀으로 우리는 매우 잘했다. 결과는 슬프지만, 팀의 경기력에 만족한다"고 했다.

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하지만 중국 팬들의 분위기는 달랐다. 많은 팬들은 "U-23 아시안컵 준우승, 아시안게임 준결승 진출 등의 업적은 이해하지만, 안토니오 감독의 전술은 너무 수비적"이라고 비판했다. "변함없는, 답답한 전술로는 한계가 명확하다"며 경질을 주장하고 있다.

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이같은 분위기를 중국 언론이 꼬집고 나섰다. 시나닷컴은 '중국은 새로운 감독이 부임할때마다 모든 것을 새롭게 시작하고 패한다. 그러면 또 다시 감독이 바뀌고, 악순환에 빠져 있다'며 '감독은 구세주가 아니다. 선수들을 어떻게 지도시키는지 아는 안토니오 감독을 잔류시키는 편이 낫다'고 했다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com