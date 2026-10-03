'연쇄 충격, 결과도 기자회견도 놀라움 그 자체' 팔레스타인에 0-5 참패 中 감독 "선수들, 딴 생각하고 있었다"

중국 축구 대표팀 샤오자이 감독 캡처=중국 소후닷컴 홈페이지

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[스포츠조선 노주환 기자]"이런 큰 점수차로 패배 정말 유감이다. 솔직히 이런 패배는 처음이다."

중국 축구가 큰 충격에 빠졌다. 중국 축구 A대표팀은 2일 중국 충칭에서 벌어진 팔레스타인과의 친선경기에서 0대5로 참패를 당했다. 한수 아래라고 판단되는 상대와의 홈 경기에서 무려 5골 차 대패에 축구팬들과 전문가들이 맹비난을 퍼붓고 있다. 그 비판의 첫 번째 대상이 샤오자이 중국 대표팀 감독이다. 감독을 당장 경질하라는 목소리가 높다.

샤오자이 감독은 경기 후 기자회견에서 "이렇게 큰 점수 차로 패배해서 정말 유감이다. 더 이상 설명드릴 게 없다. 선수들이 잘하지 못했을 때 감독으로서 나와 선수단 모두 이런 경기를 받아들이기 어렵다. 패배에 대해서는 더 이상 할 말이 없다. 모든 비판을 감수하고 다음 경기에서 좋은 모습을 보여드리겠다"고 말했다고 중국 포털 소후닷컴이 전했다.

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중국은 홈에서 팔레스타인에 5골차 대패를 당했다. 캡처=팔레스타인 축구협회 SNS

중국은 팔레스타인을 상대로 전반에 자멸했다. 전반에 3골을 내주며 끌려갔고 후반에도 8명의 선수를 교체하면서 만회골을 노렸지만 오히려 2골을 더 내주며 와르르 무너졌다. 풀백 류양의 연이은 실수와 공간 허용으로 2골을 얻어맞았다. 공격수 타오창롱은 1대1 득점 찬스를 살리지 못했다. 후반 조커로 들어간 골키퍼 얀줄링은 두 차례 실수로 추가 실점의 빌미를 제공했다. 중국을 두차례 골대 불운까지 겹쳤다. 총체적 엉망 속에 무려 5골차 대패 결과가 나오고 말았다.

샤오자이 감독은 심리적인 문제에 대해 "연패는 과정과 결과 모두 만족스럽지 못한 것은 사실이지만, 이것이 축구다. 최대한 빨리 이겨내야 한다. 전반에 득점을 했더라면 상황이 더 나아졌을 수도 있겠지만, 축구는 어쩔 수 없다. 우리는 금방 잊을 것이다. 선수들에게 경기는 아직 끝나지 않았고 다음 경기를 준비해야 한다고 말했다"고 전했다. 중국은 팔레스타인에 앞서 가진 뉴질랜드와의 친선경기에서도 0대3으로 완패한 바 있다. 두 경기에서 8실점-무득점이다.

중국과 팔레스타인의 친선 경기 모습 캡처=팔레스타인 축구협회 SNS

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샤오자이 감독은 이번 두 번의 패배에서 얻은 교훈에 대해 "패배는 분명 팀에 좋지 않다. 패배에서 자신감을 얻을 수는 없지만, 컨디션이 좋지 않을 때 어떻게 준비해야 하는지도 알게 됐다. 워밍업을 보면 팀 전체의 컨디션이 좋지 않았던 것 같다. 아마 그때는 선수들의 생각이 하나로 모이지 않았고, 몇몇 선수들은 슈퍼리그와 아시아챔피언스리그 경기를 생각하고 있었던 것 같다. 하지만 이런 것들이 객관적인 패배 원인은 아니다. 우리는 돌아가서 이 문제를 신중하게 분석할 것이다. 몇 마디 말로 넘길 수 있는 문제가 아니다. 우리에게는 받아들이기 매우 어려운 일"이라고 말했다.

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중국과 팔레스타인의 친선 경기 모습 캡처=팔레스타인 축구협회 SNS

샤오자이 감독은 "나는 1998년부터 30년간 프로 선수 생활을 해왔다. 패배는 축구의 일부이며 받아들여야 하는 일이다. 나도 선수들과 마찬가지로 좌절감을 느끼고 있다. 솔직히 말해 이런 패배는 처음 경험해보지만, 겪어봐야 할 과정이라고 생각한다. 쓰라린 패배지만, 나와 팀 모두에게 좋은 경험이 될 것이라고 믿는다. 나와 팀 모두 적응할 수 있는 능력이 있다"고 말했다.

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노주환 기자 nogoon@sportschosun.com