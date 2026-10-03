"싸워" 조롱받던 홍명보 발언 재평가, 선수 입에서 처음 나온 "우리 탓"…'반복되는 남아공전', 이것이 한국 축구 현실이다

베네수엘라전 김민재. 중계화면 캡쳐

2일 울산 문수월드컵경기장에서 열린 대한민국과 베네수엘라의 평가전. 이강인이 슛팅을 ?摠 후 아쉬워하고 있다. 울산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.02/

2일 울산 문수월드컵경기장에서 열린 대한민국과 베네수엘라의 평가전. 교체 아웃된 손흥민이 모레노 감독과 이야기를 하고 있다. 울산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.02/

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[울산=스포츠조선 윤진만 기자]남아공전은 어쩌다 한 번 찾아오는 대참사가 아니었다. 돌아보면 예견된 패배, '숙명'이었다.

한국 축구의 위기가 계속되고 있다. 로베르트 모레노 대한민국 축구 A대표팀 임시감독 데뷔전이었던 에콰도르전에서 3대0 대승으로 반등의 기미를 보였지만, 우루과이(1대4 패), 베네수엘라(0대0 무)전에서 와르르 무너졌다. 2일 울산 문수축구경기장에서 열린 'FIFA 랭킹 48위' 베네수엘라전 졸전은 가히 충격적이다. 2026년 북중미월드컵에서 조별리그 '광탈(광속탈락)'을 야기한 조별리그 최종전 남아공전(0대1 패)과 다를 바 없는 경기 내용이 월드컵 이후에도 이어지고 있다.

다수의 축구팬은 홍명보 전 감독이 남아공전 패배의 원흉이고, 홍 전 감독이 물러나면 모든 게 해결될 것이라고 목소리를 높였다. 그렇게 모레노 감독이 지난달 위기의 한국 축구 소방수로 전격 취임했지만 달라진 건 하나도 없다. 도리어 '후퇴했다'는 평가마저 나오고 있으니, 아이러니다. 랭킹 49위 남아공에 패하고, 랭킹 48위 베네수엘라 골문 근처에도 접근하지 못하는 게 한국 축구의 냉혹한 현실이다. 한국의 랭킹은 32위다. 한국은 바이에른 뮌헨(김민재), 아틀레티코 마드리드(이강인) 주력 스타, '토트넘 전설'(손흥민)을 보유한 팀이다. 베네수엘라의 월드컵 출전 횟수는 '제로'다.

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홍 전 감독 뒤에 숨었던 선수 입에서 처음으로 '우리 탓'이라는 '셀프비판'이 나왔다. 할 말은 다 하는 캐릭터인 '괴물 수비수' 김민재는 지난 두 경기 연속 분노했다. 우루과이전에선 경기 중 벤치에서 눈을 감으며 분노를 삭였고, 에콰도르전에선 축구화를 바닥에 패대기쳤다. 모레노 감독에게 강한 어조로 무언가를 어필하기도 했다. 남아공전에서 교체 후 김진규 당시 대표팀 코치에게 항의의 제스쳐를 취한 것까지 포함하면 최근 4경기 중 3경기에서 불편한 심기를 여과없이 드러냈다.

우루과이전 김민재. 중계화면 캡쳐

2일 울산 문수월드컵경기장에서 열린 대한민국과 베네수엘라의 평가전. 교체아웃된 김민재와 황인범이 모레노 감독과 이야기를 하고 있다. 울산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.02/

무실점을 이끈 철벽 수비로 베네수엘라전 최우수선수로 선정된 김민재는 경기 직후 중계사 인터뷰에서 "다같이 싸워주고 경합하는 부분이 잘 안 된다. 수비수들이 불쌍하다. 전체적으로 다같이 싸우는 느낌이 아니었다. 이런 식으로 경기를 해서 7대0, 9대0으로 이겨도 기분이 좋지 않았을 것 같다"라고 작심 발언했다. 믹스트존 인터뷰에서 "수비수들만 불쌍하다고 말했는데, 전체적으로 모두가 많이 뛰어야 한다는 말이 하고 싶었다. 단순히 km(활동거리)를 얘기하는 게 아니라 경합해서 이겨야 하고, 90분 내내 싸워야 한다는 말이었다. 주변에 있는 선수들이 세컨볼을 따내고 그러다 보면 팀 퀄리티가 올라간다. (그런데)몇 년 동안 팀에 그런 문제가 일어나고 있다"라고 말했다.

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몇 년 동안 그런 문제가 반복됐다는 말은 단순히 이날 경기만 놓고 말한 것이 아니라 쌓이고 쌓였던 게 폭발한 것으로 해석할 수 있다. 실제 이날 경기에선 김민재가 '나홀로 압박'을 하는 장면이 몇 차례 등장했다. 후반 중반 정승원(서울) 박태준(김천) 김봉수(대전) 최준(서울) 등 교체투입한 K리거들은 그라운드 위에 몸을 던졌다. 경기 종료 휘슬이 울리기만을 기다리는 것 같았던 모레노호에 생기가 돌았다. 이날 한국의 가장 위협적인 찬스는 후반 추가시간 2분 K리거 이동경(울산)이 때린 중거리 슛이었다.

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'배부른 해외파'보다 '배고픈 국내파'가 더 나아 보였다. 이번 9~10월 통합 A매치에서 그나마 경기력이 좋았던 에콰도르전(랭킹 25위)에선 올 시즌 K리그 대상 후보로 꼽히는 윙어 정승원, 불과 석달 전까지 K리거였던 송민규(나시오날)의 날개 조합이 팀에 에너지를 불어넣었다. 측면 공격이 무딘 것과는 별개로 상대와의 힘싸움, 자리싸움에서 밀리지 않았다. 반면 지난 두 경기에서 가동된 이강인-황희찬, 이강인-김민수 조합은 공격, 수비적인 면에서 낙제점에 가까웠다. 세 경기 연속 선발 가동된 손흥민-오현규 투톱도 어떠한 시너지 효과도 내지 못했다. 공간을 파고들지 못하는 '공간파괴자'(손흥민)와 공을 받지 못하는 스트라이커(오현규)가 과연 팀 공격에 어떤 도움이 될 지 의문이다. 모레노 감독은 전방 압박을 할 요량으로 투톱을 기용한 것으로 보이는데, 사실상 압박을 하지 않았다고 봐야 할 정도로 압박 강도도 약했다. 1차 관문을 쉽게 통과한 상대팀들은 편안하고 여유롭게 한국 수비 뒷공간을 노렸다. 여기에 일대일 싸움에서도 번번이 밀리면서 중원 장악, 측면 힘 싸움에서도 애를 먹었다. 베네수엘라전에선 김민재의 헌신, 송범근(전북)의 선방, '한국산 골대'의 활약이 아니었다면 연패를 당할 수도 있었다.

2일 울산 문수월드컵경기장에서 열린 대한민국과 베네수엘라의 평가전. 모레노 감독이 작전지시를 하고 있다. 울산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.02/

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한국 대표팀이 직면한 가장 큰 문제는 '하드웨어'다. 김민재가 언급한 '머리 박고 뛰는' 플레이가 매경기, 매순간 나와야 한다. 단순히 태극마크를 달았기 때문만이 아니다. 소속팀에서도 이런 플레이가 습관이 돼야 그게 실력이 되고, 그게 대표팀 전력 상승으로 이어진다. 시차 핑계, 컨디션 핑계, 전술 핑계, 동료 핑계 대면서 두 발 뛸 걸 한 발만 뛰는 선수들은 팀에 마이너스 존재다. 아무리 최고의 기량을 지녔다고한들 팀에 헌신하지 않는 선수는 폐만 끼친다. 팬들이 홍명보 전 감독을 조롱할 때 사용한 "싸워"라는 표현은 사실 투쟁하지 않는 태극전사들에게 꼭 필요한 말이었다. 축구는 90분간 펼쳐지는 전쟁이다.

모레노 감독의 존재도 작금의 위기 상황에선 아무런 도움이 안 된다. 모레노 감독은 계단을 하나하나 쌓는 과정이라면서 몸에 맞지 않는 옷인 4-4-2 모델을 끝까지 밀고 나가겠다는 의지를 보이고 있다. 바뀐 선수 구성으로도 플랜 A가 작동하지 않는다면, 그건 시스템의 문제다. 지금쯤이면, 모레노 감독이 정확히 한국에 무슨 축구 색깔을 입힐 건지를 보여줬어야 한다. 국대 출신 해설위원 구자철의 표현을 빌리자면, 모레노 축구는 "애매하다". "후반엔 1-1이었다(우루과이전)", "수비는 더 나아졌다(베네수엘라)"는 말은 졸전 앞에서 변명에 불과하다. 모레노 감독은 대한축구협회로부터 대표팀 내부 분위기에 대한 정보를 전해들었고, 대표팀의 지난 경기와 한국 선수 1700여명을 분석했다고 말했다. 한국 축구를 제대로 분석했는지, 문제점을 제대로 파악하고 있는건지 점점 의구심이 커진다. 어쩌면, 임시 사령탑이라는 명함 때문에 '진짜 문제'를 알고도 손을 대지 않는 것일지도 모른다.

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모레노 감독은 한층 한층 건물을 쌓아올리고 있다고 한다. 건물을 갈아엎을 순 없다고 한다. 선수들의 생각은 다르다. 황인범은 "대표팀 9년차인데 지금까지 축구를 비롯한 여러 부분에서 변화가 잘 이뤄지지 않는 것 같다. 문제점이 분명히 보이는 상황에서 누구도 나서지 못하고 있고, 나설 사람도 없다. 몸도 힘들고, 마음도 힘들다"라고 했다. 대표팀 주력 두 명이 한날한시에 '이대론 안 된다'라고 성토했다. 외부에서 바라보는 것보다 내부의 문제는 생각보다 심하다고 비명을 내지르고 있다. 한가하게 금이 간 창문에 테이프를 붙일 때가 아니다. 지금 이대로면 아시안컵 우승도 기대하기 어렵다. 한국 축구의 위기는 현재진행형이다. 선수들도 그렇게 외치고 있다.

울산=윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com