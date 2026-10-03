이러다가 임시 감독만 하고 짤린다, 모레노호 조직력 너무 심각...하나부터 열까지 손발 맞는 게 없다

2일 울산 문수월드컵경기장에서 열린 대한민국과 베네수엘라의 평가전. 교체 아웃된 김민재가 모레노 감독과 이야기를 하고 있다. 울산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.02/

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[스포츠조선 김대식 기자]하나부터 열까지 손발이 맞는 게 없었다.

로베르트 모레노 임시감독이 이끄는 대한민국 축구 A대표팀은 2일 오후 8시 울산 문수축구경기장에서 열린 베네수엘라와의 A매치 친선경기에서 최악의 졸전을 펼친 끝에 득점 없이 0대0으로 비겼다.

경기 후 김민재는 "내가 수비수들만 불쌍하다고 했었는데, 전체적으로 (선수 모두가) 많이 뛰어야 한다는 말이 하고 싶었다. 단순히 km(활동거리)를 얘기하는 게 아니라, 경합을 해서 이겨야 하고, 90분 내내 싸워야 한다고 말하는 것이다. 주변에 있는 선수들이 세컨볼을 잡고 그러다 보면 팀 퀄리티가 올라간다. 밖에서 어떤 이야기가 나오든, 팀이 하나가 될 수 있다는 생각에 그렇게 말한 것이다. 몇 년 동안 그런 문제가 일어나고 있다고 생각한다"며 폭탄 발언을 남겼다.

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이번 경기에서 선수들의 문제도 분명히 존재했다. 하지만 감독이 어떤 축구를 하고 싶어하는지도 잘 보이지가 않았다. 이제 겨우 3번째 경기라고 해도, 감독이 어떠한 방향성을 가져가고 싶은지 '티'가 나야 하는 법.

2일 울산 문수월드컵경기장에서 열린 대한민국과 베네수엘라의 평가전. 교체 아웃된 김민재가 모레노 감독과 이야기를 하고 있다. 울산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.02/

크게 봤을 때 모레노호의 방향성은 4-4-2 포메이션을 기반으로 많은 활동량을 가져가면서 11명의 선수가 다함께 뛰는 축구처럼 느껴진다. 하지만 이 정도 방향성만 가지고는 모레노 감독을 데려온 이유가 설명이 되지 않는다.

모레노 감독은 취임 기자회견 당시 한국 특색에 맞는 전술을 잘 준비할 수 있다고 말했다. 그는 "중요하게 고려한 것은 축구적인 기준이다. 1700여명의 선수 데이터베이스 분석부터 시작했다. 여러 데이터를 통해 선수들을 추려나갔다. 우리가 생각하는 한국 축구의 가장 잘 맞는 경기 모델, 플레이 스타일, 선수들의 특성, 프로필을 바탕으로 선발했다"고 직접 밝혔다.

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또한 "선수 선발 과정에서도 각 포지션별로 역할을 매우 명확하게 정의했다. 대표팀에서 가장 적합하다고 생각하는 경기 모델을 구현하기 위해 각 포지션 선수들의 공격과 수비 상황에서 역할 수행을 구체적으로 정했다. 선수들을 분석하고 선발하는 과정에서도 이런 특성과 능력을 갖춘 선수들을 중점적으로 찾았다"며 이미 전술 구상을 마쳤다는 식으로 말했다.

2일 울산 문수월드컵경기장에서 열린 대한민국과 베네수엘라의 평가전. 교체아웃된 김민재가 모레노 감독과 이야기를 하고 있다. 울산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.02/

하지만 아직까지 모레노 감독의 축구에서 한국 특색에 맞는 전술과 특색이 보이지가 않는다. 우루과이와 베네수엘라를 상대로 드러난 '한국적인 특색'은 전혀 없었다. 두 경기의 공통점이라고 한다면 선수들의 호흡이 전혀 맞지 않는다는 점이다. 모레노 감독이 변화는 줬지만 기본적으로 2026년 북중미 월드컵에 출전했던 선수들이 대부분 뛰고 있는 상황에서 조직력의 퀄리티가 더 낮아진 모습이다.

경기 후 폭탄 발언을 남긴 김민재는 후반 막판에 교체로 들어간 후에도 모레노 감독과 '강하게' 의견을 나눴다. 김민재의 경기 후 반응을 보았을 때 감독의 전술적인 방향에 대한 불만도 있어 보였다.