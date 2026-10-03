'맨시티 불법 자금' 전격 공개! 누가 가장 많이 꿀꺽했나?…아스널 등 이적료 챙긴 구단들 '일시적 몰락'

사진=BBC

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[스포츠조선 강우진 기자]맨체스터 시티가 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 재정 규정을 위반해 부풀린 혐의를 받고 있는 자금들은 어디에 사용됐을까. 대부분은 EPL 구단들에게 지급된 것으로 알려졌다.

영국 BBC는 3일(한국시각) 2009년 여름부터 2018년 겨울까지 맨시티가 이적료를 지급한 모든 구단을 정리했다. 구단의 자금 흐름에 있어서 선수를 영입하기 위해 지불하는 이적료가 가장 눈에 띄는 부분이지만, 여기에는 에이전트 수수료, 법률 비용, 행정 비용, 경우에 따라 계약금까지 존재한다. 따라서 이 기간 맨시티가 지출한 돈은 축구계 이적과 관련된 모든 관계자나 단체에 들어간 것으로 예상된다. 사실상 정확한 추적은 불가능하다.

사진=시티 셰프

거시적으로 보면 맨시티의 자금은 총 46개 구단, 19개 국가의 리그 시스템에 흘러갔다. 이들 가운데 일부 구단은 당시 구단 역사상 가장 많은 이적료를 맨시티로부터 받은 경우도 있었다. 구단별로 돈이 얼마나 분산됐는지를 살펴보면 맨시티의 자금이 얼마나 광범위하게 사용됐는지를 알 수 있다.

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매체는 '해당 기간 맨시티가 이적료에 지출한 금액은 유럽의 주요 리그들 사이에서 비교적 고르게 분포했다'며 '다만 EPL이 다른 어느 리그보다 높은 비중을 차지했다'고 설명했다.

전체 이적 지출액의 25%를 조금 넘는 금액이 잉글랜드 1부 리그 구단들에 지급된 것으로 알려졌다. 맨시티의 막대한 자금력이 세계 축구의 이적시장을 변화시켰다는 점은 의심할 여지가 없다. 맨시티가 더 높은 이적료와 급여를 지급하려는 성향을 보이면서 다른 구단들의 선수 가격도 상승했기 때문이다.

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애석하게도 맨시티에게 이적 자금을 받은 구단들의 행보는 좋지 못했다. 맨시티에게 가장 많은 이적료를 받은 볼프스부르크는 케빈 더브라위너를 판매하고 받은 이적료의 약 절반을 사용해 곧바로 윙어 율리안 드락슬러를 영입했다. 베테랑 수비수 단테를 비롯한 다른 선수들도 영입했다. 하지만 더브라위너를 잃은 뒤 볼프스부르크는 독일 분데스리가 2위에서 8위로 추락했고, 이후 두 시즌 동안 가까스로 강등을 피했다.

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사진=BBC

맨시티로부터 두 번째로 많은 돈을 받은 구단인 AS 모나코도 상황이 특별히 좋지는 않았다. 모나코는 같은 여름 벤자맹 멘디와 베르나르두 실바를 맨체스터 시티에 판매한 뒤 이들의 직접적인 대체자로 테랑스 콩골로와 케이타 발데를 영입했다. 하지만 이 영입은 장기적으로 성공하지 못했다. 모나코는 리그1 우승과 챔피언스리그 4강 진출을 달성했던 팀에서 불과 2년 만에 강등 위기에 몰리는 팀으로 추락했다.

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2009~2018년 맨시티가 EPL 내에서 가장 많은 선수를 영입한 구단은 아스널이었다. 총 4명의 선수를 맨시티가 데려왔다. 이 기간 아스널은 EPL 우승을 다툴 경쟁력을 보여주지 못했다.

아울러 맨시티로부터 돈을 받지 못한 일부 구단들도 맨시티의 부풀려진 회계에서 나온 자금 지출이 자신들의 경쟁 기회를 훼손했다고 주장할 수 있다. 경쟁 구단들이 맨시티에게 막대한 자금을 받아내면서 선수 보강을 이뤘기 때문이다. 결국 맨시티가 재정 규정을 준수했다면 흘러가지 않았을 자금들이다. 맨시티가 축구계 전반에 안좋은 선례와 악영향을 미친 것은 명확해 보인다. 현재로서는 리그 퇴출 등 강력한 징계가 예고되고 있다. 해당 구단에 대한 최종 판결이 어떻게 이뤄질지 축구계의 관심이 쏠리고 있다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com