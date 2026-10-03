한국에선 고개 떨군 이강인, 스페인에선 승승장구…사상 첫 아틀레티코 마드리드 '이달의 선수' 선정

마오우 SNS

2일 울산 문수월드컵경기장에서 열린 대한민국과 베네수엘라의 평가전. 이강인이 슛팅을 ?摠 후 아쉬워하고 있다. 울산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.02/

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[스포츠조선 김성원 기자]이강인(아틀레티코 마드리드)은 대한민국에서 고개를 떨궜지만, 스페인 프리메라리가 아틀레티코 마드리드에선 승승장구다.

이강인이 아틀레티코 이적 후 처음으로 구단 팬 투표로 뽑는 '이달의 선수'에 선정됐다. 아틀레티코 구단 공식 후원사인 스페인 맥주 브랜드 마오우는 2일(현지시각) SNS를 통해 '이강인이 9월 이달의 선수에 선정됐다'고 전했다.

9월 '이달의 선수' 후보는 이강인과 줄리아노 시메오네, 조너선 데이비드, 알레한드로 그리말도, 조니 카르도주였다. 이강인은 구단 공식 애플리케이션 등을 통한 팬 투표에서 최고의 지지를 받았다.

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EPA 연합뉴스

이강인은 아틀레티코가 지난달 치른 라리가 4경기에 모두 선발 출전했다. 오사수나를 상대로는 풀타임을 뛰면서 시즌 2호골을 터트렸다. 레알과의 '마드리드 더비'에서는 89분을 소화하면서 2대1 승리에 일조했다.

아틀레티코는 9월 첫 경기였던 아틀레틱 빌바오와 원정경기에서 0-3으로 완패했으나 이후 리그 3연승을 거뒀다. 이강인은 리버풀(잉글랜드)과의 유럽챔피언스리그 리그 페이즈 1차전(1대2 패)에도 선발로 나섰다.

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이강인은 8월에는 '화려한 신고식'으로 극찬을 받았다. 그는 말라가와의 2026~2027시즌 라리가 개막전에서 결승골을 꽂아 넣으며 팀의 2대0 승리를 이끌었다.

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스페인 프리메라리가는 이강인의 아틀레티코 데뷔전-데뷔골을 '8월의 골'로 선정했다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com