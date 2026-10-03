[오피셜]韓 축구 에이스 초대박 영예! 이강인 또 MVP 수집…아틀레티코 마드리드 '이달의 선수' 선정

사진=아틀레티코 마드리드 구단 공식 계정 캡처

사진=마오우 공식 계정

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[스포츠조선 김가을 기자]대한민국 국가대표 이강인이 아틀레티코 마드리드(스페인) 이적 후 처음으로 구단 팬 투표로 뽑는 '이달의 선수' 영광을 안았다.

아틀레티코 마드리드 구단의 공식 후원사인 마오우(MAhou)는 최근 공식 계정을 통해 '이강인이 아틀레티코 마드리드 9월 이달의 선수에 선정됐다'고 발표했다. 9월 '이달의 선수' 후보는 이강인과 줄리아노 시메오네, 조너선 데이비드, 알레한드로 그리말도, 조니 카르도주였다. 수상자는 구단 공식 애플리케이션 등을 통한 팬 투표로 정했다.

사진=AFP 연합뉴스

이강인은 아틀레티코 마드리드가 지난달 치른 2026~2027시즌 스페인 프리메라리가 4경기에 모두 선발 출전했다. 오사수나를 상대로는 풀타임을 뛰면서 시즌 2호 골을 터트려 4대0 승리를 이끌었다. 레알 마드리드와의 '마드리드 더비'에서는 89분을 소화하면서 2대1 승리에 힘을 보탰다.

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아틀레티코 마드리드는 9월 첫 경기였던 빌바오와 원정경기에서 0대3으로 완패하며 주춤했다. 그러나 이후 리그 3연승 반전을 이뤄냈다.

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이강인은 올 시즌을 앞두고 파리생제르맹(프랑스)을 떠나 아틀레티코 마드리드에 합류했다. 그는 말라가와의 리그 개막전(2대0 승)에서 아틀레티코 마드리드 '데뷔전-데뷔골'을 기록하는 등 펄펄 날고 있다. 이강인은 올 시즌 리그에서만 2골-1도움 중이다. 그는 팬 투표로 뽑는 경기 최우수 선수(MOM)로도 벌써 두 차례나 선정됐다. 스페인 언론 '문도데포르티보'는 '이강인은 MVP 트로피를 수집하며, 팀 내에서 유일하게 두 차례 수상의 영예를 안았다. 말라가전에서 MOM로 선정됐고, 오사수나전에서도 최고의 활약을 펼쳤다. 이강인은 지금까지 치른 7경기에서 2골-1도움을 기록하며 최고의 컨디션을 보여주고 있다'고 극찬했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com