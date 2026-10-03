역사상 이런 엘클라시코는 없었다, '네그레이라 사건'-'무리뉴의 귀환'-'음말대전'으로 불타는 라이벌전, 10월 26일 캄프누서 '빅뱅'

SNS

EPA연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 윤진만 기자]시즌 첫 엘클라시코는 여러 의미에서 큰 관심 속 치러질 것으로 예상된다.

스페인 일간 '마르카'는 3일(한국시각), '산티아고 대성당의 거대한 향로(보타푸메이로)도, 증기 기관차도, 크리스마스 이브의 굴똑도 아니다. 요즘 그 무엇보다도 뜨거운 열기를 내뿜으며 달아오르고 있는 것은 바로 다가오는 엘클라시코이다. 26일, 캄프누에서 열릴 바르셀로나와 레알 마드리드의 경기는 아직 23일이 남았지만, 경기가 시작되기도 전부터 이미 열기는 최고조에 달했다. 경기장 안팎에서 산재한 수많은 미해결 사안들이 이번 경기를 최근 기억 속 가장 치열한 라이벌전으로 만들 조짐을 보인다'라고 조명했다.

이번 엘클라시코(스페인 프리메라리가 10라운드)가 주목받는 이유는 크게 세 가지다. 첫번째이자 가장 큰 논란은 바로 '네그레이라 사건'이다. 지난 2일 유럽축구연맹(UEFA)은 성명을 통해 전 심판기술위원회 전 부위원장인 호세 마리아 엔리케스 네그레이라와 관련된 금품 수수 의혹에 대해 레알 구단으로부터 상당한 양의 문서를 전달받았으며, 조사에 착수할 예정이라고 밝히며 스페인 축구계에 큰 파장을 일으켰다. 레알은 공정한 축구계를 위한 과정이라고 강조했고, 바르셀로나는 UEFA로부터 사건과 관련된 추가 요청을 받은 사실이 없다며 팽팽히 맞섰다. 법적 공방 또한 멈추지 않고 계속되고 있다. '마르카'에 따르면, 플로렌티노 페레스 레알 회장과 바르셀로나측은 다음달 25일 조정 심리에 참석할 예정이다. 이는 지난 5월 페레스 회장의 발언에 대해 바르셀로나가 구단 차원에서 명예훼손 소송을 제기한 데 따른 것이다.

Advertisement

AP연합뉴스

AFP연합뉴스

돌아온 '스페셜 원' 조세 무리뉴 레알 감독의 존재도 이번 엘클라시코를 흥미롭게 만드는 요인으로 꼽힌다. 무리뉴 감독은 레알 1기 시절 2013년 코파델레이 준결승에서 바르셀로나를 3대1로 꺾은 뒤 13년만에 바르셀로나 원정길에 오른다. 무리뉴 감독은 2010년부터 2013년까지 레알을 이끌며 늘 엘클라시코를 '자신의 스타일로 물들였던' 인물로 꼽힌다. 경기 전후 무리뉴의 '입'에 대중이 큰 관심을 보일 것으로 보인다. 레알은 7라운드 현재 5승 2패 승점 15점으로 4위를 달리고 있다. 7전 전승, 100% 승률을 자랑하는 선두 바르셀로나(승점 21)와는 6점차다. 현재 흐름상 레알이 추격자의 입장에서 바르셀로나와 시즌 첫 맞대결을 펼칠 가능성이 크다.

올해 발롱도르 유력후보인 라민 야말(바르셀로나)과 킬리안 음바페(레알)의 대결도 관전포인트다. 둘은 지난 한 달간 공개적으로 발롱도르 수상 의지를 드러내고 있다. 공교롭게 엘클라시코 다음날인 현지시각 26일에 발롱도르 시상식이 열린다. 엘클라시코에서 승리하고 발롱도르까지 수상하는 선수는 '더블'의 기쁨을 만끽할 수 있다. 발롱도르 투표는 지난달 29일에 마감되어 엘클라시코 활약상이 투표 결과엔 반영되지 않는다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

Advertisement