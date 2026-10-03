[속보]후지산이 무너집니다! '제2의 손흥민' 양민혁+'와일드카드' 엄지성 미쳤다!...한국, 일본에 1-0 리드(후반 진행)

엄지성 '전반전에 세골 넣었어요' (나고야=연합뉴스) 윤동진 기자 = 15일 일본 나고야 미즈호 공원 럭비경기장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 D조 1차전 대한민국 대 카타르의 경기. 한국 엄지성이 해트트릭을 한 뒤 기뻐하고 있다. 2026.9.15 mon@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 김대식 기자]대한민국이 4연패를 향해 달려가는 중이다.

대한민국 축구 아시안게임대표팀은 3일 오후 7시30분 일본 아이치현 도요타 스타디움에서 일본과 2026년 아이치-나고야 아시안게임 결승전을 치르는 중이다. 후반 16분 엄지성(스완지시티)의 선제골로 1-0으로 앞서가는 중이다.

이영준(그라스호퍼)이 원톱에 선 가운데, 좌우에 엄지성과 양민혁(베스테를로)가 선다. 엄지성은 지난 경기에서 멀티 도움을 기록했다. 기대를 모은 양현준(셀틱)은 이날도 벤치에 앉는다. 배준호(스토크시티)는 섀도 스트라이커로 나선다.

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주장 이기혁이 복귀한 가운데 이승원(이상 강원)과 중원을 꾸린다. 포백은 변함없이 배현서(경남)-신민하(강원)-김지수(브렌트포드)-최석현(울산)이 꾸렸다. 김준홍(수원)이 골키퍼 장갑을 낀다.

이민성호는 아시안게임 축구 4연패를 노린다. 2014년 인천 대회부터 한국은 아시안게임 남자 축구 금메달을 놓친 적이 없다. 2018년 자카르타-팔렘방 대회, 2022년 항저우 대회에서 모두 결승에서 일본을 제압하고 우승했다. 일본은 와일드카드 없이 2028년 LA올림픽을 위해 21세 이하로 명단을 꾸렸다. 일본 차기 A대표팀 감독으로 내정된 오이와 고 감독이 이끈다.

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전반 6분 업지성이 중원에서 공을 뺏어내자마자 페널티박스로 달려갔다. 수비수들을 뚫어내고, 슈팅까지 시도했지만 부정확했다.

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실점 위기를 넘겼다. 전반 9분 코너킥에서오카베 타리크카나이가 경합을 이겨내고 머리에 맞췄지만 헤더는 골대 살짝 위로 향했다.

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전반 19분부터 신경전이 발생했다. 김지수가 은와디케 우체와 경합 후 말다툼을 벌였다. 김지수가 강하게 견제하자 신경질적인 반응을 보였다. 은와디케는 전반 24분 이기혁과 경합 도중 무릎에 강한 부하가 온 후 쓰러졌다. 결국 교체됐다. 이후 팽팽하게 전개된 경기였다. 한국도, 일본도 분위기를 잡아가지 못했다.

실점 위기를 넘긴 대한민국이다. 전반 37분 순간적으로 오른쪽 수비가 뚫였다. 크로스를 받은 후쿠나가 유아의 슈팅이 엄지성 맞고 골대를 살짝 벗어났다. 이어진 공격에서도 후쿠나가의 슈팅이 나왔다. 일본으로 흐름이 넘어가고 있었다. 일본 흐름을 잘 넘기고 전반이 마무리됐다.

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후반 시작부터 위기를 노출했다. 후쿠나가가 또 한국을 위협했다.순간적으로 돌파에 성공한 후 페널티박스로 들어가 슈팅을 시도했다. 유효슈팅은 아니었다. 전반 막판부터 이어진 일본의 흐름을 끊어내지를 못했다. 후반 12분 코너킥에서도 혼전 상황이 발생했다. 이치하라 리온의 헤더가 빗나가면서 위기를 또 넘겼다. 컨디션이 정상이 아니었던 이기혁이 황도윤과 교체됐다.

결국 한국이 해냈다. 후반 16분 양민혁이 과감하게 돌파에 성공했다. 양민혁이 끝까지 싸워서 크로스를 넣었다. 골키퍼가 쳐냈지만 엄지성에게 향했다. 엄지성이 침착하게 잡아서 슈팅을 시도했고, 강력한 슈팅으로 일본의 골망을 흔들었다.