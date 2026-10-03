[속보]엄지성 환상 접기+왼발 마무리 터졌다! 암울했던 韓축구, 아시안게임 4연패 성공...한국, 적지서 '숙적' 일본에 1-0 승리 '금빛 피날레'[도요타 현장]

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[도요타=스포츠조선 박찬준 기자]'와일드카드' 엄지성(스완지시티)이 해냈다. 대한민국이 아시안게임 4연패를 이뤄냈다.

대한민국 축구 아시안게임대표팀은 3일 오후 7시30분 일본 아이치현 도요타 스타디움에서 열린 일본과의 2026년 아이치-나고야 아시안게임 결승전에서 후반 15분 터진 엄지성의 결승골을 앞세워 1대0으로 승리했다. 한국은 2014년 인천 대회부터 2018년 자카르타-팔렘방, 2022년 항저우, 2026년 아이치-나고야 대회까지 4연속 남자 축구 우승을 달성했다. 특히 이번 대회 포함, 최근 3번의 대회에서 모두 결승에서 일본을 제압하고 금메달을 목에 걸었다. 이번 대회는 특히 일본의 심장부에서 거둔 승리라 더욱 의미가 있었다.

'결승골의 주인공' 엄지성은 이번 대회 4골-4도움을 기록하며 와일드카드 역할을 톡톡히 했다.

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한국은 조별리그에서 카타르와 사우디를 제압하고 조 1위로 통과했다. 카타르전에서 엄지성이 해트트릭을 기록하며 4대1로 이겼다. 사우디전에서는 답답한 양상 속 신민하(강원), 김명준(헹크)의 연속골로 2대0으로 승리했다.

8강 상대는 베트남. 이날 경기부터는 뒤늦게 합류한 이영준(그라스호퍼)이 뛰었다. 이영준은 멀티골을 기록하며 왜 이민성 감독이 그토록 기다렸는지, 잘 보여줬다. 한국은 김지수(브렌트포드), 김명준의 골을 묶어 4대0으로 승리했다.

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4강에서 중국을 만났다. 중국은 이번 대회에서 28년 만에 4강에 올랐다. 송카이 중국축구협회장이 직접 오사카에 올 정도로 이번 대표팀에 대한 중국내 관심은 대단했다. 한국은 왕위둥에 선제실점을 했지만, 전반 이영준의 헤더 동점골, 후반 배준호의 헤더 역전골로 2대1 역전승을 거뒀다.

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결승 상대는 일본이었다. 일본은 우즈베키스탄과의 4강전에서 120분 연장 혈투 끝에 1대1로 비긴 후 승부차기에서 9-8로 승리하며 결승에 올랐다. 일본은 8강에서 판정 논란 끝에 북한에 1대0 신승을 거뒀고, 우즈벡과의 4강전에서도 고전했다. 일본 특유의 밸런스 잡힌 축구는 여전했지만, 강한 압박에 흔들리는 모습이었다.

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이날 경기는 일본도 지대한 관심을 보였다. 일본 팬들은 개막식에도 만원 관중을 만들지 못할 정도로 이번 아시안게임에 큰 관심을 보이지 않았는데, 이번 경기는 매진 사례를 이뤘다. 신경전까지 펼쳐졌다. 이민성호는 결전을 하루 앞둔 2일 도요타 스타디움에서 공식 훈련이 진행할 예정이었다. 그러나 잔디 상태 문제로 훈련은 취소됐다. 카타르와의 첫 경기를 앞두고 사용했던 도요타시 스포츠파크를 훈련장으로 배정받았다. 하지만 잔디 상태가 최악이었다. 훈련장 변경을 요청했으나 받아들여지지 않았다.

이기면 영웅, 지면 역적인 외나무 승부, 이 감독은 베스트 전력을 내세웠다. 2경기에서 3골을 넣은 이영준이 원톱에 선 가운데, 좌우에 엄지성(스완지시티)과 양민혁(베스테를로)이 자리했다. 기대를 모은 양현준은 이날도 햄스트링 문제로 벤치에 앉았다. 배준호는 섀도 스트라이커로 나섰다.

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주장 이기혁이 복귀한 가운데 이승원(강원)과 중원을 꾸렸다. 포백은 변함없이 배현서(경남)-신민하(강원)-김지수(브렌트포드)-최석현(울산)이 구성했다. 김준홍(수원)이 골키퍼 장갑을 꼈다.

초반 조심스러운 흐름이 이어졌다. 전반 4분 배준호가 박스 안에서 돌파하다 쓰러졌지만, 주심은 그냥 넘어갔다. 6분 한국이 결정적인 기회를 놓쳤다. 엄지성이 높은 위치에서 인터셉트에 성공했다. 속도가 붙은 상황에서 중앙으로 파고들어갔다. 수비를 계속 제친 후 박스 안에서 오른발 슈팅을 시도했지만 골대를 넘어갔다.

일본도 반격했다. 9분 오른쪽에서 사토가 올린 코너킥을 이치하라가 헤더로 연결했다. 크로스바를 살짝 넘어갔다. 한국의 패스워크가 살아나며 기회를 만들었다. 배준호를 중심으로 한 돌파도 잘됐다. 17분에는 배준호가 아크 정면에서 수비를 따돌린 후 강력한 오른발 슈팅을 시도했다. 수비 맞고 나왔다.

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변수가 생겼다. 28분 일본의 은와디케 우체가 부상으로 빠졌다. 대신 후쿠나가 유야가 들어갔다. 28분 공격에 가담한 김지수의 헤더를 받아 배준호가 골키퍼와 맞서는 기회를 잡는 듯 했지만 슈팅으로 이어지지 않았다. 이어진 일본의 역습, 이승원이 막으려다 경고를 받았다. 일본의 세트피스가 오카베 타리크카니하야타의 머리에 맞았지만, 슈팅까지 가지는 않았다.

37분 한국이 결정적 위기를 맞았다. 요코야마 유메키가 왼쪽을 파고들며 박스안까지 들어왔다. 넘겨준 볼이 혼자 있던 후쿠나가에 향했다. 후쿠나가의 오른발 슈팅은 수비 맞고 골대를 살짝 벗어났다. 39분 오른쪽에서 온 코너킥이 수비 맞고 또 다시 후쿠나가에게 흘렀다. 발리 슈팅은 골대를 넘어갔다. 결국 전반은 0-0으로 마무리됐다.

후반 2분 가슴 철렁한 장면이 나왔다. 후쿠나가가 오른쪽에서 배현서를 드리블로 따돌렸다. 중앙으로 파고들어가며 오른발 슈팅을 때렸다. 골대 왼쪽을 벗어났다. 9분에도 위기를 맞았다. 오른쪽에서 올라온 크로스를 신민하가 제대로 걷어내지 못했다. 이를 박스 왼쪽에 있던 요코야마가 잡아 오른발 슈팅을 시도했다. 다행히 빗나갔다.

위기가 계속됐다. 11분 일본의 코너킥에서 혼전 상황이 이어졌다. 이치하라가 뛰어올라 헤더로 연결했다. 살짝 빗나갔다. 12분 한국이 교체 카드를 꺼냈다. 몸상태가 좋지 않은 이기혁을 빼고 황도윤(서울)을 넣었다. 일본의 공세는 이어졌다. 빠른 패스가 살아나며 한국을 괴롭혔다. 14분에는 요코야마가 왼쪽을 파고들며 오른발 감아차기 슈팅을 때렸다. 빗나갔다.

15분 양민혁이 오른쪽에서 경합하며 상대 수비를 뚫어냈다. 골키퍼를 맞고 흐른 볼을 엄지성이 잡았다. 엄지성이 수비 한명을 멋지게 접은 후 왼발 슈팅을 때렸다. 그대로 일본 골망을 흔들었다.

곧바로 일본의 반격이 이어졌다. 18분 일본이 오른쪽 하프스페이스에서 컷백을 시도했다. 김지수가 그림 같은 태클로 막아냈다.

21분 한국이 양민혁을 빼고 강상윤(전북)을 넣었다. 23분 한국이 기회를 만들었다. 배준호가 박스 왼쪽을 파고들며 좋은 위치에서 왼발 슈팅을 때렸다. 골키퍼가 잘 막아냈다. 이어 강상윤이 리바운드된 볼을 잡기 위해 몸을 날렸지만, 슈팅까지 만들지는 못했다. 24분 일본이 아크 정면에서 아기자기한 패스로 14번이 왼발 슈팅까지 때렸다. 약했다.

25분 배준호-이영준 콤비가 빛났다. 배준호가 드리블 하며 아크 정면까지 파고들었다. 중앙에 있던 이영준에게 스루패스를 연결했다. 이영준이 슬라이딩하며 슈팅했지만, 제대로 맞지 않았다. 26분 일본의 요코야마가 왼쪽에서 최석현을 따돌린 후 오른발 슈팅을 시도했다. 다행히 골키퍼 정면이었다.

일본은 28분 두장의 교체카드를 썼다. 나카지마 요타로를 빼고 이시와타리 넬슨을 넣었다. 교체투입했던 후쿠나가를 빼고 이시바시 세나를 투입하는 강수를 뒀다. 33분 결정적 위기를 넘겼다. 아크 정면에서 이시이의 슈팅이 골대를 맞고 나왔다. 다행이었다.

35분에는 일본이 오른쪽에서 시도한 컷백이 골문 앞에 있는 선수에게 향했지만, 슈팅으로 이어지지는 않았다. 일본은 36분 미치와키와 이시이를 빼고 야스다 켄신, 시마모토 유다이를 투입하며 총공세에 나섰다. 일본의 공격 속 한국 수비는 집중력을 잃지 않았다.

42분 한국이 역습에 나섰다. 배준호가 빠르게 넘어가며 박스 왼쪽까지 파고들었다. 마무리가 아쉬웠다. 이어 강상윤이 다시 왼쪽을 파고들며 수비 한명을 제치고 컷백을 시도했다. 배준호에게 연결됐지만, 슈팅이 제대로 맞지 않았다. 지쳤다. 배준호는 상대의 역습을 태클로 막으며 경고를 받았다.

한국이 44분 두명을 바꿨다. 이영준과 배준호를 빼고 김명준과 박승수(뉴캐슬)를 투입했다. 추가시간 4분이 주어졌다. 처절한 사투가 이어졌다. 47분 일본의 코너킥, 골키퍼까지 올라왔다. 하지만 한국은 마지막까지 집중력을 유지하며 한 골을 잘지켰다. 1대0 승리, 금메달이었다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com