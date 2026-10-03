[한일전]'이름은 지성-등번호는 7번' 이민성호 '병역브로커'는 엄지성이었다…한일전 결승골 하드캐리→4연패 주역 '우뚝'

연합뉴스

연합뉴스

연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 윤진만 기자]"(손)흥민이형 봤죠?"

대한민국의 아시안게임 4연패를 이끈 '미친 선수'는 단연 'NO.7' 엄지성(스완지시티)이었다.

엄지성은 3일 오후 7시30분 일본 아이치현 도요타 스타디움에서 열린 일본과의 2026년 아이치-나고야 아시안게임 남자 축구 결승전에서 후반 16분 선제결승골로 한국의 1대0 승리를 이끌었다. 이로써 한국은 5전 전승 100% 승률로 금메달을 목에 걸었다. 2014년 인천대회, 2018년 자카르타-팔렘방대회, 2022년 항저우대회에 이어 4연패를 달성하는 기염을 토했다.

Advertisement

우승 일등공신은 엄지성이었다. 엄지성은 조별리그부터 결승전까지 단 한 경기도 빼놓지 않고 공격 에이스로 '미친 존재감'을 발휘했다. 카타르와의 조별리그 1차전에서 해트트릭을 폭발한 엄지성은 중국과의 준결승전에서 결승골을 어시스트했다. 결승전 포함 5경기에서 4골 4도움을 기록했다. 한국 축구의 상징인 등번호 7번에 어울리는 활약이었다. 인도네시아에선 황의조, 중국에서 정우영이 '병역브로커'였다면, 일본에선 엄지성이 국대 출신 와일드카드다운 묵직한 활약으로 '하드캐리'했다. 또 다른 와일드카드인 이기혁(강원) 양현준(셀틱)이 부상으로 팀에 별다른 기여를 하지 못한 것과 달리, 엄지성은 결승전에서도 빛났다.

연합뉴스

일본에 주도권을 내주고 끌려가던 후반 16분, 우측 양민혁(베스테를로)의 크로스를 건네받아 감각적인 접기 동작으로 상대 수비수를 일거에 속인 뒤 골문 상단을 노린 강력한 왼발 슈팅으로 골망을 흔들었다. 엄지성은 교체된 이기혁에게 건네받은 완장을 차고 끝까지 그라운드를 지켰다. 결승전 후반 37분 한국 진영에서 몸을 던진 태클은 금메달을 향한 '엄의 의지'였다.

Advertisement

엄지성은 한-일전 승리로 대표팀 주장이자 선배인 손흥민과의 약속도 지켰다. 아시안게임 준결승 한-중전에서 한국이 승리하는 모습을 지켜본 손흥민은 "(엄)지성이가 금메달을 따고 오겠다고 했다"라고 비하인드 스토리를 전하며 응원 메시지도 전했다. 엄지성은 8년 전 자카르타에서 금메달을 목에 걸며 병역 혜택을 받은 손흥민의 케이스대로 유럽 빅리그 도전에 탄력을 받았다. '재앙 감독'이란 평가를 받던 이민성 U-23 대표팀 감독의 '생명'도 살렸다.

Advertisement

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com