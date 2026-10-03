한국, 또 한국, 또또 한국...일본 대폭발 "니들이 대신 군대 가라"

로이터연합뉴스

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[스포츠조선 김대식 기자]일본 축구팬들도 용납할 수 없는 3연패다.

대한민국 축구 아시안게임대표팀은 3일 오후 7시30분 일본 아이치현 도요타 스타디움에서 열린 일본과의 2026년 아이치-나고야 아시안게임 결승전에서 후반 15분 터진 엄지성의 결승골을 앞세워 1대0으로 승리했다. 한국은 2014년 인천 대회부터 2018년 자카르타-팔렘방, 2022년 항저우, 2026년 아이치-나고야 대회까지 4연속 남자 축구 우승을 달성했다. 특히 이번 대회 포함, 최근 3번의 대회에서 모두 결승에서 일본을 제압하고 금메달을 목에 걸었다. 이번 대회는 특히 일본의 심장부에서 거둔 승리라 더욱 의미가 있었다.

일본 국가대표팀 공식 계정에 결과가 올라오자 자국 팬들의 분노가 쏟아졌다. 한 팬은 "U-21 선수들이 한국 선수들을 대신해 군대에 가라"라며 조롱하는 댓글을 달았다. 일본 팬들에게 상당한 호응을 얻은 댓글이었다.

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신화통신

또 다른 팬은 "의도된 연계 플레이는 없다. 선수들을 쭉 세워놓고 '나머지는 알아서 해라'는 식이다. 선수 교체 이상의 전술 변화도 없다. 그런 오이와 고 감독의 A대표팀을 보고 싶은가?

그것이야말로 모리야스 하지메 감독의의 8년 아니었나. 계승하고 지속해야 할 것 따위는 아무것도 없다"며 오이와 감독의 역량에 대해서도 큰 의문을 남겼다.

일본 매체 TBS는 'U-21 일본 대표팀은 U-23 한국 대표팀에 0대1로 패하며 3대 대회 연속 은메달을 기록했다. 전반을 득점 없이 마친 일본은 후반 16분 한국에 선제골을 허용하며 그대로 1점 차를 극복하지 못했다. 일본은 인연이 깊은 상대에게 결승에서 3대 대회 연속으로 패배했다'고 보도했다.

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경기 후 오이와 감독은 "결과적으로 패배하여 매우 분하다"고 밝혔으며, 주장 이치하라 리온은 "개개인이 오늘 패배를 마주하고 레벨업할 필요가 있다"고 소감을 전했다.