'도쿄대첩' 이민성 앞에서 '후지산'이 27년만에 또 무너졌다…'재앙 사령탑' 비판 딛고 아시안게임 4연패 지휘한 '금메달 명장'으로[한일전]

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[스포츠조선 윤진만 기자]'후지산'이 또 무너졌다.

'도쿄대첩의 영웅' 이민성 감독의 영웅 서사가 완성했다. 1997년 일본 도쿄에서 열린 한-일전 결승골로 일약 국민 영웅으로 우뚝 섰던 이 감독은 27년이 지나 지도자 커리어를 통틀어 가장 중요한 경기에서 승리하며 한국에 값진 금메달을 선물했다. 일본은 또 이민성 앞에서 무릎을 꿇었다.

이 감독이 이끄는 대한민국 23세 이하(U-23) 축구대표팀은 3일 일본 아이치현 도요타 스타디움에서 열린 일본과의 2026년 아이치-나고야 아시안게임 남자 축구 결승전에서 후반 엄지성(스완지시티)의 결승골로 1대0 승리하며 금메달을 목에 걸었다. 2014년 인천대회부터 4회 연속 금메달 수상 쾌거를 이뤘다. 이 감독은 "어려운 여건에서 금메달을 딴 선수들에게 고맙고, 또 미안하다는 말을 전하고 싶다. 감독인 나 때문에 선수들이 관심을 못 받았다"며 "운동장 상태가 지금껏과 달랐다. 결승전에 대한 압박감, 병역 문제 등을 잘 버틴게 승리의 원인"이라고 우승 소감을 말했다.

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국가대표 수비수 출신 이 감독은 2024년 U-23 대표팀 지휘봉을 잡았다. 아이치-나고야 아시안게임과 2028년 LA올림픽을 준비하는 팀이었다. 이 감독에게 한국 축구의 '미래'를 맡긴 것이다. 기대와 달리, 결과물은 신통치 않았다. 지난 1월 U-23 아시안컵 준결승에서 일본에 패하더니 3-4위전에서 약체 베트남에도 발목 잡히며 4위에 그쳤다. 대회 후 축구협회가 이 감독의 유임 여부를 논의했다. 경질이 유력해 보였지만, 올림픽은 다른 사령탑에게 넘기고 아시안게임만 집중시키는 쪽으로 방향을 잡았다.

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우여곡절 끝에 감독직을 지킨 이 감독은 아시안게임 우승에 지도자 인생을 걸었다. 대회 전 "지금껏 해온 과정이 순탄치 않았지만, 그게 큰 보약이 됐을 것이다. 지금까지 잘못된 점과 보완할 점을 착실히 준비했다. 금메달을 딸 수 있도록 최선을 다하겠다"라고 말했다. 양현준(셀틱) 엄지성(스완지시티) 배준호(스토크시티) 등 유럽파를 앞세워 최강 스쿼드를 꾸렸다. 이기혁(강원)을 와일드카드로 발탁해 중원에 안정감을 꾀했다. 경기 마다 전략을 바꾸지 않고 플랜 A를 처음부터 끝까지 우직하게 밀고 갔다.

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조별리그를 2전 전승으로 통과하고 8강에서 베트남도 대파하며 순항한 이민성호는 준결승에서 첫 고비를 맞았다. 중국과의 맞대결에서 선제골을 내줬다. 후반 35분까지 1-1 팽팽한 접전이 계속됐다. 김지수(브렌트퍼드)의 헤더 클리어링이 자책골로 연결될 뻔했다. 가까스로 후반 막바지 배준호의 역전 결승골로 결승에 올랐다. 이 감독은 결승전에서 폼이 떨어졌다는 평가를 받은 날개 양민혁(베스테를로)를 오른쪽 미드필더로 깜짝 기용했다. 양민혁은 전반 45분간 가장 부진한 선수로 꼽혔지만, 후반 16분, 집중력 높은 플레이로 상대 우측 공간을 파고든 뒤 문전을 향한 날카로운 크로스로 엄지성의 결승골을 도왔다.

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이 감독은 세간의 비판에 대해 "내가 못했기 때문에 힘들었던 것"이라며 "이번 대회에선 매경기가 결승전이었다. 안 좋은 경기력에 비판도 받았지만, 아시안게임은 결과가 가장 중요한 대회였다"라고 말했다.

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금메달 일등공신은 결승전 결승골 포함 5경기에서 4골 4도움을 폭발한 엄지성이었다. 하지만 이 감독이 뽑은 'MVP'는 따로 있었다. "양현준은 이번 대회에 와일드카드로 참가했지만, (부상으로)한 경기밖에 못 뛰었다. 그럼에도 뒤에서 헌신을 했다. 경기를 뛴 선수들에게 도움이 많이 됐다"라고 고마움을 표했다.

이 감독은 이번 한-일전을 끝으로 대표팀을 떠난다. 그는 "우리 팀이 금메달을 땄다고 한국 축구를 일으킬 수 있는 건 아니다"며 "선수들이 A대표팀에 많이 올라가 한국 축구를 일으킬 수 있는 발판이 됐으면 좋겠다"라는 바람을 전했다.

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윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

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