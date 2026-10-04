"진짜 하나만 기다리고 있었다" 일본 무너뜨리고 4연패 만든 '천금 결승골' 엄지성의 솔직 고백 "사실 잔디에 넘어지며 때린 것"[도요타 현장]

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[도요타=스포츠조선 박찬준 기자]"진짜 하나만 기다리고 있었다."

'최고의 와일드 카드' 엄지성(스완지시티)의 미소였다. 대한민국 축구 아시안게임대표팀은 3일 오후 7시30분 일본 아이치현 도요타 스타디움에서 열린 일본과의 2026년 아이치-나고야 아시안게임 결승전에서 후반 15분 터진 엄지성의 결승골을 앞세워 1대0으로 승리했다. 한국은 2014년 인천 대회부터 2018년 자카르타-팔렘방, 2022년 항저우, 2026년 아이치-나고야 대회까지 4연속 남자 축구 우승을 달성했다. 특히 이번 대회 포함, 최근 3번의 대회에서 모두 결승에서 일본을 제압하고 금메달을 목에 걸었다. 이번 대회는 특히 일본의 심장부에서 거둔 승리라 더욱 의미가 있었다.엄지성은 이날의 히어로였다. 후반 16분 환상적인 접기로 수비를 따돌린 후 완벽한 왼발 마무리에 성공했다. 경기장을 가득 메운 일본 팬들을 얼어 붙게 했다. 엄지성은 이번 대회 4골-4도움을 기록하며 와일드카드의 자격까지 증명해냈다.

경기 후 만난 엄지성은 "길다면 길었는데, 이 여정이 우리가 원하는 결과로 마무리된 것 같아서 선수들에게 너무 고맙고, 고생했다고 얘기하고 싶다"고 했다.

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그는 와일드카드 역할을 톡톡히 해냈다. 엄지성은 "와일드카드가 부담이 큰 자리다. 그 부담감을 당연히 받아들이고 내가 잘할 수 있는 것들을 해야한다고 생각했다. 선수들이 많이 도와줬고, 그 안에서 내가 잘할 수 있는 부분들을 해내다보니 좋은 결과가 나왔다"고 했다.

이어 "진짜 평생 축구하면서 잊지 못할 추억을 쌓은 거 같다. 사실 이 멤버로 모여서 훈련을 하고 경기를 할 수 없다고 생각하면 슬프기도 하다. 그래도 우리가 원하는 목표를 이뤘기 때문에 나중에 모이더라도 웃으면서 기분 좋게 추억 얘기를 할 수 있을 것 같다"고 웃었다.

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결승골 장면에 대해서는 "진짜 하나만 기다리고 있었다. 우리가 계속 주도권을 뺏긴 상황이었고, 수비를 많이 하고 있었다. 민혁이가 거기서 잘해준 덕분에 좋은 기회가 있었다. 기회가 전반에 왔었는데 그라운드 컨디션 때문에 살리지 못했다. 후반 기회는 꼭 살렸다. 내가 잔디에 넘어져서 슈팅을 했는데, 운이 좋았다"고 했다.

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이어 "골대가 비었기 때문에 모든 수비수들이 내가 슈팅 모션을 하면 다 쏠리거라 생각했다. 왼발도 자신이 있었기에 몸이 반응했다. 슈팅 하는 상황 속에서 수비한테 막힐거라 생각했는데, 공중으로 때리지 않았으면 막혔을거 같다. 잘때렸다"고 웃었다.

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엄지성은 좀처럼 볼 수 없는 격한 세리머니를 했다. 엄지성은 "너무 좋아서, 사실 원래 그런 스타일이 아닌데 해보고 싶었다. 너무 기뻐서 그렇게 표현했다"고 했다.

엄지성은 이번 금메달로 병역혜택을 받았다. 그는 "사실 병역 문제를 생각하기 보다는 모든 선수들이 금메달이라는 목표로 하나가 됐다. 좋은 결과를 얻어 기쁘다"고 했다. 이어 "유럽 생활은 내가 어떻게 하느냐에 따라 미래가 결정된다. 이제 아시안게임이 끝났고, 소속팀으로 돌아가야 하기에 그 위치에 맞게 내가 할 역할을 하겠다"고 했다.

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그토록 원했던 금메달을 목에 멘 기분은 어떨까. 엄지성은 "생각보다 무겁고 아무 냄새가 안나더라. 쇠냄새가 날줄 알았는데 아무 냄새가 안나서 신기했다"고 미소지었다. 금메달이 벗겨지는 이슈 때문인지 "깨물때도 세게 안깨물고 입만 댔다"고 했다.

엄지성은 이제 소속팀으로 돌아간다. 그는 "지금의 기세를 이어가는게 중요하다. 제가 여기 왔을때도 팀이 좋은 성적을 거두고 있다. 챔피언십 1위다. 또 다시 경쟁이 시작된다. 오늘 내일 기쁨을 만끽하고 팀에 돌아가면 프로답게 최선을 다할 생각"이라고 했다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com