"애들이 이 의미를 알까요?" 라커룸서 '이등병의 편지' 튼 '예비역' 이영준의 간절한 당부 "1년6개월이라는 큰 시간을 아끼게 된만큼 소중히 써야"[도요타 현장]

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[도요타=스포츠조선 박찬준 기자]"준호나 지수는 '이등병의 편지' 의미를 알았으면 했는데…."

'차세대 스트라이커' 이영준의 농담이었다. 대한민국이 아시안게임 4연패를 이뤄냈다. 대한민국 축구 아시안게임대표팀은 3일 오후 7시30분 일본 아이치현 도요타 스타디움에서 열린 일본과의 2026년 아이치-나고야 아시안게임 결승전에서 후반 15분 터진 엄지성의 결승골을 앞세워 1대0으로 승리했다. 한국은 2014년 인천 대회부터 2018년 자카르타-팔렘방, 2022년 항저우, 2026년 아이치-나고야 대회까지 4연속 남자 축구 우승을 달성했다. 특히 이번 대회 포함, 최근 3번의 대회에서 모두 결승에서 일본을 제압하고 금메달을 목에 걸었다. 이번 대회는 특히 일본의 심장부에서 거둔 승리라 더욱 의미가 있었다.

차출 문제 때문에 뒤늦게 합류한 이영준은 두 경기 연속골 포함, 3골을 넣으며 금메달의 일등공신이 됐다. 경기 후 만난 이영준은 "홀가분하다. 군문제를 해결했기에 사실 부담감이 없지 않아 있었다. 그래도 골 넣고 좋은 분위기를 만든 것만으로도 내 역할을 했다"고 했다. 이어 "사실 금메달을 따긴 했는데 약간의 현타도 왔다"며 "목표를 이웠으니 이제 뭔가 안도하고 공허함, 승원이랑 '이제 됐다'는 아이컨택을 했다"고 했다.

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부담감이 상당한 듯 했다. 이영준은 "사실 외부에서 '군문제 해결했는데 왜 뽑냐'는 이야기가 많았던걸로 안다. 저런 말이 안나오게 내가 더 잘해야겠다, 믿고 뽑아준 감독님께 보답해야겠다는 생각을 했다"고 했다.

이영준에게는 큰 의미가 있는 대회였다. 그는 "스위스 리그에서 뛰면서 국내 팬들이 경기 보기도 쉽지 않아서 나라는 선수를 잘 모를 수 있다. 아시안게임을 치르면서 이름 있는 선수들과 뛰면서 저를 보시게 됐는데, 좀 알아주셨으면 좋겠고, 기회가 된다면 A대표팀까지 가고 싶다"고 했다.

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이영준은 금메달을 확정한 후 라커룸에서 '이등병의 편지'를 틀었다. 그는 그 이유에 대해 "너희가 이 기분을 아냐는 거였다"고 웃었다. 이어 "국군체육부대로 들어가는 버스 안에서 이 노래가 들리는데 눈물이 나더라. 훈련소에 있는 애들이랑 지내다 흩어지는 기분이 이상했다"며 "준호와 지수가 이 기분을 느껴봤어야 하는데"하고 웃었다.

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중국전 후 세리머니가 화제가 됐다. 이영준은 당시 "중국 팬들이 시끄럽더라"고 답을 했다. 이후 중국 언론에서는 불편한 반응을 보였다. 이영준은 "DM이 많이 왔다. 사실 못봤다. 그것 또한 즐기겠다"고 대범하게 넘겼다.

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곽빈버스에 이은 영준버스에 대해서는 손사레를 쳤다. 그는 "동의하지 않는다. 내가 뭐라고. 대신 뒤에서는 애들한테 생색내겠다"고 웃었다. 이어 "현준이형이 스코틀랜드에 오면 다쏘겠다고 했는데, 조용히 계좌하나 보내겠다"고 했다.

그는 마지막으로 예비역 답게 혜택을 받은 선수들에게 한마디했다. 그는 "군대에 있어야 하는 1년 6개월이라는 시간이 얼마나 큰 시간이고, 그 시간 동안 올마나 많은 것을 할 수 있는지 내가 정말 잘 알고 있다. 친구들이나, 동생, 형들 모두 더 잘했으면 좋겠다"고 했다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com