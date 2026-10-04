'과제 드러났다' 대한민국에 패배 후폭풍…日, 한국과 비교해 결정력 차이→피니시 정확도 부족

득점왕 엄지성의 골든골 (도요타[일본]=연합뉴스) 임화영 기자 = 3일 일본 아이치현 도요타 스타디움에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 대한민국과 일본의 결승. 한국 엄지성이 선제골을 넣고 있다. 2026.10.3 hwayoung7@yna.co.kr(끝)

득점왕 엄지성의 금메달 골! (도요타[일본]=연합뉴스) 임화영 기자 = 3일 일본 아이치현 도요타 스타디움에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 대한민국과 일본의 결승. 한국 엄지성이 선제골을 넣은 뒤 동료들과 함께 기뻐하고 있다. 2026.10.3 hwayoung7@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 김가을 기자]대한민국에 패한 후폭풍이 벌써 발생하고 있다. 일본의 경쟁력에 물음표가 붙었다.

이민성 감독이 이끄는 대한민국 23세 이하(U-23) 대표팀은 3일 오후 7시30분 일본 아이치현 도요타 스타디움에서 열린 일본과의 2026년 아이치-나고야 아시안게임 결승전에서 후반 15분 터진 엄지성의 결승골을 앞세워 1대0으로 승리했다. 한국은 2014년 인천 대회부터 자카르타-팔렘방, 항저우 대회에 이어 4연속 남자 축구 우승을 달성했다. 특히 이번 대회 포함, 최근 3번의 대회에서 모두 결승에서 일본을 제압하고 금메달을 목에 걸었다. 더욱이 이번 대회는 일본의 심장부에서 거둔 승리라 더욱 의미가 있었다.

엄지성 맹활약 속 한국 축구 금메달 (도요타[일본]=연합뉴스) 임화영 기자 = 3일 일본 아이치현 도요타 스타디움에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 대한민국과 일본의 결승. 승리 후 금메달을 획득한 한국 선수들이 기념촬영을 하던 중 대회 득점왕과 도움왕을 차지한 엄지성이 기뻐하고 있다. 2026.10.4 hwayoung7@yna.co.kr(끝)

일본 언론 '아사히신문'은 '승패가 결정된 순간, 4연패를 달성한 한국 선수들이 경기장으로 몰려들었다. 숙적에 패한 일본 선수들은 경기장에 쓰러졌다. 우메키 레이는 잠시 눈물을 흘렸다. 일본은 LA올림픽을 내다보며 21세 이하(U-21) 젊은 선수들로만 도전했다. 목표는 명확했다. 준결승과 결승에서 선발 멤버도 거의 교체했다. 선수단 전원을 단련한다는 것을 철저히 실천해왔다. 2년 뒤 열리는 LA올림픽 아시아 티켓은 겨우 두 장이다. 이번 대회에서 23세 이하(U-23) 선수로 구성해 도전한 한국과 붙어 과제도 드러났다'고 보도했다.

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아시안게임 남자축구, 한국 금메달 (도요타[일본]=연합뉴스) 임화영 기자 = 3일 일본 아이치현 도요타 스타디움에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 시상식에서 금메달을 획득한 한국 대표팀 선수들이 시상대에 올라 기뻐하고 있다. 2026.10.3 hwayoung7@yna.co.kr(끝)

이 매체에 따르면 오이와 감독은 "기회는 만들었지만 실점도 했다. 이번 대회의 아쉬움을 다음으로 이어가고 싶다. 해외에서 고생하는 선수도 있고, J리그에서 활약하는 선수도 있다. 많은 선수들이 이 연령대에서 해야 할 일을 이해했으면 좋겠다"고 말했다.

이 매체는 '이미 A대표팀에 합류한 고토 케이스케, 시오가이 켄토, 사토 류노스케 등 유망주가 빠졌다. 공격진의 결정력은 한국과 차이가 있었다. 사이드를 무너뜨리는 패턴이 점차 정착되고 있지만, 피니시 정확도가 부족했다'고 전했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com