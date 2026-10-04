"감독님이 경기 전 '한 건 할 것 같다' 하셨는데" 최악의 부진 씻은 '천금 어시스트' 양민혁 "'군필' 형들 군대 얘기, 큰 자극됐어"

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[도요타=스포츠조선 박찬준 기자]"감독님이랑 형들이 '너가 한건 할 것 같다'고 했는데, 진짜 이루어졌네요."

'초신성' 양민혁의 미소였다. 대한민국이 아시안게임 4연패를 이뤄냈다. 대한민국 축구 아시안게임대표팀은 3일 오후 7시30분 일본 아이치현 도요타 스타디움에서 열린 일본과의 2026년 아이치-나고야 아시안게임 결승전에서 후반 15분 터진 엄지성의 결승골을 앞세워 1대0으로 승리했다. 한국은 2014년 인천 대회부터 2018년 자카르타-팔렘방, 2022년 항저우, 2026년 아이치-나고야 대회까지 4연속 남자 축구 우승을 달성했다. 특히 이번 대회 포함, 최근 3번의 대회에서 모두 결승에서 일본을 제압하고 금메달을 목에 걸었다. 이번 대회는 특히 일본의 심장부에서 거둔 승리라 더욱 의미가 있었다.

이번 대회 내내 부진했던 양민혁은 결승골을 어시스트하며 마음의 짐을 덜었다. 그는 "굉장히 기분이 좋고, 저희가 한 달 동안 잘 준비해서 이렇게 대회 마지막을 금메달로 마무리할 수 있어서 정말 행복한 것 같다"고 했다.

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어시스트 장면에 대해서는 "드리블로 제치려고 했는데, 상대가 볼을 선점한 부분이 있지만, 끝까지 쫓아가서 도움 장면을 만들어서 기쁘다"고 했다.

양현준의 부상으로 양민혁에게 출전 기회가 왔다. 양민혁은 "현준이형이 있었지만 부상으로 경기에 참여하지 못하는 상황이었다. 경기 전에 감이 온다고 얘기해주시더라. 코칭스태프부터 형들이 다 믿어줬다. 경기 전 내가 하나 할 것 같다는 이야기를 많이 해주셔서 나도 부응하고 싶었다"고 했다.

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마음고생이 컸다. 양현준은 많은 기대 속에 유럽으로 갔지만, 기대만큼의 플레이를 하지 못했다. 이번 대회에서도 아쉬운 모습을 보였다. 양민혁은 "좋지 못한 경기력을 보였다. 감독님이 끝까지 믿어주셨고, 보답하고 싶었다. 많은 팬들의 기대에는 부응하지 못했지만, 마지막에 보탬이 되는 크로스로 승리할 수 있어 더 기분이 좋았다"고 했다. 이어 "나도 대회를 하면서 답답했다. 그래도 성장하는 계기가 되고 자신감을 찾을 수 있는 장면이 된 것 같다"고 했다.

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그는 "모두가 우승을 향해 달려왔고, 금메달을 이어 받아야 하는 상황이었다. 간절했고, 모든게 잘 맞아떨어진 우승이었다"고 자평했다.

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군필 선수들의 경험은 새로운 동기부여가 됐다. 이영준은 아예 '이등병의 편지'를 틀기도 했다. 양민혁은 "군대 다녀온 형들이 군대 얘기를 많이 해줬다. 영상도 단톡방에 많이 올렸다. 자극이 됐다"고 했다.

그는 마지막으로 "동기부여와 간절함이 있었기에 우승을 했다. 군 문제를 해결했기에 한국축구를 발전시키기 위해 유럽에 더 오래 살아남아 좋은 축구를 보여드려야 할 것 같다"고 했다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com