[오피셜]크리스티아누 호날두 국대 은퇴 '핵폭탄' 미뤄지나...헤수스 감독 공식 발표 "그는 포르투갈 대표팀 상징, 경기 후에 대화 나눌 것"

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[스포츠조선 이현석 기자]크리스티아누 호날두, 포르투갈 대표팀, 그리고 호르헤 헤수스 감독의 줄다리기. 헤수스 감독은 일단 대화의 문을 열었다.

호르헤 헤수스 감독은 4일(한국시각) 노르웨이와의 네이션스리그 A조 4차전을 앞두고 기자회견에 참석했다.

모든 시선은 다시 한번 호날두였다. 호날두는 덴마크 대표팀과의 유럽네이션스리그 경기를 앞두고 모두를 놀라게 한 선택을 했다. 바로 대표팀 이탈이었다. 90분 내내 벤치에 대기한 지난 노르웨이전 상황과 관련해 페드로 프로엔사 포르투갈축구협회장과 면담을 한 호날두는 헤수스 감독이 사전 기자회견에서 자신을 또 벤치에 앉혀두겠다고 공개 선언하자 참지 않았다. 짐을 싸서 대표팀을 떠난 그의 행동에 세계 축구계가 놀랄 수밖에 없었다.

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헤수스 감독은 앞서 노르웨이전 호날두의 결정에 대해서는 "결정권은 나에게 있다. 나와 함께 일해 본 사람들은 모두 알고 있다. 클럽에서는 회장이 책임자이지만, 팀에서는 내가 책임자"라며 자신의 선택이었다는 점을 강조했다. 호날두는 직접 SNS를 통해 '감독의 기자회견 이후 포르투갈 축구연맹 회장과 대화를 마치고 대표팀 캠프를 떠나기로 결정했다'고 설명했다. 호날두는 헤수스 감독의 기자회견에 대해 반감을 가진 것으로 알려졌다.

여파는 상당했다. 호날두의 대표팀 이탈 이후 그의 징계 여부, 국가대표 은퇴 여부에 시선이 쏠렸다. 포르투갈 대표팀 공식 SNS는 수백만명의 팔로워가 줄어드는 등 호날두에 대한 대우에 반가을 갖는 팬들도 있었다. 반면 일부 포르투갈 언론들은 호날두가 이제는 대표팀을 떠나야 할 시점이 왔다는 것을 간접적으로 드러내기도 했다. 포르투갈 대표팀 미드필더 비티냐는 "감독이 쏟은 노력이 성과를 내기 시작했다. 변화가 보이는 수준이다. 분명하게 말할 수 있는 사실은 모든 일이 다행스럽게도 잘 풀리고 있다는 점이다. 우리는 앞으로도 이런 방향으로 나아가고 싶다"며 감독을 지지하는 발언을 남기기도 했다.

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다만 뜨거운 팬들의 반응 탓인지 헤수스 감독도 완벽하게 호날두를 외면할 수는 없었다. 헤수스는 노르웨이전 사전 기자회견에서 호날두와 화해할 생각이 있냐는 질문에 "무엇보다도 국가대표팀에 집중해야 한다"며 직접적인 언급을 아끼고자 했다. 이어 "호날두는 포르투갈 국가대표팀의 상징이다. 경기 후에는 그에 대해 이야기할 시간이 충분히 있을 것이다"라며 대화의 문을 열어뒀음은 드러냈다.

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9~10월 A매치가 모두 마무리되면 호날두와 헤수스의 대화, 이후 대표팀의 방향성에도 큰 여파가 찾아올 수 있다. 이제는 영향력을 잃어버린 레전드 공격수 호날두에 대해 포르투갈 대표팀과 헤수스가 결국 어떤 결론을 내리게 될지도 주목할 부분이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com