'역대 최악의 대회' 日 마지막까지 대형사고…'한국에 패배' 태극기 늑장 게양→유도장 욱일기 등장 "현재 상황 확인 중"

태극기 게양 사고 (도요타[일본]=연합뉴스) 임화영 기자 = 3일 일본 아이치현 도요타 스타디움에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 시상식에서 금메달을 획득한 한국의 태극기 게양이 이뤄지지 않고 있다. 2026.10.4 hwayoung7@yna.co.kr(끝)

태극기 게양 사고에 놀란 엄지성 (도요타[일본]=연합뉴스) 임화영 기자 = 3일 일본 아이치현 도요타 스타디움에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 시상식에서 태극기 국기 게양이 이뤄지지 않자 금메달을 획득한 엄지성이 게양대를 가르키고 있다. 2026.10.4 hwayoung7@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 김가을 기자]마지막까지 사고였다.

이민성 감독이 이끄는 대한민국 23세 이하(U-23) 대표팀은 3일 오후 7시30분 일본 아이치현 도요타 스타디움에서 열린 일본과의 2026년 아이치-나고야 아시안게임 결승전에서 후반 15분 터진 엄지성의 결승골을 앞세워 1대0으로 승리했다. 한국은 2014년 인천 대회부터 자카르타-팔렘방, 항저우 대회에 이어 4연속 남자 축구 우승을 달성했다. 특히 이번 대회 포함, 최근 3번의 대회에서 모두 결승에서 일본을 제압하고 금메달을 목에 걸었다. 더욱이 이번 대회는 일본의 심장부에서 거둔 승리라 더욱 의미가 있었다.

4연패 대업을 이룬 태극전사들은 시상대에 올라 금메달을 목에 걸었다. 뒤이어 국기 게양 순서에서 뜻밖의 문제가 발생했다. 우승국인 한국의 애국가가 울려퍼지는 동안 기수의 실수로 태극기 게양이 제때 이뤄지지 못한 것이다. 결국 애국가가 끝날 때까지 태극기는 지연 게양됐다. 선수들은 좀처럼 올라가지 않는 태극기를 보며 당황했고, 한국 팬들은 야유를 보냈다. 개천절에 벌어진 실수에 일각에선 주최측의 고의성을 의심했다.

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사진=AFP 연합뉴스

일본 언론 '닛칸스포츠'는 4일 '경기 뒤 시상식에서 뜻밖의 사고가 발생했다. 한국, 일본 등 3위 안에 든 국가들이 참석한 시상식 막판이었다. 한국 국가를 합창하던 중, 한국 국기만 게양되지 않고 양쪽의 일본과 중국 국기만 오르는 문제가 발생했다. 시상식에서 국가가 끝난 시점에야 비로소 한국 국기가 올라갔다. 당연히 한국 서포터들의 야유가 울려 퍼졌다. 이번 대회 한국 팀을 둘러싸고는 남자 하키 국가 제창 중 북한 국가가 흘러나오는 운영 실수가 있어 논란이 됐다'고 보도했다.

이 매체에 따르면 운영 담당자는 "현재 상황을 확인 중이다. 운영 담당 본부에 전달했으며, 답변을 기다리고 있다"고 말했다.

사진=연합뉴스

한국-방글라데시 경기 시작 전 조직위 착오로 북한 국가 연주 해프닝 (나고야=연합뉴스) 18일 일본 기후현 가카미가하라 그린스타디움에서 열린 남자 하키 A조 조별리그 1차전 대한민국과 방글라데시의 경기에서 양팀 선수들이 도열해있다. 남자 대표팀이 방글라데시와 경기를 치르기 전 국민의례 때 우리 애국가 대신 북한 국가가 연주되는 해프닝도 있었다. 펼쳐진 태극기 앞에서 가슴에 손을 얹고 애국가를 기다렸던 우리 선수들은 황당한 표정을 감추지 못했다. 2026.9.18 [대한하키협회 제공, 재판매 및 DB 금지] seephoto@yna.co.kr끝)

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이번 대회는 시작도 전부터 각종 문제로 논란을 야기했다. 선수단 숙소, 배차, 관중 등 문제가 줄줄이 이어졌다. 대회 초반 한국과 방글라데시의 남자 하키 경기에서 애국가 대신 북한 국가를 틀어 논란이 됐다. 남자 근대5종 단체전 시상식에선 금메달을 목에 건 한국을 '대만'이라고 호명하기도 했다.

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끝이 아니다. 일본은 이번 대회 아시아의 평화와 화합을 기치로 내걸었다. 하지만 지난달 15일 선수촌 환영행사에선 임진왜란을 일으킨 전범 도요토미 히데요시로 분장한 인물이 등장해 분노를 샀다. 지난달 17일 한국 본진 입국 때는 공항 보안 문제 등으로 태극기를 들지 못하고 입국장에 들어섰다. 3일 나고야 인터내셔널 아레나에서 열린 대회 유도 혼성단체전 일본-카자흐스탄 결승전에는 욱일기가 등장했다. 연이은 논란에 현지에서도 '역대 최악의 대회', '전수 조사가 필요하다' 등의 의견이 이어지고 있다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com