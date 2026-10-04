온갖 '입축구', 인정할 건 인정해야! 아시안게임 4연패 신화 쓴 이민성 '90도' 인사, 선수들은 "이민성" 연호…"아무튼 너무 고마웠어" 환희의 작별

영상캡처=대한축구협회 인사이드캠

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대한축구협회 SNS

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[스포츠조선 김성원 기자]사상 첫 아시안게임 4연패를 신화를 쓴 한국 축구, 그 역사는 인정받아야 하다.

정작 응원해야 할 축구인들이 '입축구'로 태극전사들을 괴롭혔다. 다행히 이민성호는 외부의 시선에 아랑곳하지 않았다. 대한민국이 3일 일본 아이치현 도요타 스타디움에서 열린 일본과의 2026년 아이치-나고야 아시안게임 남자 축구 결승전에서 엄지성의 천금 결승골을 앞세워 1대0 승리하며 4회 대회 연속 정상을 지켰다.

2014년 인천 대회를 필두로 2018년 자카르타-팔렘방, 2022년 항저우 대회에 이어 일본에서 열린 대회에서도 금메달을 목에 걸었다. 일본은 최근 3차례 대회 결승전에서 한국 축구의 제물이 됐다.

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금메달을 확정짓는 종료 휘슬이 울린 후 태극전사들은 구름 위를 걸었다. 마음고생이 심했던 이민성 감독도 찾아 헹가래치며, 환희의 '물세례'를 했다.

대한축구협회가 공개한 영상에서 이 감독은 라커룸에서 금메달을 목에 건 선수들을 향해 "축하하고, 아무튼 너무 고마웠어"라며 '90도'로 고개를 숙였다. 선수들은 물 세례와 함께 "이민성"을 연호했다.

이민성 감독 헹가래 (도요타[일본]=연합뉴스) 임화영 기자 = 3일 일본 아이치현 도요타 스타디움에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 대한민국과 일본의 결승. 승리 후 금메달을 획득한 한국 선수들이 이민성 감독을 헹가래치고 있다. 2026.10.3

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'도쿄대첩의 영웅' 이민성 감독의 서사가 완성됐다. 그는 1997년 일본 도쿄 국립경기장에서 열린 1998년 프랑스월드컵 최종예선 한-일전에서 후반 41분 강력한 왼발 중거리 결승골로 2대1 역전승을 만들어냈다. "후지산이 무너지고 있습니다"라는 중계 멘트는 여전히 회자된다.

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어느덧 29년이 흘렀다. 일본은 또 이민성에게 무릎을 꿇었다. 그는 또 한번 대한민국에 값진 금메달을 선물했다.

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이 감독은 2024년 U-23 대표팀 지휘봉을 잡았다. 아이치-나고야 아시안게임과 2028년 LA올림픽의 지휘봉을 잡았다. 그러나 결과물은 신통치 않았다. 지난 1월 U-23 아시안컵 준결승에서 일본에 패하더니 3-4위전에서 약체 베트남에도 발목을 잡히며 4위에 그쳤다.

축구협회가 이 대회 후 이 감독의 유임 여부를 논의했다. 경질이 유력해 보였지만, 올림픽은 다른 사령탑에게 넘기고 아시안게임만 집중시키는 쪽으로 방향을 잡았다. 우여곡절 끝에 감독직을 지킨 이 감독은 아시안게임 우승에 지도자 인생을 걸었고, 해피엔딩이었다.

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아시안게임 남자축구, 4회 연속 금메달 (도요타[일본]=연합뉴스) 임화영 기자 = 3일 일본 아이치현 도요타 스타디움에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 시상식에서 금메달을 획득한 한국 대표팀 선수들이 이민성 감독을 비롯한 코칭 스태프들과 기념촬영을 하고 있다. 2026.10.3

1년 넘는 시간 비판의 목소리와 싸운 그는 "힘들었던 거는 내가 못했기 때문이었다. 이번 대회에 임할 때는 매경기 결승이었다. 그런 부분이 힘들었다. 매경기 최선을 다했고, 안좋은 경기력에서 비판도 받았지만 결과가 가장 중요한 대회였다. 내 나름대로 목적을 달성했다. 선수들이 자랑스럽다"고 밝혔다.

그리고 "우리 금메달로 한국 축구가 다시 일어났으면 좋겠다"며 "지도자들이 노력해야 한다. 선수들 또한 경기장 안에서 팬들에게 보여주는 투혼을 발휘할 수 있는 부분이 발전해야 한다. 이 선수들이 많이 A대표팀에 올라가서 한국 축구를 일으키는 발판이 됐으면 좋겠다"고 덧붙였다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com