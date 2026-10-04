"일본인으로 끝없이 부끄럽다" 태극기 없는 금메달 시상식, 日도 '멘붕' 불만 폭발…'캡틴' 이기혁 "의도한 것이라면", '피날레'도 역대 최악의 아시안게임

태극기 게양 사고 (도요타[일본]=연합뉴스) 임화영 기자 = 3일 일본 아이치현 도요타 스타디움에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 시상식에서 금메달을 획득한 한국의 태극기 게양이 이뤄지지 않고 있다. 2026.10.4

태극기 게양 사고에 놀란 엄지성 (도요타[일본]=연합뉴스) 임화영 기자 = 3일 일본 아이치현 도요타 스타디움에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 시상식에서 태극기 국기 게양이 이뤄지지 않자 금메달을 획득한 엄지성이 게양대를 가르키고 있다. 2026.10.4

아시안게임 남자축구, 한국 금메달 (도요타[일본]=연합뉴스) 임화영 기자 = 3일 일본 아이치현 도요타 스타디움에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 시상식에서 금메달을 획득한 한국 대표팀 선수들이 시상대에 올라 기뻐하고 있다. 2026.10.3

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[스포츠조선 김성원 기자]더 이상 새로울 것도 없다.

미숙한 대회 운영에 하루도 조용한 날이 없었다. 역대 최악의 아시안게임에는 이견이 없다. 그러나 피날레 무대까지 대형사고를 친 건 도저히 납득이 안된다.

대한민국은 폐막을 하루 앞둔 3일 일본 아이치현 도요타 스타디움에서 열린 일본과의 2026년 아이치-나고야 아시안게임 남자 축구 결승전에서 엄지성의 천금 결승골을 앞세워 1대0 승리하며 금메달을 목에 걸었다.

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2014년 인천 대회를 필두로 2018년 자카르타-팔렘방, 2022년 항저우에 이어 일본에서 열린 대회에서도 정상을 지켰다. 일본은 최근 3개 대회 연속 결승전에서 한국 축구의 제물이 됐다.

그러나 시상식에서 추태가 벌어졌다. 태극전사들이 최고의 환희를 누려야 하는 순간 조직위원회는 또 대형사고를 쳤다. 시상식에서 태극기가 게양되지 않는 사고가 발생했다. 애국가가 울려퍼지는 동안 일본과 3위 중국 국기가 올라가는 가운데 '금메달' 태극기만 정상 '작동'하지 않았다. 엄지성 양현준 등 선수들이 국기 게양대를 가리키며 당황하는 모습도 포착됐다.

이기혁 공중볼 다툼 (도요타[일본]=연합뉴스) 임화영 기자 = 3일 일본 아이치현 도요타 스타디움에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 대한민국과 일본의 결승. 한국 이기혁이 일본 은와디케 우체와 공중볼을 다투고 있다. 2026.10.3

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주장 이기혁은 "의도한 것이라면 너무 좋지 않다. 시상식은 축하해 줘야 하는 자리라고 생각한다. 우리가 이렇게 열심히 했는데, 태극기도 하나 제대로 펼쳐주지 못한 것은 아쉽다고 생각한다"며 "선수들도 그렇고, 여기까지 응원 와주신 팬들도 불만스러우시지 않았을까 싶다"고 지적했다.

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이번 대회는 출발부터 사고였다. 한국과 방글라데시의 남자 하키 조별리그 A조 경기 시작 전에 애국가가 아닌 북한 국가가 잘못 연주됐다.

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12년 만의 아시아를 제패한 대한민국 남자 농구 대표팀은 결승전 당일 차량 문제로 훈련하지 못하는 황당 사건이 발생했다. 별도의 체육관에서 슈팅 훈련 등을 하며 몸을 풀 계획이었지만 발이 묶여 훈련을 취소할 수밖에 없었다. 한국 남자 배구대표팀은 셔틀버스에 탑승했으나 엉뚱한 경기장으로 향하면서 훈련 일정을 소화하지 못했다.

한국-방글라데시 경기 시작 전 조직위 착오로 북한 국가 연주 해프닝 (나고야=연합뉴스) 18일 일본 기후현 가카미가하라 그린스타디움에서 열린 남자 하키 A조 조별리그 1차전 대한민국과 방글라데시의 경기에서 양팀 선수들이 도열해있다. 남자 대표팀이 방글라데시와 경기를 치르기 전 국민의례 때 우리 애국가 대신 북한 국가가 연주되는 해프닝도 있었다. 펼쳐진 태극기 앞에서 가슴에 손을 얹고 애국가를 기다렸던 우리 선수들은 황당한 표정을 감추지 못했다. 2026.9.18 [대한하키협회 제공, 재판매 및 DB 금지] seephoto@yna.co.kr끝)

이민성호도 변수를 피하지 못했다. 결전을 하루 앞둔 2일 도요타 스타디움에서 공식 훈련이 진행될 예정이었다. 그러나 잔디 상태 문제로 훈련은 취소됐다.

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카타르와의 첫 경기를 앞두고 사용했던 도요타시 스포츠파크를 훈련장으로 배정받았다. 하지만 잔디 상태가 최악이었다. 훈련장 변경을 요청했으나 받아들여지지 않았다.

일본의 네티즌들도 고개를 들수 없다는 분위기다. 스포츠호치의 시상식 사고 기사에 '일본인으로서 끝없이 부끄럽다', '나라의 쇠퇴를 느낀다. 이정도 규모의 대회 개최는 불가능하다', '왜 중국 회사에 운영을 맡겼나. 이런 식으로 일본의 명성을 깎아내리려는 목적임이 분명하다', '이는 곧 우리에게 닥칠 국가 생존을 위협하는 위기의 신호다. 멋진 철학은 없으며, 가장 큰 문제는 조직 관리의 역할, 실행 능력, 그리고 리더십의 부족이다' 등 볼멘 반응이 댓글창을 도배했다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com