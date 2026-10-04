[팩트체크]'정말 그렇게 말했나' 혼신의 金크로스→병역 설화에 휩싸인 양민혁, 인터뷰 전문 다시 살펴보니...

슈팅 시도하는 양민혁

아시안게임 남자축구, 4회 연속 금메달

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[스포츠조선 전영지 기자]혼신의 크로스로 대한민국 남자축구의 아시안게임 4연패를 이끈 '초신성' 양민혁이 뜻밖에 설화에 휩싸였다.

이민성 감독이 이끄는 대한민국 축구 대표팀은 3일 일본 아이치현 도요타 스타디움에서 열린 일본과의 2026년 아이치-나고야 아시안게임 결승전에서 후반 15분 터진 엄지성의 결승골에 힘입어 1대0으로 승리했다.

엄지성의 감각적인 접기 신공이 빛난 금빛 결승골 뒤엔 '토트넘 보이' 양민혁의 필사적인 크로스가 있었다. '슈퍼크랙' 양민혁이 오른쪽 측면에서 상대와의 거친 경합을 기어이 뚫어낸 후 필사적으로 올린 크로스가 엄지성에게 닿았다. 이 한 골에 힘입어 대한민국은 2014년 인천 대회부터 2018년 자카르타-팔렘방, 2022년 항저우, 2026년 아이치-나고야 대회까지 4연패 위업을 달성했다.

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토트넘 이적 후 임대를 전전하며 힘겨운 시기를 보낸 '축구 청춘' 양민혁이 부활을 알린 장면이기에 더욱 의미 있었다. 그런데 이 빛나는 금메달 후 인터뷰 중 말 한마디가 화근이 됐다. 축구 팬덤은 난리가 났다. '금메달이고 트로피고 다 중요하지 않다. 군 면제 하나만 봤다'는 의도치 않은 일부 코멘트가 일파만파 퍼져나가며 팬들이 실망감과 함께 비판 여론을 쏟아냈다.

양민혁이 우승 직후 믹스트존 인터뷰 중 '축구가 보통 트로피를 많이 들고 메달을 받는 경우는 거의 없는데 메달을 받으니 어떠세요?'라는 질문에 내놓은 답이다. "이런 메달이냐, 이런 트로피냐 이런 거는 정말 중요치 않았다고 생각하고 정말 저희가 보상받는 거는 군 면제라는 보상이 있으니까 그거 하나만 보고 경기를 했던 것 같다"고 답했다. 트로피, 금메달 등 외형보다는 금메달을 통해 얻게 되는 실질적인 내용, '시간'의 보상이 중요하다는 뜻으로 읽힌다. 아시안게임 금메달을 통한 체육요원 편입을 '군면제'라고 굳이 언급한 부분은 경솔하지만 앞뒤 맥락으로 볼 때 '트로피나 금메달이 아무것도 아니라'는 뜻은 아니다. 메달이든 트로피든 어떤 외형이어도 상관없다는 뜻으로 읽힌다.

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쏟아지는 질문 속에 양민혁은 국가대표로서의 책임감, 더 좋은 한국 축구를 위한 목표 등을 또렷히 밝혔다. 3연속 우승 후 선수들의 4연패 부담감에 대한 질문에 양민혁은 "우리는 누구 하나 할 거 없이 우승을 향해서 달려왔고 전에 형들이 해오셨고 저희가 또 이어받아야 되는 상황이었고 일본 주최 일본 홈 경기에 이렇게 많은 팬분들이 오시는 것도 다 중요하지 않았고 저희는 저희 것을 하려 했고 또 정말 간절하게 잘 준비하다 보니까 모든 게 잘 맞아떨어진 정말 좋은 우승이었다"고 답했다. 라커룸에서 '이등병의 편지'를 들은 것과 관련한 질문에 "군대 갔다 온 형들도 있기 때문에 (김)준홍이형이나 (이)승원이형 (이)영준이형이 정말 군대 얘기를 많이 해줬고 선수들에게 그런 걸 이제 들으면 저희가 더 자극이 될 수 있는 부분이니까 저희 단톡방에도 영상들도 많이 올라왔고 그런 자극은 없지 않아 있었다"고 답했다.

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금메달을 딴 이 대회가 터닝 포인트가 될 수 있을까라는 질문엔 "K리그에 있는 선수들도 군대 문제를 해결하고 해외에 나오면 더 오래 있을 수 있고 지금 특히 해외에 있는 선수들은 더 나중에 군대 문제 때문에 한국에 들어오지 않아도 되니, 선수에게도 정말 중요한 대회였던 것 같은데 우리에게도 정말 그런 동기부여와 간절함이 있었기 때문에 그런 것을 잘 이겨내고 팀이 우승을 할 수 있었다"면서 "앞으로 더 한국 축구가 발전할 수 있도록 하기 위해서 팀에 돌아가서 이제 더 해외에서, 유럽에서 오래 살아남고 더 좋은 축구를 많이 보여드려야 될 것 같다"며 국가대표 선수의 소명에 대해서도 분명하게 이야기했다.

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우승 직후 현장 인터뷰 전문을 공개한다. 때로는 전체를 봐야 한다. 판단은 축구 팬들의 몫이다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com

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-축하드린다. 우승 소감은?

일단 굉장히 기분이 너무 좋고요. 또 저희가 한 달 동안 잘 준비해서 이렇게 대회 마지막을 금메달 이제 우승으로 마무리할 수 있어서 정말 행복한 것 같습니다.

-일본 선수와 경합을 뚫고 기가 막힌 크로스를 올렸다.

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일단 (최)석현이형이 너무나 잘 줬고 또 제가 자신 있는 스피드와 드리블로 상대를 제치려 했고 또 처음에는 상대가 먼저 볼을 선점한 부분이 있었지만 끝까지 쫓아가서 이렇게 어시스트 장면을 만들 수 있어서 너무 기쁘게 생각하고 있습니다.

-대회 치르기 전과 대회기간 자신감 없는 모습도 조금은 있어보였다. 이번 어시스트로 상당히 자신감이 올라왔을 것같다.

네 저도 대회를 치르면서 이제 초반에는 좋지 못한 경기력으로 좀 했었던 것 같은데 감독님께서 끝까지 믿어주시고 저도 또 그 결과에 대해 보답하고 싶었기 때문에, 많은 팬분들이 기대해 주시는 것만큼 또 기대에 부응하지는 못했지만 마지막에 처음으로 이렇게 좋은, 팀에 보탬이 될 수 있는 크로스로 인해 승리할 수 있어서 더 기분이 좋은 것 같아요.

-8강 선발 후 4강에선 벤치에 있다 나왔고, 결승 때 선발로 나왔는데

원래는 (양)현준이형이 있었지만 현준이형이 또 부상으로 인해서 경기에 참여하지 못했고 또 그 백업인 제게 감독님께서 많은 기대를 해 주셨다. 저희는 누가 나가든 현주 형이 나가든 제가 나가든 현준이형이 나가든 누가 나가든 간에 너무 다 좋은 선수였고 준비가 잘 돼 있었기 때문에 그런 거에선 특히 큰 문제가 될 건 없을 것 같았다. 감독님께서 경기 전에 저에게 또 감이 오신다고 말을 해 주셨어요. 또 제가 뭐 하나 할 것 같다면서 코칭 스태프들과 팀원 형들이 다 저를 믿어줬기 때문에 또 뭐 경기 전부터 제가 하나 할 것 같다는 그런 말을 너무 많이 들었고 또 저도 그런 말에 응하고 싶었고 그랬는데 이게 딱 좋게 잘 맞아떨어진 것 같아요.

-딱 크로스 올렸을 때의 기분은?

저도 이번 대회를 하면서 좀 답답한 부분들이 많이 있었고 좀 자신감이 많이 떨어져 있었는데 또 제가 이렇게 하나 해 줌으로써 (엄)지성이형이 골을 넣고 팀이 우승하는 거에 있어서 너무 행복했고 이 부분이 앞으로 제가 성장하는 계기가 되고 자신감을 찾을 수 있는 그런 장면이었던 것 같아요.

-3연속 우승을 했다 보니까 사실은 선수들도 부담감이 있었을 것같다.

저희는 그냥 정말 뭐 누구 하나 할 거 없이 우승을 향해서 달려왔고 전에 형들이 해오셨고 저희가 또 이어받아야 되는 상황이었고 일본 주최 일본 홈 경기에 이렇게 많은 팬분들이 오시는 것도 다 중요하지 않았고 저희는 저희 것을 하려 했고 또 정말 간절하게 잘 준비하다 보니까 모든 게 잘 맞아떨어진 정말 좋은 우승이었던 것 같아요.

-듣기로는 라커룸에서 '이등병의 편지'를 들으셨다고 하던데 오늘도 들었는지.

네 저희 항상 그런 군대 갔다 온 형들도 있기 때문에 (김)준홍이형이나 (이)승원이형 (이)영준이형이 정말 군대 얘기를 많이 해줬고 선수들에게 그런 걸 이제 들으면 저희가 더 자극이 될 수 있는 부분이니까 저희 단톡방에도 영상들도 많이 올라왔고 그런 자극은 없지 않아 있었던 것 같아요.

-금메달을 딴 이 대회가 터닝 포인트가 될 수 있을까.

K리그에 있는 선수들도 군대 문제를 해결하고 해외에 나오면 더 오래 있을 수 있고 지금 특히 해외에 있는 선수들은 더 나중에 군대 문제 때문에 한국에 들어오지 않아도 되니, 선수에게도 정말 중요한 대회였던 것 같은데 저희에게도 정말 그런 동기부여와 간절함이 있었기 때문에 그런 것을 잘 이겨내고 팀이 우승을 할 수 있었어요 .저희는 또 그 문제를 해결했기 때문에 앞으로 더 한국 축구가 발전할 수 있도록 하기 위해서 팀에 돌아가서 이제 더 해외에서, 유럽에서 오래 살아남고 더 좋은 축구를 많이 보여드려야 될 것 같아요.

-일본 만원 관중 속에 한국 팬들의 성원도 컸다.

정말 해외 원정인 경기에서 오시기가 사실 쉽지 않은 부분인데 많은 한국 팬분들께서 경기장을 찾아주셨다. 정말 일본 팬분들이 엄청나게 많은 상황이었는데도 저희는 충분히 저희 대한민국 팬분들의 응원 소리를 경기장에서 들을 수 있었고 그런 응원과 정말 열정에 저희가 힘을 입어서 더 선수들이 힘을 내서 좋은 경기를 했다고 생각해요.

-공 올릴 때 엔드라인까지 공이 들어갔고 끝까지 뛰어갔다. 감독님하고 특별히 얘기한 게 있으니까 내가 이거 해결하겠다거나 하는 생각이 있었나.

감독님께서도 항상 저를 믿어주시고 이렇게 결승전에도 선발로 믿고 써주셨고 저도 그런 거에 보답을 하기 위해서 잘 준비를 했었고 감독님께서도 오늘부터 오늘 감이 좋다고 정말 많은 선수들과 팀원분들이 또 저한테도 말을 해줬고 저도 원래 저의 장점이 그런 장면이 많은 선수인데 이번 대회에서는 많이 못 보여줬다고 생각을 하는데 그래도 마지막에 이렇게 하나 보여주고 정말 팀에 보탬이 될 수 있어서 정말 행복한 것 같아요.

-축구가 (우승하면) 보통 트로피를 많이 들지 않나. 메달을 받는 경우는 거의 없는데 메달을 받으니까 어떤지

사실 뭐 이런 메달이냐, 이런 트로피냐 이런 거는 정말 중요치 않았다고 생각하고 정말 저희가 보상받는 거는 군 면제라는 보상이 있으니까 그거 하나만 보고 경기를 했던 것 같고 사실 이런 트로피나 메달에 있어서는 중요하지 않았고

-이제 앞으로 까다로운 일본 팀과 계속 만날 텐데 우리 한국 팀이 어떤 점들을 보강하고 준비해야 할까.

일단 일본은 이게 23세의 대회였지만 올림픽을 준비하기 위해 21세 팀으로 왔고 그런 부분들이 당장 지금은 이렇게 저희에게 패배할 수 있어도 나중에 돼서는 더 그런 선수들이 많은 경험을 통해 기량들이 더 좋아질 거라고 생각을 해서 그런 게 일본 축구의 강점인 것 같다. 저희는 그렇다고 해서 저희가 뒤처진다고 생각하지 않는다. 저희도 좋은 유소년 축구 체계에서 다 개개인이 성장을 하고 노력을 한다면 항상 저희가 질 거라는 그런 법은 없는 것 같다. 그래도 앞으로도 좋은 계속 경쟁 구도가 되어가면서 좋은 상대가 됐으면 좋겠다. 저희도 충분할 것 같아요.