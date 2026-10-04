'와 군대 안 간다' 전역모 쓰고 경례…金에 너무 취했나, 유승민 회장도 일침, "품위 지킬 방법 모색해야"

출처=박승수 인스타그램

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[나고야=스포츠조선 이종서 기자] "교육을 한다고 하지만…."

이민성 감독이 이끄는 2026 아이치-나고야 아시안게임 축구 대표팀은 3일 일본 아이치현 도요타 스타디움에서 열린 일본과의 결승전에서 1대0으로 승리했다.

후반 16분에 엄지성이 침착하게 골을 만들어내면서 승리를 잡을 수 있었다.

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한국은 2014년 인천 아시안게임을 시작으로 2018년 자카르타-팔렘방, 2023년 항저우, 2026년 아이치-나고야까지 4회 연속 아시안게임 정상에 섰다.

이번 금메달로 축구 대표팀 중 20명이 병역 혜택을 받게 됐다. 병역 의무를 이미 마친 이영준 이승원 김준홍을 제외한 나머지다.

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선수들에게는 이 기회가 소중하다. 가장 활발하게 뛰어야 하는 20대에 약 1년6개월 정도의 공백은 크게 다가올 수밖에 없다. 금메달도 금메달이지만, 병역 혜택이 간절한 이유이기도 하다.

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박승수(뉴캐슬)의 사진 한 장이 논란을 일으켰다. 박승수는 자신의 SNS에 라커룸에서 '전역모'를 착용한 사진을 올렸다. 또 전역모를 쓴 채로 경례를 한 영상까지 나왔다.

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박승수와 더불어 양민혁은 "사실 뭐 이런 메달이냐, 이런 트로피냐 이런 거는 정말 중요치 않았다고 생각한다"라며 "군 면제라는 보상이 있으니까 그거 하나만 보고 경기를 했던 것 같다"는 말을 남기기도 했다.

사진=SNS 영상 캡처

젊은 선수의 기쁨 표현 방법일 수 있다. 그러나 금메달은 분명 가치 있지만, 병역 혜택을 위한 수단으로만 여겨졌다는 점에서 비난이 따랐다.

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이들에 앞서서는 야구 선수 노시환(한화)이 "과정은 필요없다. 금메달이 중요하다"고 말하면서 논란이 되기도 했다.

유승민 대한체육회 회장은 "우리가 선수촌에서 교육을 많이 하고 있다. 소양 교육부터 SNS, 인터뷰 스킬 등 다양한 교육을 많이 한다. 그러나 선수 한 명 한 명 그런 즉각적인 발언까지 통제하기는 어렵다. 특히 야구 선수같은 경우는 우리 선수촌에 입촌해 있는 종목이 아니다. 그런 부분을 개별적으로 관리하기 어렵다"라고 했다.

유 회장은 이어 "선수들의 개성 있는 표현이라고 생각할 수 있다. 어떻게 보면 국민 정서에 좀 맞지 않은 발언도 한 번씩 나오는데 선수들이 논란에 휩싸이고 느꼈다고 본다. 특히 어린 선수일수록 그런 부분에 많이 노출돼 있는데 국가대표 선수답게 인터뷰 발언이나 SNS에서 본인의 표현을 국가대표 선수답게 품위를 갖추고 할 수 있는 방안을 모색해야할 것 같다. 사전에 통제할 수 없지만, 분위기에 맞는 스킬과 자세를 갖춰야할 것 같다"고 이야기했다.

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나고야=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com