'미쳤다' 日 축구 져서 뒤끝 부리나…이번에는 태극기다, "또 트러블 발생했다"

함께 게양된 한·중·일 국기 (나고야=연합뉴스) 이동해 기자 = 3일 일본 나고야 국제전시장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 스포츠클라이밍 여자 리드 시상식에 태극기와 일장기·오성홍기가 함께 게양돼 있다. 2026.10.3 eastsea@yna.co.kr(끝)

아시안게임 남자축구, 4회 연속 금메달 (도요타[일본]=연합뉴스) 임화영 기자 = 3일 일본 아이치현 도요타 스타디움에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 시상식에서 금메달을 획득한 한국 대표팀 선수들이 시상대에 올라 기뻐하고 있다. 2026.10.3 hwayoung7@yna.co.kr(끝)

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[나고야=스포츠조선 이종서 기자] 안방에서 진 것이 그렇게 배가 아팠을까.

한국 축구 아시안게임대표팀은 3일 오후 7시30분 일본 아이치현 도요타 스타디움에서 열린 일본과의 2026년 아이치-나고야 아시안게임 결승전에서 1대0으로 승리했다.

후반 16분 엄지성의 슈팅이 골망을 갈랐고, 그대로 승리를 잡을 수 있었다. 한국은 2014년 인천 아시안게임을 시작으로 2018년 자카르타-팔렘방, 2023년 항저우, 2026년 아이치-나고야까지 4회 연속 우승을 달성하며 아시아축구 최강자임을 증명했다.

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마땅히 축하받아야할 자리. 시상식에서 믿을 수 없는 장면이 나왔다.

경기를 마치고 우승팀 한국을 비롯해 2위 일본, 3위 중국 선수들이 시상식을 위해 그라운드로 나왔다.

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시상식 말미 애국가가 도요타 스타디움에 울려퍼졌다. 3개 국가의 국기가 게양돼 올라가야했다.

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공교롭게도 태극기만 올라가지 않았다. 양 옆에 일본과 중국의 국기만 올라갔다. 우승팀의 국기가 제대로 게양되지 않은 채로 국가만 울려퍼진 것이다.

아시안게임 남자 축구 대표팀 금메달 (도요타[일본]=연합뉴스) 임화영 기자 = 3일 일본 아이치현 도요타 스타디움에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 대한민국과 일본의 결승. 승리 후 금메달을 획득한 한국 선수들이 기뻐하고 있다. 2026.10.3 hwayoung7@yna.co.kr(끝)

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일본 매체도 황당하다는 반응이다. '닛칸 스포츠'는 경기를 마친 뒤 '또 트러블이 발생했다'고 당시 상황을 전했다.

매체는 '경기 후 시상식에서 뜻밖의 사고가 발생했다'며 '한국, 일본, 3위 중국이 참석한 시상식 종반부, 한국 국가 제창 때 3개국의 국기가 게양되는 장면에서 가운데에 있는 한국 국기만 올라가지 않고 양옆의 일본과 중국 국기만 올라가는 트러블이 일어났다'고 조명했다.

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이어 '국가가 끝난 시점에야 비로소 한국 국기가 올라갔고, 한국 서포터들 사이에서는 당연하다는 듯이 야유가 울려 퍼졌다'고 상황을 전했다.

마지막으로 매체는 '이번 대회에서는 앞서 한국의 다른 종목 경기 국가 제창 때 북한 국가가 흘러나오는 운영 실수가 발생해 문제가 된 바 있다'고 덧붙였다.

한편 매체는 이번 일본의 패배에 대해 '32년 만의 자국 개최라는 중압감 속에서 23명이 총력전으로 맞섰으나 미치지 못했다'고 설명했다.

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나고야=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com