'논란→가시밭길 모두 뚫어냈지만, 결국 논란으로 끝났다...'4연패' 이룬 이민성호의 힘겨웠던 여정

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[도요타=스포츠조선 박찬준 기자]시작부터 논란이었다.

2024년 4월 황선홍 전 감독이 자진 사퇴하고 무려 1년 여만에 아시안게임 준비에 돌아갔다. 감독 선임이 우선이었다. 후보가 마땅치 않았다. 김도훈, 설기현, 박동혁, 남기일 등 소속팀이 없는 감독들이 후보군으로 거론된 가운데, 2025년 5월 이민성 감독이 선임됐다. 이 감독은 선임 과정에서 프레젠테이션에 많은 공을 들이는 등 아시안게임 감독직에 강한 의지를 보였다. 이 감독은 2018년 자카르타-팔렘방 대회 당시 코칭스태프로 활약하며 금메달을 경험한 것에 높은 점수를 받았다.

하지만 팬들은 '2024년 대전하나시티즌에서 성적 부진으로 사실상 경질된 감독에게 아시안게임을 맡기는 것이 맞냐'고 부정적인 시선을 보냈다.

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출발부터 불안했다. 그해 6월 호주와의 2연전으로 출발했지만, 1무1패에 그쳤다. 10월 사우디아라비아 원정 2연전에서 2연패를 당했다. 유럽파를 대거 차출했지만, 한 골도 넣지 못하고 6골이나 내줬다. 사실 초청한 사우디 측이 훈련장이나 숙소에서 텃세를 부린 탓도 있었지만, 그럼에도 결과가 너무 좋지 않았다. 우려가 나오기 시작했다. 이어 11월 중국 판다컵에 출전해 우승을 차지했지만, 중국과의 2차전에서 완패를 당하며 비판의 목소리는 더욱 커졌다.

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1월 사우디에서 열린 U-23 아시안컵 참패는 성난 여론에 기름을 부었다. "대회에서는 다른 모습을 보여줄 것"이라고 했지만, 대회 내내 불안한 모습을 보였다. 우즈베키스탄에 패하며 가까스로 토너먼트에 오른 이민성호는 4강에서 21세 이하 선수들로 나선 일본에 완패를 당했다. 김상식 감독이 이끄는 베트남에도 패하며 4위로 대회를 마쳤다. 경질 여론이 들끓었다. 이 감독은 대회를 마치고 귀국길에 급격한 스트레스로 혈압이 비정상적으로 올라 쓰러질 뻔 하기도 했다.

전력강화위원회의 의견도 경질 쪽으로 기울었다. 하지만 이 감독은 "아시안게임 후 사퇴하겠다"며 배수진을 쳤다. 전강위는 고심 끝에 이 감독에게 한 번 더 기회를 줬다. 대신 아시안게임과 올림픽대표팀을 분리했다. 김은중 감독이 공채를 통해 올림픽대표팀 지휘봉을 잡았다.

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하지만 상황은 반전되지 않았다. 이어진 평가전에서 계속 승리하지 못했다. 6월에는 한명 퇴장당한 키르기스스탄에 0대1로 패하기도 했다. '월드컵에 가려서 그렇지 아시안게임에 더 큰 재앙이 올 수도 있다'는 얘기까지 나왔다. 이 감독은 주변의 전화도 받지 않은 채, 두문불출했다. 오로지 아시안게임에만 집중했다.

7월 최종 명단이 공개됐다. 또 다시 논란이었다. 김민수(레인저스) 서재민(인천) 손정범(서울) 등 최근 좋은 폼을 보인 선수들이 대거 제외되며 갑론을박이 벌어졌다. 이영준(그라스호퍼) 김준홍(수원) 등 '군필' 선수들의 합류도 도마 위에 올랐다. 이 감독은 "토너먼트에서 최고의 실력을 발휘할 수 있는 선수들"이라며 마이웨이를 선언했다.

준비는 쉽지 않았다. 정식 A매치가 아닌만큼, 유럽파 차출에 어려움을 겪었다. 이영준은 아예 본 대회 시작 후 합류했다. 평가전 조차 제대로 하지 못했다. 게다가 조별리그 상대는 만만치 않은 카타르, 사우디였다. 카타르와의 첫 경기에서 '와일드카드' 엄지성(스완지시티)의 해트트릭을 앞세워 4대1 대승을 거두며 산뜻하게 출발했지만, 사우디전에서 졸전 끝에 2대0 신승하며 우려의 목소리가 또 다시 고개를 들었다.

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악재까지 겹쳤다. '와일드카드' 양현준(셀틱)이 첫 경기 후 햄스트링에 통증을 느낀 것. 양현준은 4강전에 초점을 맞추고 몸을 만들었지만, 결국 회복하지 못했다. '캡틴' 이기혁(강원)마저 쓰러졌다. 갑작스런 봉와직염으로 중국과의 4강전에 나서지 못했다. 사실 올 시즌 내내 피로골절과 싸우고 있는 이기혁은 개막 전 엔트리 교체를 염두에 둘 정도로 상태가 좋지 못했다. 최종 검진 결과, 대회 출전이 가능하다는 평가를 받았지만, 끝내 탈이 났다.

꾸역꾸역 올라온 이민성호의 결승 상대는 일본. 열광적인 홈팬들의 응원을 등에 업은 부담스러운 상대. 하지만 이민성호는 3일 일본 아이치현 도요타 스타디움에서 열린 남자 축구 결승전에서 엄지성의 결승골로 1대0 승리를 거뒀다. 모든 '억까'를 뚫어내고 금메달을 거머쥔 순간이었다. 가장 기쁜 순간, 이 감독은 "못난 감독 때문에 고생한 선수들에게 미안하다"고 고개를 숙였다. 환희는 길지 않았다. 경기 후 일부 선수들이 병역 관련 언행으로 논란의 중심에 섰다. 마지막까지 바람잘날 없는 이민성호였다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com