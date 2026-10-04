철부지들 국제망신 시켰다! '군면제 실언 파문' 日언론까지 주목 중...'4연패 후 많은 비판 받아, KFA까지 사과'

출처=박승수 인스타그램

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 박찬준 기자]군면제 실언 파문이 점점 커지고 있다.

일본의 겟사커는 4일 '아시안게임 4연패에 달성한 한국 대표팀이 병역 면제 관련 발언으로 자국의 많은 비판을 받고 있다'고 전했다. 이 매체는 자세한 내용을 전하며 '대한축구협회까지 나서 사과의 뜻을 전했다'고 보도했다.

대한민국 축구 아시안게임대표팀은 3일 오후 7시30분 일본 아이치현 도요타 스타디움에서 열린 일본과의 2026년 아이치-나고야 아시안게임 결승전에서 후반 15분 터진 엄지성의 결승골을 앞세워 1대0으로 승리했다. 한국은 2014년 인천 대회부터 2018년 자카르타-팔렘방, 2022년 항저우, 2026년 아이치-나고야 대회까지 4연속 남자 축구 우승을 달성했다. 특히 이번 대회 포함, 최근 3번의 대회에서 모두 결승에서 일본을 제압하고 금메달을 목에 걸었다. 이번 대회는 특히 일본의 심장부에서 거둔 승리라 더욱 의미가 있었다.

Advertisement

문제는 경기 후 발생했다. 병역혜택을 받은 일부 선수들의 경솔한 행동이 논란이 됐다. '주장' 이기혁(강원)은 경기 직후 방송 인터뷰에서 "9일 뒤에 군대 갈 뻔했다. 이제 군대 안 간다"며 금메달을 들고 환호했다. 양민혁은 "메달이냐 트로피냐가 중요하지 않았다. 군 면제라는 보상이 있어서 그거 하나만 보고 경기를 했다"고 발언했다. 2007년생 막내 박승수는 자신의 SNS에 전역모를 쓰고 기뻐하는 사진을 올렸다.

곧바로 이들은 엄청난 비판을 받았다. 후폭풍은 대단했다. 정치권까지 나설 정도였다. 가뜩이나 병역 혜택에 대해 곱지 않은 시선을 보냈던 여론에 기름을 부었다.

Advertisement

결국 축제의 장이 될 귀국장에서 이들은 고개를 숙여야 했다. 이기혁은 이날 귀국 후 공항에서 "말의 무게를 더 생각했어야 했다. 다만 국가대표를 결코 가볍게 여기지 않았다. 병역을 신경 쓰기보다 국가대표로 책임감을 갖고 있다"면서 "발언에 대해 선수들 모두 반성하고 있다"고 사과했다.

Advertisement

양민혁도 '여러 동기부여 중 하나였다는 뜻이 잘못 전달됐다. 의도가 어땠는지와 관계없이 많은 분이 불편함을 느끼셨고 국가대표로서 금메달의 의미를 가볍게 생각하는 것처럼 보이게 만든 것은 분명 제 잘못'이라고 SNS에 글을 올렸다. SNS에 전역모 사진을 삭제한 박승수도 '결승전 직후 올린 사진과 관련해 사과를 드린다. 경기 직후 팬분께서 주신 모자를 받아 썼는데, 그 모자의 의미에 대해 깊이 생각하지 못했다"며 "국방의 의무를 수행하고 계신 분들을 조롱하거나 노고를 가볍게 생각하는 마음은 절대 없었다'고 밝혔다.

Advertisement

대한축구협회는 역시 '4연속 금메달이라는 성과에 기쁨을 주체할 수 없던 나머지 일부 선수들의 경솔한 언행과 인터뷰로 많은 국민 여러분과 현역 장병들께 실망과 상처를 안긴 점 깊은 사과의 말씀을 전한다'며 '선수단은 대한민국 남자라면 특별한 사정이 없는 한 모두가 짊어져야 할 병역의 의무 무게감을 잘 인지하고 있다. 오해를 불러일으킬 만한 발언과 행동으로 국민들께 불편함을 안긴 것에 대해 깊이 뉘우치고 있다'고 사과했다.

사진=박승수 SNS 캡처

이어 '선수들은 이번 결과로 얻어진 혜택에 대해 깊이 감사하고 있다. 향후 예술체육요원에게 주어지는 책무를 성실히 이행할 계획'이라며 '협회 또한 이번 사례를 계기로 더더욱 국가대표 소양 및 윤리교육을 강화하여 국민 정서 및 사회적 눈높이를 벗어나지 않는 선수단 품행 관리를 위해 노력하겠다'고 덧붙였다.

Advertisement

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com