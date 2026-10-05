'대박 뉴스' 손흥민, 은퇴 전에 마침내 국대 무관 끊나…2030년 亞 네이션스리그 전격 출범→28~29시즌 시범 운영

24일 수원월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 에콰도르의 친선 경기. 후반전 팀의 두 번째 골을 성공시킨 손흥민. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.24/

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[스포츠조선 윤진만 기자]한국 축구가 우승 타이틀에 도전할 새로운 대회를 맞이할 예정이다.

4일(한국시각) 스포츠 전문방송 'ESPN' 보도에 따르면, 아시아축구연맹(AFC)은 월드컵 및 아시안컵 본선 진출권과 연계된 새로운 대회 '아시아 네이션스리그(가칭)' 출범을 준비하고 있다.

지난해 12월 아시아 네이션스리그 도입 계획을 처음 발표한 AFC는 오는 6일 한국을 비롯한 AFC 회원국을 대상으로 2030년부터 격년제로 네이션스리그를 개최하는 구체적인 방안을 설명할 예정이며, 어떤 대회가 아시안컵, 월드컵 예선을 겸하게 될 지에 대한 세부 내용도 공개할 계획이다.

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'ESPN'이 보도한 AFC 구상은 다음과 같다. 네이션스리그 참가팀은 유럽 네이션스리그(UNL)처럼 3개 등급(티어)으로 나뉘어 실력을 겨룬다. 1부와 2부리그는 각 18개팀으로 구성되고, 3부리그에 속한 11개팀은 3개조로 나뉜다. 1960년 마지막 아시안컵 우승 이후 아시아 무대를 제패하지 못한 한국은 랭킹상 일본, 이란, 호주 등과 1부리그에 속할 공산이 크다.

2032~2033시즌 아시아 네이션스리그는 월드컵 예선을 겸한 첫 대회가 될 전망이다. 각 팀은 홈 6경기와 원정 6경기를 치르며, 1부리그 상위 6개팀은 월드컵 본선에 직행한다. 1부리그 7~10위팀은 남은 월드컵 본선 진출권 2장을 두고 풀리그 방식의 플레이오프를 치른다. 이 단계에서 상위 2개팀은 본선에 직행하고, 3위팀은 대륙간 플레이오프를 치른다.

28일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우루과이의 친선 경기. 손흥민, 이강인이 돌파를 시도하고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.28//

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아시아 네이션스리그 첫 대회는 2030년에 열리며, 홈 3경기와 원정 3경기로 진행된다. 아시안컵 본선 일정은 애초 2031년에서 2032년으로 연기되며, 1부리그의 모든 팀과 2부리그 상위 6개팀이 본선 진출 자격을 얻게 된다.

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2년마다 열리는 이 대회가 종료될 때마다 각 등급간 자동 승격 및 강등이 시행된다. 구체적으로 각 등급의 상위 2개팀과 하위 2개팀이 즉시 승격되거나 강등된다. 네이션스리그는 더 이상 지역, 권역별로 운영되지 않는다. AFC는 지역별 회원국 수의 불균형과 경기력 차이 등을 이유로 들었다.

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또한 본격적인 대회 도입을 앞두고 2028~2029시즌 시범 대회를 개최하는 방안을 고심하고 있다. 당장 2년 뒤에 열릴 이 대회는 2030년 월드컵 예선전을 겸할 가능성이 있다. 시범 운영안에 따르면, 네이션스리그 1부리그는 현 월드컵 예선 방식처럼 18개팀을 6개팀씩 3개조로 나누는 현재의 월드컵 예선 방식이 유지되며, 각조 상위 2개팀이 2030년 월드컵 본선에 진출한다. 조 3, 4위팀이 다음 단계로 진출하는 2026년 월드컵 예선 방식과 달리, 시범 대회에선 남은 팀 중 성적이 가장 좋은 4개팀이 플레이오프를 치른다. 이 중 상위 2개팀이 월드컵 본선에 직행하고, 3위팀은 대륙간 플레이오프를 거친다. 시범 대회에선 2030년 첫 공식 네이션스리그의 등급 구성을 결정하기 위한 자동 승격, 강등, 플레이오프 제도도 포함될 예정이다.

한국으로선 아시아 타이틀에 도전하고 월드컵 본선 진출 행진을 이어가기 위해선 새로운 시스템에 빠르게 적응하는 게 관건이다. ESPN이 따로 언급하지 않았지만, 네이션스리그가 도입되면 유럽처럼 1년 내내 FIFA A매치 데이에 아시아 팀을 상대하게 될 공산이 크다. 2026년 북중미월드컵에서 세계 축구와의 격차를 실감한 아시아 축구에 대변화 조짐이 보인다.

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윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com