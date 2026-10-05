'유죄 판결' 맨시티 큰일났다! '간판' 홀란마저 아웃, 부상 교체 손짓→절뚝거리며 경기장 빠져 나가…호날두 떠난 포르투갈 4전 전승

사진캡처=더선

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[스포츠조선 김성원 기자]가뜩이나 어수선한 맨시티에 또 다른 악재가 날아들었다.

주포 엘링 홀란이 쓰러졌다. 노르웨이는 5일(이하 한국시각) 포르투갈 포르투의 에스타디우 두 드라가오에서 열린 2026~2027시즌 유럽네이션스리그 리그A 4조 4차전(1대0 승)에서 1대2로 역전패했다.

포르투갈은 4전 전승으로 4조 1위를 질주했고, 2026년 북중미월드컵에서 8강에 오른 노르웨이는 1승3패를 기록했다. 노르웨이는 전반 36분 크리스토퍼 아예르의 선제골로 리드를 잡았다.

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그러나 기쁨은 잠시였다. 포르투갈은 2분 뒤 주앙 칸셀루가 동점골로 승부를 원점으로 돌린 데 이어 후반 34분 곤살루 하무스가 역전골을 작렬시켰다.

그러나 이날 경기 최고의 관심은 홀란의 이탈이다. 그는 후반 22분 다리에 이상을 느껴 벤치를 향해 교체해달라며 손짓했다. 영국의 'BBC'는 '홀란은 절뚝거리며 교체되는 모습이 포착되면서 부상 우려를 불러일으켰다'고 전했다.

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포르투갈의 프란시스코 콘세이상이 후반 41분 경고 2회로 퇴장당했다. 그러나 홀란이 없는 노르웨이는 수적 우세의 반사이익을 누리지 못했다. 포르투갈은 크리스티아누 호날두가 이탈한 후 무패를 기록 중이다.

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'더선'도 '홀란이 포르투갈과의 경기 도중 교체를 요구하면서 맨시티의 큰 걱정거리가 됐다. 그는 경기 시작 후 한 시간 남짓 지났지만 절뚝거리며 경기장을 떠났다'고 했다.

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A매치가 브레이크가 끝난다. 5전 전승의 맨시티는 12일 난적 리버풀과 원정경기를 치른다. 2승3무의 리버풀은 반전이 필요하다.

홀란 변수가 생겼다. 절뚝거리며 경기장을 빠져나간 것은 분명 적신호다. 잉글랜드 프리미어리그(EPL)는 최근 독립위원회가 조사한 맨시티의 보고서를 공식 발표했다.

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맨시티는 2009년부터 2018년까지 9년 동안 상업 파트너와 허위 계약을 체결, 비밀리에 8억3000만파운드(약 1조4840억원) 이상을 축구 운영 자금으로 빼돌리는 등 리그 규정을 위반한 혐의로 유죄 판결을 받았다.

115개 재정 규정 위반 혐의 중 114건에서 유죄 판결을 받았다는 보도는 사실이었다. 맨시티는 어떠한 불법도 없었다고 항변하며 항소를 제기했다.

맨시티는 승점 삭감, 우승 박탈, 프리미어리그 퇴출, 거액의 벌금형을 받을 수 있다. 리버풀전은 유죄 판결 후 처음 갖는 경기다.

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홀란이 없다면 더 힘겨운 일전이 될 수 있다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com