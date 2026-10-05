"충격!" '바꿔주세요' 엘링 홀란, '셀프 교체' 부상 OUT→절뚝이며 그라운드 떠났다

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[스포츠조선 김가을 기자]날벼락이다. 엘링 홀란(맨시티)이 부상으로 '셀프 교체'했다.

스탈레 솔바켄 감독이 이끄는 노르웨이 축구대표팀은 5일(이하 한국시각) 포르투갈 포르투의 이스타디우 두 드라강에서 열린 포르투갈과의 2026~2027시즌 유럽축구연맹(UEFA) 네이션스리그 그룹 A4 원정 경기에서 1대2로 패했다.

노르웨이는 전반 36분 크리스토퍼 아예르의 원더골로 1-0 리드를 잡았다. 하지만 불과 2분 만에 주앙 칸셀루에게 실점하며 1-1 동점을 허용했다. 여기에 후반 34분 곤살루 하무스에게 추가골을 내주며 1-2로 끌려갔다. 노르웨이는 후반 막판 상대 공격수 프란시스코 콘세이상의 경고 누적 퇴장으로 수적 우위를 잡았지만 승패를 뒤집지 못했다. 이날 패배로 노르웨이는 네 경기에서 1승3패(승점 3)를 기록하며 조 최하위에 머물렀다.

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더 큰 문제는 '주포' 홀란의 부상이다. 이날 선발로 나선 홀란은 후반 20분쯤 벤치를 향해 교체 신호를 보냈다. 결국 그는 후반 22분 예르겐 스트란드 라르센과 교체돼 경기를 마감했다.

영국 언론 '더선'은 '홀란이 포르투갈과의 경기 중 교체를 요구했다. 홀란은 절뚝이며 경기장 밖으로 걸어나갔다. 맨시티(잉글랜드)에 악몽 같은 A매치 기간 악재로 작용하고 있다. 엔조 마레스카 맨시티 감독은 홀란의 출전만을 간절히 바라고 있다'고 보도했다.

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한편, 맨시티는 최근 각종 악재에 휘청이고 있다. 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 재정 규정 위반으로 유죄 판결을 받았다. 다만, 맨시티는 관련해 항소를 재기한 상태다. 앞서 맨시티는 'EPL 징계와 관련한 리그 독립 조사위원회의 판단에 대해 포괄적인 항소장을 제출했다. 법률, 원칙 및 사실관계 등 여러 측면에서 해당 판단에는 명백하고 중대한 오류가 있다는 것이 우리의 확고한 입장이다. 리그가 제기한 혐의에 대해 우리는 무죄이며, 이번 사건과 관련해 구단의 모든 입장을 뒷받침하는 반박할 수 없는 방대한 증거가 존재한다. 우리는 앞으로도 적법한 절차를 계속 존중할 것'이라고 했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com