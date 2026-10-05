'꼴찌' 토트넘, 이번에는 A매치 저주! 반 헤케 이어 '캡틴' 판 더 펜 부상→네덜란드 출신 주전 센터백 전멸

[스포츠조선 김성원 기자]반전이 절실한 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 최하위 토트넘이 주전 센터백을 모두 잃을 위기다.
네덜란드 국가대표팀에 차출된 얀 폴 반 헤케에 이어 주장 미키 판 더 펜이 쓰러졌다. 영국의 '더선'은 5일(이하 한국시각) '토트넘은 판 더 펜이 심각한 부상을 당하면서 또 한번 큰 타격을 입었다'고 보도했다.
판 더 펜은 이날 네덜란드 에인트호벤의 필립스 스타디움에서 열린 세르비아와의 2026~2027시즌 유럽네이션스리그 리그A 2조 4차전에서 후반 막판 그라운드에서 이탈했다. 세르비아의 루카 요비치가 볼 경합 과정에서 넘어져 있는 판 더 펜의 손목을 밟았다.
극심한 통증을 호소한 그는 더 이상 경기를 할 수 없었다. 네덜란드는 이미 모든 교체 카드를 소진해 10명으로 경기를 치렀다. 그나마 다행인 점은 2대1로 승리를 지켰다는 것이다.
네덜란드는 전반 31분 퇸 코프메이너르스의 선제골로 리드를 잡았다. 4분 뒤 미하일로 크베트코비치에게 동점골을 허용했지만, 후반 27분 조슈아 지르크제이가 결승골을 터트렸다. 네덜란드는 2승2무, 세르비아는 4전 전패를 기록했다.
2무3패로 첫승이 절실한 토트넘은 11일 맨유와의 원정경기를 앞두고 있다. 하지만 반 헤케를 이미 잃었다. 그는 지난달 28일 세르비아와의 2차전에 풀타임을 소화한 후 사라졌다.
네덜란드 지휘봉을 잡은 사비 에르난데스 감독은 "반 헤케는 경기 중에는 몰랐지만, 경기 후 경기에 뛸 수 없게 됐다. 정말 시도해보고 싶어했지만, 통증이 너무 심했다. 그래서 명단에서 제외하기로 결정했다"며 "그는 재활 훈련에 참여하려고 했다. 하지만 공을 만지지도 못했다"고 설명했다. 그는 결국 소집해제됐다.
설상가상 판 더 펜마저 잃을 위기다. '더선'은 '판 더 펜의 손목을 밟히는 사고로 토트넘은 심각한 부상 위기에 직면하게 됐다'고 덧붙였다.
김성원 기자 newsme@sportschosun.com