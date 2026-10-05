"초대박" 韓 축구 에이스 이강인 또 극찬 터졌다! 벌써 네 번째 개인 수상…'빛나는 존재감'→'계속해서 찬사 받고 있다'

사진=AFP 연합뉴스

사진=REUTERS 연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김가을 기자]이강인(아틀레티코 마드리드)이 또 다시 극찬을 받았다.

스페인 언론 '문도데포르티보'는 4일(이하 한국시각) '이강인이 아틀레티코 마드리드 팬들의 마음을 사로잡으며 네 번째 개인상을 수상했다. 그는 아틀레티코 마드리드에서 환상적인 시즌 초반을 보내고 있다. 그는 새 얼굴 중 단연 돋보이는 활약을 펼치고 있다. 전반적으로 좋은 경기력을 보여준 다른 영입생 사이에서도 그는 빛나는 존재감을 드러내며 계속 찬사를 받고 있다'고 보도했다.

이강인은 최근 구단 '9월 이달의 선수'로 선정됐다. 앞서 아틀레티코 마드리드 구단의 공식 후원사인 마오우(MAhou)는 공식 계정을 통해 '이강인이 아틀레티코 마드리드 9월 이달의 선수에 선정됐다'고 발표했다. 9월 '이달의 선수' 후보는 이강인과 줄리아노 시메오네, 조너선 데이비드, 알레한드로 그리말도, 조니 카르도주였다. 수상자는 구단 공식 애플리케이션 등을 통한 팬 투표로 정했다. 이로써 이강인은 8월 스페인 프리메라리가 '이달의 골'에 이어 구단 선정 '이달의 선수'로 2연속 환호했다. 또한, 경기 최우수 선수(MOM)로도 벌써 두 차례나 선정됐다.

Advertisement

사진=XINHUA-XinHua 연합뉴스

'문도데포르티보'는 '이강인의 9월 활약은 실로 놀라웠다. 그는 아틀레티코 마드리드가 치른 5경기에 모두 출전해 1골을 넣었다. 최전방 공격수나 공격형 미드필더로 뛰면서 빛나는 활약을 펼쳤다. 레알 마드리드를 상대로 비록 공격 포인트를 기록하지는 못했지만 공격형 미드필더로서 번뜩이는 재능을 선보였다'고 했다.

사진=EPA-EFE 연합뉴스

이강인은 아틀레티코 마드리드가 지난달 치른 2026~2027시즌 스페인 프리메라리가 4경기에 모두 선발 출전했다. 오사수나를 상대로는 풀타임을 뛰면서 시즌 2호 골을 터트려 4대0 승리를 이끌었다. 레알 마드리드와의 '마드리드 더비'에서는 89분을 소화하면서 2대1 승리에 힘을 보탰다. 아틀레티코 마드리드는 9월 첫 경기였던 빌바오와 원정경기에서 0대3으로 완패하며 주춤했다. 그러나 이후 리그 3연승 반전을 이뤄냈다. 또한, 그는 리버풀(잉글랜드)과의 유럽챔피언스리그(UCL) 원정 경기에도 나섰다.

Advertisement

김가을 기자 epi17@sportschosun.com