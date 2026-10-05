고생한 호날두, 이제 편히 국대 떠나라…4년 백업 생활 마치고 '1옵션'으로 자리매김한 '곤살루 하날두', 3경기 연속골 '미친 존재감'

출처=ESPN

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[스포츠조선 윤진만 기자]'가면 벗어, 호날두!'

파리생제르맹(PSG)에서 이강인(25·아틀레티코 마드리드)과 호흡을 맞췄던 포르투갈 공격수 곤살루 하무스(25·AC밀란)가 마침내 이십대 중반의 나이에 빛을 보기 시작했다.

하무스는 5일(한국시각) 포르투갈 포르투의 에스타디우 두 드라강에서 열린 노르웨이와의 2026~2027시즌 유럽네이션스리그 조별리그 D조 4차전 홈 경기에서 역전 결승골을 폭발하며 포르투갈의 2대1 승리를 이끌었다.

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등번호 9번을 입고 최전방 공격수로 선발출전한 하무스는 전반 36분 노르웨이 수비수 크리스토퍼 아예르(브렌트퍼드), 38분 포르투갈 수비수 주앙 칸셀루(바르셀로나)의 골로 1-1 팽팽하던 후반 34분 골잡이 본능을 발휘했다.

비티냐(PSG)의 환상적인 스루패스를 건네받은 주앙 펠릭스(알 나스르)가 내준 패스를 침착한 슈팅으로 골망을 갈랐다. 이로써 하무스는 이번 A매치 데이에서 3경기 연속골, 개인통산 A매치 12, 13, 14골을 폭발하는 기염을 토했다.

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그는 지난달 28일, '리빙 레전드' 크리스티아누 호날두(알 나스르)가 벤치에 앉은 노르웨이 원정경기에서 2대1 승리를 만드는 결승골을 쏘면서 '괴물' 엘링 홀란(맨시티)보다 빛났고, 뒤이어 2일 덴마크 원정에선 팀의 두번째 골을 작성하며 4대2 승리를 이끌었다.

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현지에서 '곤살루 호날두'라는 새로운 별명을 얻은 하무스의 활약 덕에 포르투갈은 4전 전승을 질주하며 승점 12점으로 D조 단독 선두로 치고 나갔다. 2위 덴마크(승점 6)와는 6점차로, 2026년 북중미월드컵에 나섰던 노르웨이는 승점 3점 부진으로 최하위에 처졌다. 웨일스(승점 3)가 3위다.

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하무스는 호날두의 대표팀 무단 이탈 사태로 시끌시끌한 포르투갈 대표팀의 새로운 희망으로 떠올랐다. 그간 호날두의 백업 공격수 역할만 맡았던 하무스는 2022년 A대표팀에 뽑힌지 4년만에 마침내 주력으로 급부상했다.

여기엔 호날두의 '어시스트'가 있었다. 호날두는 호르헤 헤수스 포르투갈 감독이 첫 경기(웨일스전) 이후 자신을 교체 자원으로 '강등'시킨 것에 분개해 덴마크전을 앞두고 돌연 팀을 떠나 큰 파장을 낳았다. 호날두가 빠진 상황에서 팀이 부진했다면 헤수스 감독과 하무스에게 비판의 화살이 날아올 수 있었지만, 팀은 한층 나아진 경기력으로 승승장구하고 있다. 특히, 헤수스 감독은 월드컵을 마치고 포르투갈 지휘봉을 잡아 자신의 첫 A매치를 4연승으로 장식했다. 전임 사령탑들은 호날두 눈치만 보다 성과를 내지 못하고 물러났지만, 베테랑 헤수스 감독은 호날두 없는 미래를 제시하고 있다.

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AFP연합뉴스

헤수스 감독은 경기 후 호날두가 원한다면 11월 A매치에 당연히 호출할 것이라고 말했다. 페드로 프로엔자 포르투갈축구협회장도 복귀의 문을 열어뒀다. "무슨 일이 있었는지에 대해 구체적으로 해명하진 않겠다. 이는 감독과 선수 사이에 오가는 지극히 정상적인 대화일 뿐이다. 전술적인 문제이며, 협회장이 관여할 사안이 아니다. 호날두는 역대 최고의 선수이자 20년 넘게 포르투갈 축구에 헌신했다. 오늘날 호날두는 포르투갈 (축구)정체성의 상징 그 자체다. 우리는 그에게 경의를 표해야 한다"라고 했다.

이어 "경기력만 뒷받침된다면, 그는 언제나 대표팀의 일원이 될 것이다. 호날두 본인도 이를 잘 알고 있으며, 팀 내부의 분위기 또한 그렇다는 것을 인지하고 있다. 이 사안에 대해선 내부적으로 해결해야 할 오해가 있었을 뿐이라고 말씀드리고 싶다"라고 했다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com