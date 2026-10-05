'韓 우승했는데 칭찬 대신 비난 쇄도' 日 관심 폭발…'대한민국 금메달 병역 특례 비판→사과하는 이례적 사태 발생'

엄지성 맹활약 속 한국 축구 금메달 (도요타[일본]=연합뉴스) 임화영 기자 = 3일 일본 아이치현 도요타 스타디움에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 대한민국과 일본의 결승. 승리 후 금메달을 획득한 한국 선수들이 기념촬영을 하던 중 대회 득점왕과 도움왕을 차지한 엄지성이 기뻐하고 있다. 2026.10.4 hwayoung7@yna.co.kr(끝)

사진제공=대한축구협회

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[스포츠조선 김가을 기자]일본이 대한민국 축구대표팀의 병역 혜택 논란에 관심을 보이고 있다.

일본의 '론스포'는 5일 '칭찬은커녕 비난이 쇄도하고 있다. 한국이 일본을 꺾고 금메달을 땄지만, 병역 특례 혜택만 보고 뛰었다는 비판을 받고 있다. 사과를 하는 이례적 사태다. 제도 개편 논쟁으로까지 번졌다'고 보도했다.

이민성 감독이 이끄는 한국 23세 이하(U-23) 대표팀은 2026년 아이치-나고야 아시안게임 결승에서 일본을 1대0으로 잡고 정상에 올랐다. 한국은 2014년 인천 대회를 시작으로 자카르타-팔렘방, 항저우, 아이치-나고야까지 4연속 금메달을 목에 걸었다. 이번 금메달로 이민성호 23명 중 군필자인 이영준(그라스호퍼) 이승원(강원) 김준홍(수원 삼성)을 제외한 20명이 병역 특례 혜택을 받게 됐다.

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사진제공=대한축구협회

문제가 발생했다. 일부 선수가 병역 특례 혜택과 관련해 경솔한 발언으로 논란의 중심에 선 것이다. 결국 '주장' 이기혁(강원)은 4일 인천국제공항을 통해 입국한 뒤 "주장인 만큼 내가 말의 무게를 생각하고 얘기했어야 한다. 국방의 의무를 쉽게, 가볍게 여긴 건 아니다"라고 고개를 숙였다. 양민혁(베스테를로)도 개인 계정을 통해 '병역 혜택이 내가 더 좋은 결과를 만들어내기 위해 가질 수 있었던 여러 동기 중 하나였다는 뜻이 잘못 전달됐다. 경솔한 발언으로 상처받고 실망하신 모든 분께 진심으로 사과드린다'고 했다. 박승수(뉴캐슬) 역시 논란의 사진을 내리고 '경기가 끝난 직후 현장에서 팬 분께서 주신 모자를 받아 쓰게 됐다. 금메달을 딴 기쁨과 벅찬 마음이 너무 컸고, 그 순간 모자의 의미에 대해 깊이 생각하지 못한 채 사진을 올렸다. 국방의 의무를 수행하고 계신 분들을 조롱하거나 그 노고를 가볍게 생각하는 마음은 없었다'고 사과했다.

대한축구협회도 '일부 선수들의 경솔한 언행과 인터뷰로 많은 국민 여러분과 현역 장병들께 실망과 상처를 안긴 점 깊은 사과드린다. 선수들은 이번 결과로 얻어진 혜택에 대해 깊이 감사하고 있으며, 향후 예술체육요원에게 주어지는 책무를 성실히 이행할 것이다. 국가대표 소양 및 윤리 교육을 강화해 국민 정서와 사회적 눈높이를 벗어나지 않는 선수단 품행 관리를 위해 노력하겠다'고 고개를 숙였다. 하지만 논란은 쉽게 가라앉지 않고 있다.

금메달 시상자로 나선 유승민 대한체육회장 (도요타[일본]=연합뉴스) 임화영 기자 = 3일 일본 아이치현 도요타 스타디움에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 시상식에서 유승민 대한체육회장이 한국 선수들에게 금메달을 수여하고 있다. 2026.10.4 hwayoung7@yna.co.kr(끝)

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'론스포'는 '선수들의 발언과 행동에 비판 여론이 급증했다. 대한축구협회와 각 선수들이 사과하는 이례적인 사태가 벌어졌다. 한국은 과거에도 병역 특례 혜택을 두고 선수 선발 공정성에 대한 논쟁이 일었다. 관련 제도에 대해 누적 포인트제 전환 등 방안이 거론되는 것으로 알려졌다'고 덧붙였다.

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유승민 대한체육회장은 "선수들은 개성 있는 표현으로 생각하지만 국민 정서에 맞지 않는 발언들이 나온다. 그런 부분이 논란에 휩싸이면서 배우고 느꼈을 것이다. 어린 선수일수록 많이 노출돼 있다. 앞으로 선수촌 내에서 국가대표다운 인터뷰 발언, SNS에서 본인을 표헌하는 부분에서도 국가대표답게 품위와 품격을 지킬 수 있는 방법을 모색하고, 이런 분위기에 맞는 자세를 잘 전달하도록 더 노력하겠다"고 했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com