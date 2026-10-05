이강인 날벼락? 이럴 거면 왜 영입했어...'충격 영입설' 아틀레티코. '맨유 유일 월클' 브루노 영입 관심

2일 울산 문수월드컵경기장에서 열린 대한민국과 베네수엘라의 평가전. 이강인이 슛팅을 ?摠 후 아쉬워하고 있다. 울산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.02/

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[스포츠조선 김대식 기자]이강인을 영입한 아틀레티코 마드리드가 세계 최고의 10번 브루노 페르난데스를 노리고 있다는 소식이다.

아틀레티코 전문 스페인 매체인 에스토 에스 알레띠는 3일(한국시각) '이적시장이 다가오는 여름 이적 시장을 위한 상당한 규모의 충격을 준비하고 있다. 아틀레티코 사무실에서는 미래를 대비한 스쿼드 기획을 위해 쉼 없이 일하고 있으며, 스포츠 디렉터의 물색 끝에 디에고 시메오네 감독 팀의 중원에 즉각적인 질적 도약을 안겨줄 수 있는, 의문의 여지가 없는 위상을 갖춘 프로필이 아틀레티코의 레이더망에 올랐다'고 보도했다.

주인공은 맨체스터 유나이티드의 에이스인 페르난데스다. 매체는 '지목된 거물급 인물은 다름 아닌 페르난데스다. 이 포르투갈 출신 미드필더는 맨유에서 극도로 민감한 처지에 놓여 있으며, 그의 계약 관계는 종착역에 접어들고 있고, 구단 이사진과의 이해 부족으로 인해 새로운 장기 계약을 체결하기 위한 대화는 완전히 교착 상태에 빠져 있다'며 페르난데스의 미래가 맨유에서 상당히 불투명한 상태라고 전했다.

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EPA연합뉴스

에스토 에스 알레띠는 '지난 몇 시즌 동안 이 포르투갈 선수를 팀의 최고의 핵심으로 만들어 준 관계를 이어가고자 하는 양측의 초기 의도에도 불구하고, 경제적 요구 조건과 새 계약 기간에 대한 이견으로 인해 의미 있는 진전이 완전히 제동이 걸렸다. 구단의 입장은 명확하다. 장기 재계약에 이르지 못할 경우, 최고 자산의 가치가 떨어지는 위험을 감수하거나 향후에 페르난데스를 자유 계약(FA)으로 떠나보내는 상황에 노출되기보다는 이적을 원활하게 진행하는 것을 선호한다'며 맨유는 재계약이 불발될 경우 페르난데스를 매각할 계획이라고 밝혔다.

아틀레티코뿐만 아니라 유벤투스, AC밀란, 갈라타사라이, 사우디아라비아 구단 등이 페르난데스의 거취에 관심을 가지고 있는 상태. 만약 아틀레티코가 페르난데스 영입에 나선다면 이강인 입지에 커다란 변수가 될 수 있다.

로이터연합뉴스

1994년생으로 나이가 이강인보다는 많지만 기량적인 면에서 압도적 우위를 가지고 있다. 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 단일 시즌 최다 도움 기록 보유자다. 현재 맨유에서 보유하고 있는 유일한 월드 클래스이기도 하다. 냉정하게 이강인과 비교했을 때 한 수 위의 기량을 지녔다. 페르난데스가 영입되지 않기를 바라야 할 이강인이다.