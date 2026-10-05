"경악" 日 역대급 도발 나왔다! 2005년생 시오가이 켄토 "한국에 패해 억울→내가 가면 이기게 하겠다"

득점왕 엄지성의 금메달 골! (도요타[일본]=연합뉴스) 임화영 기자 = 3일 일본 아이치현 도요타 스타디움에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 대한민국과 일본의 결승. 한국 엄지성이 선제골을 넣은 뒤 동료들과 함께 기뻐하고 있다. 2026.10.3 hwayoung7@yna.co.kr(끝)

아시안게임 남자축구, 4회 연속 금메달 (도요타[일본]=연합뉴스) 임화영 기자 = 3일 일본 아이치현 도요타 스타디움에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 시상식에서 금메달을 획득한 한국 대표팀 선수들이 기뻐하고 있다. 2026.10.3 hwayoung7@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 김가을 기자]역대급 도발이 나왔다. 일본 시오가이 켄토(볼프스부르크)의 자신감이 하늘을 찌른다.

일본 언론 '닛칸스포츠'는 4일 '시오가이는 일본이 아시안게임 준우승한 것을 보고 각오를 다졌다'고 보도했다.

이민성 감독이 이끄는 대한민국 아시안게임 대표팀은 2026년 아이치-나고야 아시안게임에서 정상에 올랐다. 2014년 인천 대회를 시작으로 4연속 금메달을 목에 걸었다.

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마지막 상대는 '영원한 라이벌' 일본이었다. 공교롭게도 두 팀은 아시안게임 결승에서 3연속 격돌했다. 경기를 앞두고 신경전이 벌어졌다. 연령 문제였다. 한국은 아시안게임 규정에 맞춰 23세 이하(U-23) 대표로 팀을 꾸렸다. 와일드 카드(24세 이상 선수)도 세 장 모두 사용했다. 반면, 일본은 2년 뒤 LA올림픽을 대비해 21세 이하(U-21)로 스쿼드를 구성했다. 이를 두고 일본 내에서는 '병역 면제를 걸고 U-23 대표팀에 와일드카드까지 사용한 한국과 경험을 내다본 U-21 일본은 근본이 다르다' 등의 의견을 냈다. 결국 이 감독이 작심 발언을 했다. 그는 한-일전을 앞두고 "연령 얘기가 자꾸 나오는데, 우리가 부정 선수를 출전시킨 건 아니지 않나. 나라마다 각자 정책이 있는 것으로 생각한다. 일본은 U-21로 올림픽까지 가는 정책이고 우리는 병역 특례도 고려해 U-23 위주로 한 것이다. 그걸로 '우리는 U-21인데, 너희는 U-23'이라고 하는 건 말이 되지 않는 것 같다. 각자 다른 목표를 두고 있으니, 우리는 우리의 목표를 이루고자 최선을 다하겠다"고 말했다.

사진=SNS 캡처

뚜껑을 열었다. 한국이 후반 터진 엄지성(스완지 시티)의 결승골을 앞세워 1대0으로 이겼다. 이 모습을 본 시오가이가 역대급 발언을 했다.

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'닛칸스포츠'는 '시오가이는 월반을 통해 A대표팀에 합류했다. 그러나 연령대로 보면 U-21 대표팀이다. 그래서 그는 한-일전을 TV로 지켜봤다. 그는 일본이 패하자 각오를 다졌다'고 했다.

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이 매체에 따르면 시오가이는 "(한국에) 패했을 때는 뭔가 억울하다고 해야할까. 패했나 싶었다. 하지만 그 세대가 내 세대라고 생각하니 내가 뛰게 될 때는 승리하도록 하고 싶다"며 "여기(A대표팀)서 확실히 좋은 것을 배우고, 다음에 (U-21) 갔을 때 열심히 하고 싶다"고 했다. 2005년생 시오가이는 지난 3월 A대표팀에 처음 승선해 2026년 북중미월드컵도 경험했다. 지난달엔 우루과이와의 경기에서 A매치 데뷔골을 넣기도 했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com