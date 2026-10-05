'이기혁→박승수→양민혁 줄줄이 사과문' 병역 관련 경솔한 언행…특례 제도 개편 목소리

사진=SNS 영상 캡처

사진제공=대한축구협회

훈련 참가한 양민혁 (나고야=연합뉴스) 윤동진 기자 = 13일 나고야 도요타스포츠센터에서 열린 남자 축구 국가대표팀 훈련에서 양민혁이 그라운드를 걷고 있다. 2026.9.13 mon@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 김가을 기자]대한민국 남자 축구 아시안게임대표팀이 '피날레'의 주인공이 되고도 웃지 못했다. 병역과 관련한 경솔한 언행이 화를 자초했다.

한국 남자 축구는 2026년 아이치-나고야 아시안게임에서 일본을 1대0으로 격파했다. 대회 4연속 우승의 금자탑을 쌓았다. '홈팀' 일본의 텃세와 비방을 이겨내고 태극기를 내리꽂았다. 이날 금메달로 태극전사 23명 중 군필자 3명을 제외, 20명은 병역 특례를 받게 됐다. 병역 특례는 전성기를 누리는 선수들에게 경력 단절 없이 커리어를 쌓을 수 있는 특별한 선물이다.

기쁨이 너무 컸던 탓일까. 일부 선수들은 자신들이 누릴 병역 특례와 관련한 가벼운 말과 행동으로 비판의 중심에 섰다. 우승 뒤 "군대 안 갑니다", "군 면제라는 보상이 있으니까 그거 하나만 보고 경기를 했다" 등의 발언으로 논란을 일으켰다. 여기에 훈련소 근처에도 가보지 않은 선수가 전역모를 쓰고 '경례 세리머니'를 펼쳐 화를 키웠다. 결국 선수들은 대국민 사과로 잘못을 인정했다. '캡틴' 이기혁(강원)은 4일 귀국 직후 "주장인 만큼 말의 무게를 생각하고 얘기했어야 했다. 국방의 의무를 쉽게, 가볍게 여긴 건 아니다"라며 고개를 깊이 숙였다.

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양민혁(베스테를로)과 박승수(뉴캐슬)도 SNS를 통해 "진심으로 사과드린다"고 반성했다. 대한축구협회 역시 "일부 선수들의 경솔한 언행과 인터뷰로 많은 국민 여러분과 현역 장병들께 실망과 상처를 안긴 점 깊은 사과드린다. 국가대표 소양 및 윤리 교육을 강화해 국민 정서와 사회적 눈높이를 벗어나지 않는 선수단 품행 관리를 위해 노력하겠다"고 했다.

상황은 쉽게 가라앉지 않고 있다. '러닝 밈(meme)'을 따라 한 최우진(전북)은 국군 장병 관련 사건을 비화했다는 의혹을 받았다. 정치권까지 가세했다. 안철수 국민의힘 의원은 '군대가 혐오시설이냐, 사람이 못 갈 곳이냐, 매년 입대하는 수많은 청년은 모두 호구냐'면서 '태극마크를 달고 뛰는 선수들의 의식이 이 정도라니 너무나 참담하다. 아시안게임 군 면제, 이제 재고해야 한다'고 했다. 병역 특례 제도를 손봐야 한다는 얘기가 설득력을 얻고 있다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com