설마 또 추락해? '10계단 폭락' 위기의 한국 축구, FIFA 랭킹 32위마저 위태위태...우즈벡전 필승 필요

2일 울산 문수월드컵경기장에서 열린 대한민국과 베네수엘라의 평가전. 모레노 감독이 그라운드를 바라보고 있다. 울산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.02/

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[스포츠조선 김대식 기자]우즈베키스탄전은 이겨야만 하는 경기가 됐다.

로베르트 모레노 임시 감독이 이끄는 대한민국 축구 A대표팀은 6일 용인 미르스타디움에서 우즈베키스탄과 A매치 친선 경기를 치른다.

한국 축구의 FIFA 랭킹 하락세가 심상치 않다. 2026년 1월 22위였던 한국은 10월 현재 32위까지 내려앉았다. 1년도 채 되지 않아 10계단이 떨어진 셈이다.

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하락은 두 차례에 걸쳐 진행됐다. 올해 4월 3계단이 떨어져 25위가 됐고, 이후 2026 북중미 월드컵에서의 실패가 결정타가 됐다. 충격적인 조별리그 탈락으로 랭킹이 7계단이나 추락하며 현재의 32위에 이르렀다.

모레노 감독 부임 이후에도 반등은 없었다. 모레노호는 부임 후 3경기를 치렀지만 랭킹 포인트 변화는 사실상 없다. 에콰도르를 3대0으로 꺾어 5.32점을 얻었으나, 우루과이에 1대4로 대패하고 베네수엘라와 0대0으로 비기면서 5.26점을 잃었다. 3경기를 치르고 순수하게 늘어난 점수는 0.06점에 불과하다.

2일 울산 문수월드컵경기장에서 열린 대한민국과 베네수엘라의 평가전. 모레노 감독이 작전지시를 하고 있다. 울산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.02/

문제는 다음 상대 우즈베키스탄이다. 우즈베키스탄은 현재 59위로, 직전 상대였던 49위 베네수엘라보다도 순위가 낮다. 한국이 랭킹이 더 낮은 팀을 상대로 승리하지 못하면 포인트를 잃을 수밖에 없는 구조다. 이기더라도 얻는 점수가 크지 않은 반면, 비기거나 지면 잃는 점수는 상대적으로 크다. 한국으로서는 얻을 것은 적고 잃을 것은 많은 경기다.

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뒤를 쫓는 파라과이의 기세도 부담이다. 한국이 32위에 머무는 사이 33위였던 파라과이는 빠르게 간격을 좁혔다. 파라과이는 프랑스에 0대1로 패했지만 포인트를 잃지 않았다. 이후 볼리비아를 2대0으로 제압했고 콜롬비아마저 1대0으로 꺾었다. 이 두 경기에서만 9.81점을 쌓아 한국의 턱밑까지 따라붙었다. 현재 두 팀의 격차는 6.49점에 불과하다.

A매치 친선 경기에는 많은 점수가 부여되지 않아 가능성이 낮지만 우즈베키스탄에 충격패를 당할 경우 순위가 역전될 가능성도 존재한다. 크게 지지 않더라도 무승부 이하의 결과가 나오면, 오는 11월 A매치에서 파라과이가 한국을 추월할 여지를 내주게 된다. 월드컵 탈락의 상처가 채 아물지 않은 한국 축구에 우즈베키스탄전은 단순한 평가전이 아니라 랭킹 방어전이 됐다.