이게 할 짓인가, 'GOAT' 메시 팔아 돈벌이...아르헨 축협 썩을 대로 썩었나, "온수도 안 나와, 헬스장도 없어" 폭로

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[스포츠조선 김대식 기자]아르헨티나축구협회의 운영 방식을 두고 논란이 커지고 있다.

아르헨티나는 7일(한국시각) 아르헨티나 부에노스아이레스의 에스타디오 모누멘탈에서 베냉과 A매치 친선 경기를 치른다. 이 경기는 축구 역사상 최고의 선수인 리오넬 메시의 국가대표 고별전이다.

메시는 2026년 북중미 월드컵 이후 국가대표팀 은퇴를 선언했다. 메시는 지난 9월 개인 SNS를 통해 자필 편지를 찍은 사진과 함께 국가대표팀에서 은퇴하겠다고 발표했다. 그는 "결승전 이후 시간이 흐르는 동안 깊이 고민한 끝에, 여러분께 제가 대표팀에서 은퇴한다는 소식을 전하고자 한다"고 직접 발표했다.

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하지만 메시의 은퇴식 상대는 초라하다. 국제축구연맹(FIFA) 랭킹 89위의 베냉이다. 베냉의 전력을 무시하는 건 아니지만 메시라는 선수의 존재감과 상징성을 고려한다면 FIFA 랭킹 최상위 국가와의 맞대결을 추진하는 게 더 많은 이들의 관심을 끌 수 있을 것이다.

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아르헨티나축구협회는 오래 전부터 메시의 인기를 이용해 돈벌이를 하고 있다는 비판을 피하지 못해왔다. 이번 월드컵을 앞두고도 그랬다. 아르헨티나의 친선 경기 상대는 아이슬란드, 온두라스, 모리타니아, 잠비아 같은 나라들이었다. 아르헨티나가 우승을 노리는 상황에서 적절하지 않은 상대 국가였다는 비판을 많이 받았다.

심지어 아르헨티나축구협회는 상대 국가를 위해 제대로 경기 준비도 안한 것으로 드러났다. 글로벌 축구 매체 골닷컴은 5일 '애초에 항공편 배정이 전혀 개선되지 않아, 일반 정기 항공편을 이용하는 동안 선수단이 구토 증세를 보이고 대표팀 비디오 스태프 한 명은 실신하기까지 했다. 베냉 측은 선수들을 위해 선정된 호텔이 지나치게 낡았다고 불만을 토로하고 있다. 웨이트트레이닝을 하거나 근력 운동을 할 수 있는 공간조차 전혀 없으며, 호텔의 한 층 전체에 온수가 아예 나오지 않고, 그나마 유일한 장점이라던 사우나마저 고장 난 상태'라고 전했다.

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이를 두고 '재정적으로 어려움을 겪는 소규모 아프리카 국가들과의 친선경기만을 계속 성사시키고 있는 아르헨티나 축구협회로 시선이 향하고 있습니다. 그 이유는 순전히 재정적인 목적 때문이며, 경기 수수료가 최소화되어 협회가 자신들의 금고로 들어가는 수익을 극대화할 수 있기 때문'이라고 덧붙였다.

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메시의 인기를 팔아 축구협회가 수익만 챙기려고 하는, 비상식적인 운영이다.