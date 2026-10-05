"수비수만 불쌍하다" 김민재 폭탄발언 그 후, 모레노가 찾은 韓 문제점도 "비효율 경합·패스"→결국은 기본기 문제였다…'훈련 불참' KIM 우즈벡전 쉴 듯[현장에서]

2일 울산 문수월드컵경기장에서 열린 대한민국과 베네수엘라의 평가전. 교체 아웃된 김민재가 모레노 감독과 이야기를 하고 있다. 울산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.02/

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[천안=스포츠조선 윤진만 기자]"다 같이 머리를 처박고 뛰어야 한다". 지난 2일 울산에서 열린 베네수엘라와의 A매치 친선경기는 '괴물 수비수' 김민재(바이에른 뮌헨)의 '당연하지만 꼭 필요했던' 한마디로 정리됐다. 이 표현은 9~10월 통합 A매치 4연전의 최종전인 우즈베키스탄(우즈벡)전의 키워드이기도 하다. 대한민국 축구 A대표팀과 우즈벡의 경기는 6일 오후 8시 용인미르스타디움에서 열린다.

김민재는 졸전 끝에 무득점 0대0으로 비긴 후 "수비수들만 불쌍하다. 다같이 싸우는 느낌이 들지 않았다. km(활동거리)를 말하는 게 아니다. 경합을 해야 하고 90분 내내 싸워서 이겨야 한다"라고 작심 발언을 쏟아냈다. 후반 교체로 물러나면서 로베르트 모레노 대표팀 임시감독에게 선수들의 투쟁심, 정신력에 관한 메시지를 강하게 전달했고, 벤치에 앉아 손에 든 축구화를 신경질적으로 바닥에 던졌다. 김민재는 2026년 북중미월드컵 조별리그 3차전 남아공전에서 교체 후 김진규 당시 대표팀 코치에게 두 팔을 펼치는 제스처까지 써가며 무언가에 대해 불만을 표했고, 지난달 28일 우루과이와의 친선경기(1대4 패)에서 팀이 끌려가자 벤치에서 두 눈을 감아버렸다. 행동은 조금씩 달랐지만, 연거푸 불만을 드러냈다는 점에 주목할 필요가 있다. 김민재는 이것이 "수년간 계속된 문제"라고 했다. 꾹꾹 눌러왔던 감정의 응어리가 표출된 것으로 해석할 수 있다. 월드컵 실패의 원인, 이번 A매치에서의 부진에 대한 책임이 선수들에게도 있다는 공표로도 여겨져, 축구팬의 공감을 샀다. 김민재의 동갑내기 미드필더 황인범(포르투)도 "몸도, 마음도 힘들다"며 "(선수를)도와 줄 분이 안 계신다. (대한축구협회)회장님이 지금 안 계신 상황이고, (로베르트 모레노)감독님도 임시 감독으로 와서 미래에 어떻게 될 지 모르는 상황이다. 선수 입장에서 쉽지 않은 것 같다"라고 토로했다.

김민재 황인범의 묵직한 발언은 우즈벡전을 하루 앞둔 5일 충남 코리아풋볼파크의 공기를 감쌌다. 베네수엘라전 당시 말을 아꼈던 모레노 감독은 사흘간의 분석을 거쳐 김민재가 말한 것과 비슷한 문제점을 발견한 눈치였다. 그는 팀 내부 문제를 겉으로 표현하지 않는 'N번째' 원칙을 강조하면서도 "선수 개개인의 패스, 경합 측면에서 효율적인 모습을 못 보였다"라고 했다. "그것 외에 다른 문제도 분명히 있었지만, 내일 경기를 앞둔 만큼 비공개를 유지하겠다"라고도 했다. 그는 이같은 문제점을 선수단 전체에 전달했다고 설명했다. '경합'은 김민재가 지적한 부분과 일치한다. 결국은 기본기 싸움에서 밀렸다는 말 밖에 되지 않는다.

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모레노 감독은 특정 선수와는 대화를 하지 않았다는 투로 말했지만, 김민재와는 따로 소통하는 시간을 가졌던 것으로 보인다. 김민재는 베네수엘라전 이후 외박을 마치고 숙소로 돌아와 이날 포함 이틀 연속 훈련에 불참한 채 실내에서 나홀로 훈련을 했다. 지난 세 경기 연속 선발 출전해 한국 뒷문을 든든히 지킨 김민재는 특정 부상이 발견됐다기보단 피로도가 쌓인 것으로 추측된다. 모레노 감독과는 우즈벡전 결장에 대한 공감대를 어느정도 형성한 것으로 보인다. 전날 사전 인터뷰 대상자로 수비수 김태현(가시마)을 배정한 것도 결국은 김민재의 우즈벡전 결장을 암시하는 단서였다. 이날 훈련은 주장 손흥민, 에이스 이강인 포함 27명이 참가했다.

김태현은 "대표팀 주축으로 뛰는 (김)민재형이 많이 답답한 부분이 있다고 솔직히 생각이 든다"고 베네수엘라전 발언에 공감을 표한 후 "내가 봐도 우리 팀이 잘 짜여진 느낌은 아니었다. 경기가 잘 안 풀렸을 때 90분 내에 상황을 바꾸기도 쉽지 않다. 새로운 감독님도 오셨고, 새로 맞춰야 하는 부분이 있다. 시간이 더 필요하다고 생각한다"라고 말했다.

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한국은 지금까지 에콰도르(3대0 승), 우루과이(1대4 패), 베네수엘라(0대0 무)전 3경기를 치러 1승 1무 1패를 기록 중이다. '소방수' 모레노 감독 취임 당시 한국 축구의 위기를 타파해줄 거란 기대는 빠르게 식었다. 이번 4연전 상대팀 중 FIFA 랭킹이 59위로 가장 낮은 우즈벡전에서 어떻게든 반전을 꾀해야 한다. 태극마크를 단 선수들은 김민재의 당부대로 투쟁심을 발휘해야 하고, 모레노 감독은 지난 2경기에서 얻은 오답노트를 통해 경기력을 높여야 한다. 3경기 연속 승리를 하지 못하는 최악의 시나리오는 피해야 한다.

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11월 27일까지 대표팀을 맡는 임시 사령탑 신분인 모레노 감독은 "물론 시간적으로 제약이 있었던 거는 확실하고, 이상적이지 않은 것도 사실이다. 하지만 변명을 하고 싶은 생각은 전혀 없다. 주어진 환경에 적응해야 하고, 최선을 다해 결과도 가져와야 한다. 새로운 코치진이 와서 새로운 선수들과 같이 일을 하며 조금씩 알아가는 절차를 거치고 있다. 더 이상적인 형태로 준비를 하고 경기를 치렀을 수도 있겠으나, 다시 말하지만 변명은 필요없다. 다른 팀도 우리와 비슷한 환경에서 경기를 치르고 있다"라고 말했다.

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모레노호는 특히 세 경기에서 모두 전반에 졸전으로 일관했다. 하프타임에 전술적인 변화와 선수를 교체한 이후에야 '정상화'됐다. 4-4-2 플랜 A의 문제점이었다. 모레노 감독은 이에 대해 "선수들과 코치진간 신뢰가 조금씩 쌓여가는 과정이다. 내일은 그런 부분에서 시너지 효과가 발생해 전반전부터 좋은 경기를 펼칠 수 있지 않을까 기대한다"라고 희망섞인 바람을 이야기했다.

천안=윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com