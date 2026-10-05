'이게 팀이야!' 中 축구 0-5 참패 후폭풍…A매치 2연속 완패→2009년생 인터뷰 논란 일파만파 "무책임한 처사"

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[스포츠조선 김가을 기자]중국 대표팀이 거센 비난에 직면했다.

샤오자이 감독이 이끄는 중국 축구 A대표팀은 2일 중국 충칭에서 열린 팔레스타인과의 친선 경기에서 0대5 완패를 기록했다. 중국은 전반에만 3골을 내주며 끌려갔다. 후반 선수 교체를 통해 반전을 노렸지만, 오히려 두 골을 더 내주며 패배를 떠안았다. 이날 패배로 중국은 앞서 열린 뉴질랜드전(0대3 패)에 이어 또 한번 고개를 숙였다.

경기 뒤 비난이 폭발했다. 중국 '소후닷컴'에 따르면 '(중국)일부 선수들은 국가를 대표할만한 능력과 수준이 되지 않는다. 기본적인 실수조차 너무 많았다. 마치 팀 전체가 몽유병 환자 같았다' 등의 비판이 쏟아졌다.

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문제는 또 있었다. '소후닷컴'은 3일 또 다른 기사를 통해 '중국이 팔레스타인에 패하며 이번 친선 경기 2연패를 기록했다. 이날 경기 뒤 17세 국가대표인 자오쑹위안이 인터뷰에 나섰다. 인터뷰 진행 방식은 팬들의 거센 비판을 불러일으켰다. 대표팀이 0대5로 참패했는데 어린 선수를 인터뷰에 내보냈다는 것이었다'고 했다.

이 매체에 따르면 현지에선 '그토록 참담한 경기를 치른 뒤 17세의 자오쑹위안을 인터뷰에 내보냈다. 그는 아직 경험을 쌓는 단계다. 그의 장래를 생각한다면 심리적 상처를 덜 입어야 한다. 객관적으로 볼 때 과도한 관심이나 비판의 시선에서 벗어나 있는 편이 좋았을 것', '감독 등이 책임을 져야 한다. 팀이 패했을 때 언론 앞에 나서 솔직하게 얘기해야 할 사람들은 바로 그들이다. 어린 선수를 인터뷰에 내보낸 것은 지극히 무책임한 처사였다' 등의 반응이 나왔다.

사진=중국 '소후닷컴' 기사 캡처

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2009년생 자오쑹위안은 중국 축구의 미래로 불린다. 그는 2025년 열린 17세 이하(U-17) 아시안컵 예선에서 5경기-11득점을 기록했다. 자오쑹위안은 현재 고등학생으로, 프로 경험이 없다.

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자오쑹위안는 경기 뒤 인터뷰에서 "전후반 모두 상대에게 충분한 압박을 가하지 못했다고 느낀다. 원하는 대로 플레이하도록 내버려 뒀다. 압박 강도를 더 높여야 한다"며 "선수들의 태도와 투지는 훌륭했다고 생각한다. 하지만 세부적인 부분에서는 다소 미흡했던 점이 있었던 것 같다. 다음 경기에서는 좋은 결과를 얻을 수 있기를 바란다. 팀에 더 많이 기여하고 경기장에서 모든 것을 쏟아붓고 싶다"고 말했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com